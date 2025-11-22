РУС
Вопрос коррупции в Украине имеет политическое измерение и используется как повод для отказа в помощи, - экс-советник Трампа Болтон

Болтон о коррупции в Украине

Многие противники оказания помощи Украине оправдывают свою позицию ссылками на проблему коррупции, используя ее как аргумент против поддержки страны в условиях российской агрессии.

Об этом заявил экс-советник президента США Джон Болтон на телеканале Эспрессо, информирует Цензор.НЕТ.

Думаю, что вопрос коррупции в Украине имеет политическое измерение как внутри страны, так и в Соединенных Штатах. Многие из тех, кто выступает против оказания помощи Украине, ссылаются на коррупцию как на основание для отказа в поддержке в условиях российского вторжения. Именно поэтому важно, чтобы была уверенность в добропорядочности украинских правоохранительных органов и в том, что президент Зеленский действительно выполняет свое предвыборное обещание бороться с коррупцией", - отметил экс-советник Трампа.

По его убеждению, Соединенные Штаты должны помочь Украине в этих усилиях не для политического влияния, а для укрепления доверия к тому, что антикоррупционные шаги украинского правительства являются серьезными и последовательными.

"Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события на поле боя. Я убежден, что в конгрессе сохраняется очень сильная двухпартийная поддержка продолжения и даже расширения помощи Украине - как через сотрудничество с НАТО, так и непосредственно с правительством в Киеве. Несмотря на все разговоры о скандалах и том, сколько времени они отнимают от политической повестки дня в США, стоит помнить, что уровень поддержки Украины в Конгрессе остается высоким. Хотелось бы надеяться, что внутриполитические процессы в Америке не поколеблют эту поддержку", - резюмировал Болтон.

Миндичгейт

+7
"Саме тому важливо, щоб була впевненість у доброчесності українських правоохоронних органів та у тому, що президент Зеленський справді виконує свою передвиборчу обіцянку боротися з корупцією", - зауважив ексрадник Трампа."

Потешный дедушка, зеля уже насрал и размазал когда сказал что ермака он увольнять не будет. Вот увидишь он еще Украину торговать будет в соотвествии с планом трампа и попытается с этого поиметь гешефт и выторговать себе преференции в странах запада куда свалит в ближайшем будущем
показать весь комментарий
22.11.2025 09:49 Ответить
+6
У справі є два аспекти. "Використовують як привід" означає, що в разу потреби знайшли б інший привід. А те, що Зєльонкін з кагалом підсовують їм приводи, як на долоні, - то звісно, річ погана, але оті "приводи" - тільки побічний ефект. Головне: своїм мародерством всі ті міндічі-спі*дічі підривають обороноздатність України зсередини. І наголошувати треба саме на цьому.
показать весь комментарий
22.11.2025 09:55 Ответить
+2
Настає момент істини для України
показать весь комментарий
22.11.2025 09:56 Ответить
В странах Заходу скоро в обличчя плюватимуть кожному, хто хочаб кукурікне про якісь нові плани трампа.
показать весь комментарий
22.11.2025 09:59 Ответить
все вірно!
чи хтось думає, що у нас тридцять років була корупція? та, ніколи!
оті кляті піндоси розвели у нас корупцію, що б зараз відмовити у допомозі!
і такі підступні, виявилися. саме під час війни примушують українських чиновників мародерити на життях українців!
то, до чого тут зе!гніда зі своїми друзяками **********?
показать весь комментарий
22.11.2025 09:54 Ответить
Погані наші справи ....
показать весь комментарий
22.11.2025 09:55 Ответить
Заготовляйте коли. Прийде весна - будем сажати.
показать весь комментарий
22.11.2025 10:03 Ответить
Звісно, в питанні матеріальної допомоги зброєю чи грошима, корупція є проблемою. Але США нічого крім розвідданих вже рік не передають Україні, а розвіддані ти хрін приплетеш до корупції. Тому це проблема відносин з Євросоюзом, а не з корумпованими правопєдофілами MAGA.
показать весь комментарий
22.11.2025 09:56 Ответить
Так зеленський і неЗНАВ, що так станеться!! Прокурорські шавки в ГПУ на 💯🤑🤑🤑 всі свої, від портновських!!! Крали, мародерили на крові Українців, з 2019 року, аж тут он, як для нього з подєльніками, неловко вийшло!! Двушечки на ****** на московію, регулярно ж відсилали з України???
показать весь комментарий
22.11.2025 09:58 Ответить
Захід в черговий раз відмовився від аудиту своїх грошей надісланих в Україну. Вони так бояться щось дізнатися. Їм найважливіше імідж Зеленського, а не те наскільки корисно використовуються ці гроші.
показать весь комментарий
22.11.2025 10:02 Ответить
Див. правки Зєлі до 28 пунктів Трампона.
показать весь комментарий
22.11.2025 10:04 Ответить
Зеленський вирішив розібратися з цим пунктом в першу чергу, навіть не знаючи, чи буде прийнятий план.
показать весь комментарий
22.11.2025 10:37 Ответить
Дід своїм американським умом мабуть не розуміє масштаби корупціїї, що крадеться не частина допомоги, а взагалі все.
показать весь комментарий
22.11.2025 10:22 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2025 10:24 Ответить
Зельоні пообіцяли Трампу підписати капітуляцію в обмін на недоторканість.
показать весь комментарий
22.11.2025 11:14 Ответить
 
 