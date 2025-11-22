Вопрос коррупции в Украине имеет политическое измерение и используется как повод для отказа в помощи, - экс-советник Трампа Болтон
Многие противники оказания помощи Украине оправдывают свою позицию ссылками на проблему коррупции, используя ее как аргумент против поддержки страны в условиях российской агрессии.
Об этом заявил экс-советник президента США Джон Болтон на телеканале Эспрессо, информирует Цензор.НЕТ.
Думаю, что вопрос коррупции в Украине имеет политическое измерение как внутри страны, так и в Соединенных Штатах. Многие из тех, кто выступает против оказания помощи Украине, ссылаются на коррупцию как на основание для отказа в поддержке в условиях российского вторжения. Именно поэтому важно, чтобы была уверенность в добропорядочности украинских правоохранительных органов и в том, что президент Зеленский действительно выполняет свое предвыборное обещание бороться с коррупцией", - отметил экс-советник Трампа.
По его убеждению, Соединенные Штаты должны помочь Украине в этих усилиях не для политического влияния, а для укрепления доверия к тому, что антикоррупционные шаги украинского правительства являются серьезными и последовательными.
"Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события на поле боя. Я убежден, что в конгрессе сохраняется очень сильная двухпартийная поддержка продолжения и даже расширения помощи Украине - как через сотрудничество с НАТО, так и непосредственно с правительством в Киеве. Несмотря на все разговоры о скандалах и том, сколько времени они отнимают от политической повестки дня в США, стоит помнить, что уровень поддержки Украины в Конгрессе остается высоким. Хотелось бы надеяться, что внутриполитические процессы в Америке не поколеблют эту поддержку", - резюмировал Болтон.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Потешный дедушка, зеля уже насрал и размазал когда сказал что ермака он увольнять не будет. Вот увидишь он еще Украину торговать будет в соотвествии с планом трампа и попытается с этого поиметь гешефт и выторговать себе преференции в странах запада куда свалит в ближайшем будущем
чи хтось думає, що у нас тридцять років була корупція? та, ніколи!
оті кляті піндоси розвели у нас корупцію, що б зараз відмовити у допомозі!
і такі підступні, виявилися. саме під час війни примушують українських чиновників мародерити на життях українців!
то, до чого тут зе!гніда зі своїми друзяками **********?