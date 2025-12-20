Україна сама зруйнувала мобілізацію через програну медійну кампанію, - Буданов
Головна помилка України полягала у невдалій медійній кампанії щодо мобілізації, а вплив РФ при цьому переоцінюють.
Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов під час виступу на заході "Клубу LB", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.
Він вважає, що поразка у медійній кампанії дозволила Росії "підняти градус у питаннях мобілізації".
Вплив загострення ситуації всередині України
За його словами, певна частина загострення відбувалася всередині країни - "інколи осмислено, через власні амбіції певних людей, інколи необдумано".
"Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне - це не так. Ми самі її зруйнували", - наголошує керівник ГУР.
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