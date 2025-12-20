Украина сама разрушила мобилизацию из-за проигранной медийной кампании, - Буданов

Главная ошибка Украины заключалась в неудачной медийной кампании по мобилизации, а влияние РФ при этом переоценивают.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов во время выступления на мероприятии "Клуба LB".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он считает, что поражение в медийной кампании позволило России "поднять градус в вопросах мобилизации".

Влияние обострения ситуации внутри Украины

По его словам, определенная часть обострения происходила внутри страны - "иногда осознанно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно".

"Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил противоположное - это не так. Мы сами ее разрушили", - подчеркивает руководитель ГУР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине нужно снизить призывной возраст до 18 лет и усилить борьбу с коррупцией, - экс-советник Трампа Болтон