Украина сама разрушила мобилизацию из-за проигранной медийной кампании, - Буданов
Главная ошибка Украины заключалась в неудачной медийной кампании по мобилизации, а влияние РФ при этом переоценивают.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов во время выступления на мероприятии "Клуба LB".
Он считает, что поражение в медийной кампании позволило России "поднять градус в вопросах мобилизации".
Влияние обострения ситуации внутри Украины
По его словам, определенная часть обострения происходила внутри страны - "иногда осознанно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно".
"Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил противоположное - это не так. Мы сами ее разрушили", - подчеркивает руководитель ГУР.
Дякуємо пане Кирило, дякуємо, розкрив ти нам очі.
І, якщо державний чиновник (ким є буданов) не наголошує на цьому - то він бреше по всьому об'єму своєї заяви про мобілізацію.
Ще рік назад на сторінках цензора я писав - що всі ,хто виправдовує бусифікацію - або агєнтура Кремля або його корисні ідіоти - бо це приведе до ослаблення та розвалу ЗСУ. Що і маємо наразі - величезний рост СЗЧ і нестачу людей.
Людям потрібна відповідальність та особистий приклад " Буданових " , а не їх брехня і гасла
Мобілізацію завалив ЗЕленський коли перевів питання на військових.
Мобілізацію зруйнувала 4-річна безперспективна війна та перетворення країни на Ze-концтабір.
А не якісь там медійні кампанії та інша маячня.
Колись все розкладуть по поличках,а винних притягнуть у зриві мобілізації і зведення її у бусифікацію.
Влада зробила все щоб "мобілізація" відбулася так як відбулася.
Влада створила умови для повної і всесторонньої, глибокої комерціалізації руху ухилянства, по суті виявилася на стороні руху ухилянства.
Принцип бідні мають захищати господарів землі, надр, лісів, фабрик, заводів, ... став домінуючим.
Суспільство розкололося ще і на тих хто на фронті і для фронту і "подавляющєго большінства" ухилянтів.
Закон для всіх, але якщо дуже хочеться ухилитися від мобілізації і є для цього гроші, то можна.
Рух добровольців був спаплюжений, відношення до тих хто на фронті як у сталінських штрафбатів... В цьому процесі ЗМІ, всякі марафони, зіграли на стороні агресора.
Опублікуйте весь список, будь ласка. Поіменно.
Все правильно . Єдине ,що потрібно правильно потрібно розуміти хто такі "МИ" . Бо "МИ " - це не народ України . МИ - це влада України - цивільні та військові чиновники ,які показил замість власного прикладу боротьби попереду - показали приклад цинічної брехні, ухилянтства і мародерії.