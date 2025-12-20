РУС
Украина сама разрушила мобилизацию из-за проигранной медийной кампании, - Буданов

Буданов: Россия воспользовалась проигрышем в медийном поле

Главная ошибка Украины заключалась в неудачной медийной кампании по мобилизации, а влияние РФ при этом переоценивают.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов во время выступления на мероприятии "Клуба LB".

Он считает, что поражение в медийной кампании позволило России "поднять градус в вопросах мобилизации".

Влияние обострения ситуации внутри Украины

По его словам, определенная часть обострения происходила внутри страны - "иногда осознанно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно".

"Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил противоположное - это не так. Мы сами ее разрушили", - подчеркивает руководитель ГУР.

Буданов Кирилл (504) мобилизация (2981) ГУР (692)
Топ комментарии
+10
Красти і брехати в першу чергу не треба було. Ніхто не любить, коли їх найобують.
20.12.2025 09:33 Ответить
+9
Буданов розумним виглядає тільки коли мовчить.А мовчати він не любить
20.12.2025 09:33 Ответить
+6
ти ж каву в Криму обіцяв
20.12.2025 09:30 Ответить
У чому він не правий зараз?
20.12.2025 09:34 Ответить
В тому що проблема не в медійності.Проблема комплесна-бардак з бронью,бусифікація,демобілізація(точніше її відсутність)
20.12.2025 09:39 Ответить
Бардак був увесь час. У чому Буданов не правий?
20.12.2025 09:56 Ответить
В тому що він дурню несе.Іди до біса
20.12.2025 09:58 Ответить
Що у даному випадку не так сказав Буданов?
20.12.2025 09:34 Ответить
Все . Поганий запах не від того ,що ти погано пшикав парфумами , в від того ,що не виправ штани,коли всрався
20.12.2025 09:42 Ответить
Буданов , брехливе лайно .Звинувачує когось у зриві мобілізації а сам влаштував у ГУР купу ухилянтського непотребу , як наприклад свого дружка чи коханця Гогілашвілі .
20.12.2025 09:46 Ответить
він рейтинги КМІС подивився... і пішов готуватися до виборів. Тому мовчати не буде. І правду говорити - теж.
20.12.2025 09:42 Ответить
Це не правда а прикрашена брехня
20.12.2025 09:57 Ответить
І він правильно робить.
20.12.2025 09:57 Ответить
Заленьський і зруйнував і руйнує..
20.12.2025 09:33 Ответить
Головна помилка - не ініцюювання своєчасно боневтіком закону про мобілізацію, а перекладання свого обов'язку на ВР. Друга його помилка - жодного разу не закликав до мобілізації. Жодного! Про рейтінг свій піклується.
20.12.2025 09:33 Ответить
Третя помилка - перекидання мобілізації на ЗСУ, хоча це мала б робити місцева влада з поліцією!
20.12.2025 09:35 Ответить
Зрадники у владі були не до чого, це коілось само собою.
20.12.2025 09:58 Ответить
20.12.2025 09:39 Ответить
Воювати будуть усі
20.12.2025 09:34 Ответить
А ,это сама Украина,не зезедент , не марафон виноваты.
20.12.2025 09:36 Ответить
Україна зірвала мобілізацію через те шо українці побачили шо є помазаники Божі і є прості смертні - та і ти руку доклав - обіцяючи ось - ось каву в Ялті
20.12.2025 09:36 Ответить
ну даже полоумный дед давно понял что не работают никакие медийные кампании и патриотический блеф и покупает своих ванек. Нет же упорно будем за 20к грн пытаться бусярить людей и они будут рэксами
20.12.2025 09:36 Ответить
Не Україна, а безтолковий ішак, який самоусунувся від свої прямих обовязків.
20.12.2025 09:37 Ответить
З якої сторони подивитись, можливо, що якраз і виконує як тільки може свої обов'язки, покладені на нього в Омані, а може ще в мацквє, коли працював у ФСБшного маслякова?
20.12.2025 09:45 Ответить
Так ось воно що! Україна винувата! Не влада зєрмаків, а вся Україна. Не агенти хутіна такі, як "Танцор" він же "Піаніст", не "Козир" він же "Тімофєєв", не ряд інших на нижчих посадах , а вся Україна.
Дякуємо пане Кирило, дякуємо, розкрив ти нам очі.
20.12.2025 09:39 Ответить
Поразка в царині мобілізації почалася з того, що ЕрЗе відмовився, в порушення вимог Конституції України, брати на себе відповідальність за власне мобілізацію.
І, якщо державний чиновник (ким є буданов) не наголошує на цьому - то він бреше по всьому об'єму своєї заяви про мобілізацію.
20.12.2025 09:39 Ответить
Буданов правий - держава сама зруйнувала мобілізацію . Але брехун Буданов, лукавить,коли називає причину - "програну медійну кампанію" . Бо справжні причини інші- скотиняче ставлення держави до людей, відсутність відповідальності командирів та лідерів за втрати особового складу , відсутність особистостого прикладу еліт - їх на нулі немає ,як і їх родичів і ТОТАЛЬНА БРЕХНЯ "Буданових".
Ще рік назад на сторінках цензора я писав - що всі ,хто виправдовує бусифікацію - або агєнтура Кремля або його корисні ідіоти - бо це приведе до ослаблення та розвалу ЗСУ. Що і маємо наразі - величезний рост СЗЧ і нестачу людей.
Людям потрібна відповідальність та особистий приклад " Буданових " , а не їх брехня і гасла
20.12.2025 09:39 Ответить
З погляду влади якщо вони щось "добре"роблять то це "Президентська програма",наоборот,виновні всі - медійники,суспільство,партнери.
Мобілізацію завалив ЗЕленський коли перевів питання на військових.
20.12.2025 09:40 Ответить
Це вже навіть не смішно.
Мобілізацію зруйнувала 4-річна безперспективна війна та перетворення країни на Ze-концтабір.
А не якісь там медійні кампанії та інша маячня.
20.12.2025 09:41 Ответить
Мобілізацію зруйнував Зеленський та його команда відмовившись від добровольчого руху та принижуючи його.
20.12.2025 09:54 Ответить
зелені зруйнували і руйнують далі не тільки мобілізацію.
20.12.2025 09:43 Ответить
На початку рашистського вторгнення я бачив величезні черги до тцк а потім...,тому ті хто зруйнував мобілізацію мають посади та призвища...
20.12.2025 09:44 Ответить
то ефект Мандели.
20.12.2025 09:45 Ответить
Мєнделя ..
20.12.2025 09:59 Ответить
.. і деж він такий розумний був хочаб за два місяці до повномасштабного вторгнення ??? ..
20.12.2025 09:44 Ответить
Так він же говорив що вторгнення не буде.
20.12.2025 09:52 Ответить
Не Україна, а Зеленський, Шмигаль і так по ланцюжку до районного рівня.
20.12.2025 09:46 Ответить
Все має свої імена і нічого звалювати на всю країну.
Колись все розкладуть по поличках,а винних притягнуть у зриві мобілізації і зведення її у бусифікацію.
20.12.2025 09:47 Ответить
Україна сама зруйнувала мобілізацію через програну медійну кампанію, - Буданов

