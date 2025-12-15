Украине нужно снизить призывной возраст до 18 лет и усилить борьбу с коррупцией, - экс-советник Трампа Болтон
Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Украине нужно усилить борьбу с коррупцией и снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.
Об этом он заявил в интервью France 24, информирует Цензор.НЕТ.
О ВОТ и выборах
По его мнению, в Украине во время войны невозможно проводить выборы.
"Я считаю, что Украина, как и Великобритания во время Второй мировой войны, имеет очень веские аргументы. Невозможно проводить выборы во время войны, особенно в случае Украины, когда иностранный захватчик оккупирует 20% территории твоей страны. Если быть справедливым, то и в России тоже должны быть свободные и честные выборы. Мы знаем, что этого не произойдет", - сказал Болтон.
Коррупция и мобилизационный возраст
В то же время экс-советник Трампа утверждает, что Украина должна приложить "больше усилий, чтобы продемонстрировать, что борьба с коррупцией продолжается".
"Возможно, можно провести местные выборы в тех местах, которые не оккупированы россиянами. И я думаю - это совет от друга - я думаю, что им нужно снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше сил на поле боя и убедиться, что страна в целом несет равное бремя этой войны", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы.
- В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А, і теперішній стан країни це "заслуга" цього діда, також.
А тут же повний форум людей, які так нічого і не зрозуміли за 30+ років незалежності.
А як ти планував це зробити? Ти просто написав би тут в коментах якесь число від 1 до 70, і вимагав би у мене також щось написати?
Чи по-вашому під час другої світової, яку у совку називали ВОВ, воювали самі військові? Ні, військові закінчилися у перші місяці війни.
І взагалі - ці теми на про що. Професійних військових не вистачає для утриманя фронту. Якби вистачало - ніхто б не проводив мобілізацію. Тому всі ці розмови проти мобілізації - це розмови за знищення України.
Ідіть нахер уроди про вас тут уже все сказали... Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337