Україні потрібно знизити призовний вік до 18 років та посилити боротьбу з корупцією, - ексрадник Трампа Болтон
Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що Україні потрібно посилити боротьбу з корупцією та знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років.
Про це він заявив в інтерв'ю France 24, інформує Цензор.НЕТ.
Про ТОТ та вибори
На його думку, в Україні під час війни неможливо проводити вибори.
"Я вважаю, що Україна, як і Велика Британія під час Другої світової війни, має дуже вагомі аргументи. Неможливо проводити вибори під час війни, особливо у випадку України, коли іноземний загарбник окупує 20% території твоєї країни. Якщо бути справедливим, тоді й в Росії теж повинні бути вільні та чесні вибори. Ми знаємо, що цього не станеться", - сказав Болтон.
Корупція та мобілізаційний вік
Водночас ексрадник Трампа стверджує, що Україна повинна докласти "більше зусиль, щоб продемонструвати, що боротьба з корупцією триває".
"Можливо, можна провести місцеві вибори в тих місцях, які не окуповані росіянами. І я думаю — це порада від друга — я думаю, що їм потрібно знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років, щоб отримати більше сили на полі бою і переконатися, що країна в цілому несе рівний тягар цієї війни", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Можливо, Зеленський переміг би.
- Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
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А, і теперішній стан країни це "заслуга" цього діда, також.