1 846 47

Украине нужно снизить призывной возраст до 18 лет и усилить борьбу с коррупцией, - экс-советник Трампа Болтон

болтон

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Украине нужно усилить борьбу с коррупцией и снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.

Об этом он заявил в интервью France 24, информирует Цензор.НЕТ.

О ВОТ и выборах

По его мнению, в Украине во время войны невозможно проводить выборы. 

"Я считаю, что Украина, как и Великобритания во время Второй мировой войны, имеет очень веские аргументы. Невозможно проводить выборы во время войны, особенно в случае Украины, когда иностранный захватчик оккупирует 20% территории твоей страны. Если быть справедливым, то и в России тоже должны быть свободные и честные выборы. Мы знаем, что этого не произойдет", - сказал Болтон.

Коррупция и мобилизационный возраст

В то же время экс-советник Трампа утверждает, что Украина должна приложить "больше усилий, чтобы продемонстрировать, что борьба с коррупцией продолжается".

"Возможно, можно провести местные выборы в тех местах, которые не оккупированы россиянами. И я думаю - это совет от друга - я думаю, что им нужно снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше сил на поле боя и убедиться, что страна в целом несет равное бремя этой войны", - добавил он.

Что предшествовало?

коррупция (8839) мобилизация (2978) Болтон Джон (124) война в Украине (7224)
Топ комментарии
+12
Сказав старий дід, який вже від себе нічого дати країні не може, то роздає те, що йому не належить...

А, і теперішній стан країни це "заслуга" цього діда, також.
15.12.2025 17:07 Ответить
+9
ну загине вся молодь... або стане каліками. і кому тоді дістанеться Україна?
15.12.2025 17:05 Ответить
+9
З якого біса взагалі було обмеження 27 чи 25 років? Де це ви чули в історії людства, щоб мобілізація проводилась тільки для тих, хто старший за 25 років??
15.12.2025 17:12 Ответить
"Только после выборов", - скажет Зеленский.
15.12.2025 17:02 Ответить
Сказав старий дід, який вже від себе нічого дати країні не може, то роздає те, що йому не належить...

А, і теперішній стан країни це "заслуга" цього діда, також.
15.12.2025 17:07 Ответить
Ну власне і твоїх дідів і батьків, чи не так?
15.12.2025 17:15 Ответить
Десь звичайно помилялися, але робили висновки і не повторювали помилок.

А тут же повний форум людей, які так нічого і не зрозуміли за 30+ років незалежності.
15.12.2025 17:19 Ответить
Довго ще будеш тут срати кацап??
15.12.2025 17:13 Ответить
ну загине вся молодь... або стане каліками. і кому тоді дістанеться Україна?
15.12.2025 17:05 Ответить
Их детям, матерям, сестрам и младшим братьям.
15.12.2025 17:07 Ответить
Ех, не дісталося тобі розуму...
15.12.2025 17:08 Ответить
Давай померяемся IQ.
15.12.2025 17:11 Ответить
Нащо? Досить почитати, що пишеш ти, а що я.
15.12.2025 17:14 Ответить
Страшно?
15.12.2025 17:16 Ответить
Звичайно страшно.

