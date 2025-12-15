Украине нужно снизить призывной возраст до 18 лет и усилить борьбу с коррупцией, - экс-советник Трампа Болтон

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Украине нужно усилить борьбу с коррупцией и снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.

Об этом он заявил в интервью France 24, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О ВОТ и выборах

По его мнению, в Украине во время войны невозможно проводить выборы.

"Я считаю, что Украина, как и Великобритания во время Второй мировой войны, имеет очень веские аргументы. Невозможно проводить выборы во время войны, особенно в случае Украины, когда иностранный захватчик оккупирует 20% территории твоей страны. Если быть справедливым, то и в России тоже должны быть свободные и честные выборы. Мы знаем, что этого не произойдет", - сказал Болтон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос коррупции в Украине имеет политическое измерение и используется как повод для отказа в помощи, - экс-советник Трампа Болтон

Коррупция и мобилизационный возраст

В то же время экс-советник Трампа утверждает, что Украина должна приложить "больше усилий, чтобы продемонстрировать, что борьба с коррупцией продолжается".

"Возможно, можно провести местные выборы в тех местах, которые не оккупированы россиянами. И я думаю - это совет от друга - я думаю, что им нужно снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше сил на поле боя и убедиться, что страна в целом несет равное бремя этой войны", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизация в Украине предусматривает призыв около 30 тыс. человек ежемесячно, - Зеленский

Что предшествовало?