Влада зробила все щоб "мобілізація" відбулася так як відбулася.

Влада створила умови для повної і всесторонньої, глибокої комерціалізації руху ухилянства, по суті виявилася на стороні руху ухилянства.

Принцип бідні мають захищати господарів землі, надр, лісів, фабрик, заводів, ... став домінуючим.

Суспільство розкололося ще і на тих хто на фронті і для фронту і "подавляющєго большінства" ухилянтів.

Закон для всіх, але якщо дуже хочеться ухилитися від мобілізації і є для цього гроші, то можна.

Рух добровольців був спаплюжений, відношення до тих хто на фронті як у сталінських штрафбатів... В цьому процесі ЗМІ, всякі марафони, зіграли на стороні агресора.
20.12.2025 09:48 Ответить
Що значить самі? Буданов про себе це каже?
20.12.2025 09:48 Ответить
Буданов зрадник, в зрадників краще не слухати. Треба було підтримувати добровольчий рух. Але зрадники його боялись.
20.12.2025 09:51 Ответить
Головне не що сказав, а коли сказав. Чому раніше мовчав? Не дозволяли. А тепер на вибори, до корита. кульгава качка.
20.12.2025 09:55 Ответить
Хто це "Ми самі" ?
Опублікуйте весь список, будь ласка. Поіменно.
20.12.2025 09:58 Ответить
"медійна компанія" зі зриву мобілізації це коли у ЗМІ публікують КІНЕЦЬ відео зустрічі ухилянтів з ТЦК, а не його ПОЧАТОК! це коли "журналісти" та "адвокати" з усіх прасок розповідають про "права" і наглухо мовчать про "обов'язки"!
20.12.2025 10:00 Ответить
рідні і знайомі переказували будні у війську і про командиріві про все наболіле..Мабуть кожен доброволець ішовши у ЗСУ не хотів своє життя віддавати без бою по бездарності командирів - Гончаровськ був перший, який нічому ненавчив.. А головні винуватці це хабарники в ТЦК... штабська рідня ...одні відкупляли. інші УБД робили друзям та рідні...МСЕК і собі включила косарку..ВЛК теж
20.12.2025 10:00 Ответить
Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне - це не так. Ми самі її зруйнували", - наголошує керівник ГУР. Джерело: https://censor.net/ua/n3591509

Все правильно . Єдине ,що потрібно правильно потрібно розуміти хто такі "МИ" . Бо "МИ " - це не народ України . МИ - це влада України - цивільні та військові чиновники ,які показил замість власного прикладу боротьби попереду - показали приклад цинічної брехні, ухилянтства і мародерії.
20.12.2025 10:03 Ответить
 
 