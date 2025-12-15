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Новини Мобілізація в Україні Мобілізація віком до 25 років
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Україні потрібно знизити призовний вік до 18 років та посилити боротьбу з корупцією, - ексрадник Трампа Болтон

болтон

Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що Україні потрібно посилити боротьбу з корупцією та знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років.

Про це він заявив в інтерв'ю France 24, інформує Цензор.НЕТ.

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Про ТОТ та вибори

На його думку, в Україні під час війни неможливо проводити вибори. 

"Я вважаю, що Україна, як і Велика Британія під час Другої світової війни, має дуже вагомі аргументи. Неможливо проводити вибори під час війни, особливо у випадку України, коли іноземний загарбник окупує 20% території твоєї країни. Якщо бути справедливим, тоді й в Росії теж повинні бути вільні та чесні вибори. Ми знаємо, що цього не станеться", - сказав Болтон.

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Корупція та мобілізаційний вік

Водночас ексрадник Трампа стверджує, що Україна повинна докласти "більше зусиль, щоб продемонструвати, що боротьба з корупцією триває".

"Можливо, можна провести місцеві вибори в тих місцях, які не окуповані росіянами. І я думаю — це порада від друга — я думаю, що їм потрібно знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років, щоб отримати більше сили на полі бою і переконатися, що країна в цілому несе рівний тягар цієї війни", - додав він.

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Що передувало?

Автор: 

корупція (5103) мобілізація (3459) Болтон Джон (120) війна в Україні (8628)
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Топ коментарі
+15
Сказав старий дід, який вже від себе нічого дати країні не може, то роздає те, що йому не належить...

А, і теперішній стан країни це "заслуга" цього діда, також.
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15.12.2025 17:07 Відповісти
+15
З якого біса взагалі було обмеження 27 чи 25 років? Де це ви чули в історії людства, щоб мобілізація проводилась тільки для тих, хто старший за 25 років??
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15.12.2025 17:12 Відповісти
+13
поверніть уже родиноньки "патріотичних иліт" з країн НАТО в Україну і проведіть серед них мобілізацію як до "пересічних", щоб показати, що країна несе рівний тягар війни. А то бідоття - в окопи, а багатим - краще життя
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15.12.2025 17:31 Відповісти

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