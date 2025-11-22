Вопрос коррупции в Украине имеет политическое измерение и используется как повод для отказа в помощи, - экс-советник Трампа Болтон

Многие противники оказания помощи Украине оправдывают свою позицию ссылками на проблему коррупции, используя ее как аргумент против поддержки страны в условиях российской агрессии.

Об этом заявил экс-советник президента США Джон Болтон на телеканале Эспрессо, информирует Цензор.НЕТ.

Думаю, что вопрос коррупции в Украине имеет политическое измерение как внутри страны, так и в Соединенных Штатах. Многие из тех, кто выступает против оказания помощи Украине, ссылаются на коррупцию как на основание для отказа в поддержке в условиях российского вторжения. Именно поэтому важно, чтобы была уверенность в добропорядочности украинских правоохранительных органов и в том, что президент Зеленский действительно выполняет свое предвыборное обещание бороться с коррупцией", - отметил экс-советник Трампа.

По его убеждению, Соединенные Штаты должны помочь Украине в этих усилиях не для политического влияния, а для укрепления доверия к тому, что антикоррупционные шаги украинского правительства являются серьезными и последовательными.

"Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события на поле боя. Я убежден, что в конгрессе сохраняется очень сильная двухпартийная поддержка продолжения и даже расширения помощи Украине - как через сотрудничество с НАТО, так и непосредственно с правительством в Киеве. Несмотря на все разговоры о скандалах и том, сколько времени они отнимают от политической повестки дня в США, стоит помнить, что уровень поддержки Украины в Конгрессе остается высоким. Хотелось бы надеяться, что внутриполитические процессы в Америке не поколеблют эту поддержку", - резюмировал Болтон.

