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Новини Невиконання плану мобілізації Мобілізація в Україні
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Україна сама зруйнувала мобілізацію через програну медійну кампанію, - Буданов

Буданов: Росія скористалася програшем у медійному полі

Головна помилка України полягала у невдалій медійній кампанії щодо мобілізації, а вплив РФ при цьому переоцінюють.

Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов під час виступу на заході "Клубу LB", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

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Він вважає, що поразка у медійній кампанії дозволила Росії "підняти градус у питаннях мобілізації".

Вплив загострення ситуації всередині України

За його словами, певна частина загострення відбувалася всередині країни - "інколи осмислено, через власні амбіції певних людей, інколи необдумано".

"Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне - це не так. Ми самі її зруйнували", - наголошує керівник ГУР.

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Буданов Кирило (639) мобілізація (3471) ГУР (906)
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Топ коментарі
+63
Красти і брехати в першу чергу не треба було. Ніхто не любить, коли їх найобують.
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20.12.2025 09:33 Відповісти
+45
Буданов розумним виглядає тільки коли мовчить.А мовчати він не любить
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20.12.2025 09:33 Відповісти
+39
В тому що проблема не в медійності.Проблема комплесна-бардак з бронью,бусифікація,демобілізація(точніше її відсутність)
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20.12.2025 09:39 Відповісти

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