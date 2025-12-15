Україні потрібно знизити призовний вік до 18 років та посилити боротьбу з корупцією, - ексрадник Трампа Болтон

Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що Україні потрібно посилити боротьбу з корупцією та знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років.

Про це він заявив в інтерв'ю France 24, інформує Цензор.НЕТ.

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Про ТОТ та вибори

На його думку, в Україні під час війни неможливо проводити вибори.

"Я вважаю, що Україна, як і Велика Британія під час Другої світової війни, має дуже вагомі аргументи. Неможливо проводити вибори під час війни, особливо у випадку України, коли іноземний загарбник окупує 20% території твоєї країни. Якщо бути справедливим, тоді й в Росії теж повинні бути вільні та чесні вибори. Ми знаємо, що цього не станеться", - сказав Болтон.

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Корупція та мобілізаційний вік

Водночас ексрадник Трампа стверджує, що Україна повинна докласти "більше зусиль, щоб продемонструвати, що боротьба з корупцією триває".

"Можливо, можна провести місцеві вибори в тих місцях, які не окуповані росіянами. І я думаю — це порада від друга — я думаю, що їм потрібно знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років, щоб отримати більше сили на полі бою і переконатися, що країна в цілому несе рівний тягар цієї війни", - додав він.

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