А як ти планував це зробити? Ти просто написав би тут в коментах якесь число від 1 до 70, і вимагав би у мене також щось написати?
15.12.2025 17:22 Ответить
Да никак. Я пошутил. Будем считать, что ты победил.
15.12.2025 17:28 Ответить
дєтям? 18-літніх?
15.12.2025 17:14 Ответить
У них немає дітей, а родичі вже за кордоном.
15.12.2025 17:50 Ответить
а чому вони мають загинути, он ізраільтяни воюють з 18 років - і дівчата і хлопці, та не скиглять
15.12.2025 17:14 Ответить
а піди подивися які в кожному місті і селі ділянки з захороненнями військових - в Ізраілі вже давно нікого би не залишилось
15.12.2025 17:17 Ответить
Якби в Ізраїлі були такі втрати, у них би вже воювали немовлята.
15.12.2025 17:51 Ответить
В усіх війнах саме 18-25 були найкращими воїнами, а не 55-60 як у нас! Ви хочете, щоб молодь загинула за путіна?
15.12.2025 18:22 Ответить
Так вже один раз знизили за порадою Болтона з 27 до 25 років - і що, це мало якісь результати?
15.12.2025 17:05 Ответить
давно придумал?
15.12.2025 17:08 Ответить
З якого біса взагалі було обмеження 27 чи 25 років? Де це ви чули в історії людства, щоб мобілізація проводилась тільки для тих, хто старший за 25 років??
15.12.2025 17:12 Ответить
Я читав, що в історії людства було, що воювали палками. Будемо переймати "досвід"???
15.12.2025 17:15 Ответить
А що - у дроновій війні є якісь обмеження у 25 років? Типу до 25 років дронами не виходить керувати? Чи то навпаки, у 20річного є набагато більше шансів врятуватися від дрона, ніж у 50річного, бо він швидший і має кращу реакцію? Та й керувати дроном у 20річного вийде набагато краще, ніж у 50річного. Не просто у так в ігровому спорті 35 річні вже вважаються старими, бо швидкість і реакція вже не ті.
15.12.2025 17:26 Ответить
В городі бузина...
15.12.2025 18:23 Ответить
де це ви чули в історії людства, що воювати повинні цивільні, а не силовики?
15.12.2025 17:26 Ответить
Скрізь чув. Саме слово "мобілізація" завжди було пов`язано саме з призивом на війну цивільного населення. Не виставляйте себе невігласом.
Чи по-вашому під час другої світової, яку у совку називали ВОВ, воювали самі військові? Ні, військові закінчилися у перші місяці війни.
15.12.2025 17:32 Ответить
Мобілізація, це вигадка нового часу.
15.12.2025 18:09 Ответить
Так, десь всього лише останніх 400 років. Хоча в античності і навіть в середні віки було поняття "ополчення" - городове, феодальне і тд - це та ж сама мобілізація, коли містяне, чи селяне вимушені були брати в руки зброю для захисту свого поселення, країни тощо.
І взагалі - ці теми на про що. Професійних військових не вистачає для утриманя фронту. Якби вистачало - ніхто б не проводив мобілізацію. Тому всі ці розмови проти мобілізації - це розмови за знищення України.
15.12.2025 18:34 Ответить
На днях на Цензоре была заметка о том, что наши воины взяли в плен сразу 11 орков. При этом они по очереди дали на камеру свое краткое резюме. Так вот, что меня удивило, что девятеро из них были моложе 25 лет.
15.12.2025 17:05 Ответить
Там лише скромно промовчали, що роки прийшли добровільно по рекрутингу. В тому числі молодші 25.
15.12.2025 17:52 Ответить
Не добровільно. Там призивників жорстко прессують, щоб підписували контракти "добровільно".
15.12.2025 18:35 Ответить
иди дед, бери сам автомат и иди воевать, своих детей возьми, умный такой, знает он кого надо отправлять, другой дед такой же Путин , своих детей кругом наделал, но на войну тупого кацапа шлет, за три копейки.
15.12.2025 17:07 Ответить
Корупція - це він в яблучко - 18 р виїхали
15.12.2025 17:11 Ответить
Я проти цього,але нажаль це може стати останнім шансом на порятунок....
15.12.2025 17:11 Ответить
Україні потрібно дати передове озброєння і в достатній кількості і росія загнеться
15.12.2025 17:17 Ответить
Це не входить в плани т. н. *заходу*. Ми вже 4 роки їм кісткою в горлі.
15.12.2025 17:23 Ответить
поверніть уже родиноньки "патріотичних иліт" з країн НАТО в Україну і проведіть серед них мобілізацію як до "пересічних", щоб показати, що країна несе рівний тягар війни. А то бідоття - в окопи, а багатим - краще життя
15.12.2025 17:31 Ответить
Все вірно.
15.12.2025 17:45 Ответить
І як мобілізація людей віком від 18 років допоможе знищувати носії кабів, дайте нам зброю яка б давала нам перевагу над військами РФ і гарантувала нам перемогу на полі бою, а то мобілізуйте 18 річних під який хер?, під каби і фаби?, які безкарно скидає РФ...
Ідіть нахер уроди про вас тут уже все сказали... Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
15.12.2025 17:55 Ответить
ти діду болтон засунь такі поради собі в сраку! хотіли щоб ми перемогли, то зброю б дали
15.12.2025 18:01 Ответить
Зброя сама не воює. Подивіться на вік асів 2 СВ - всі ті Хартмани та Кожедуби були до 25 років...
15.12.2025 18:26 Ответить
А толку? Вони уже здриснули за бугор.
15.12.2025 18:09 Ответить
 
 