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Новини Міндічгейт
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Питання корупції в Україні має політичний вимір і використовується як привід для відмови у допомозі, - ексрадник Трампа Болтон

болтон про корупцію в Україні

Багато противників надання допомоги Україні виправдовують свою позицію посиланнями на проблему корупції, використовуючи її як аргумент проти підтримки країни в умовах російської агресії.

Про це заявив ексрадник президента США Джон Болтон на телеканалі Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

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Гадаю, що питання корупції в Україні має політичний вимір як усередині країни, так і у Сполучених Штатах. Багато тих, хто виступає проти надання допомоги Україні, посилаються на корупцію як на підставу для відмови у підтримці в умовах російського вторгнення. Саме тому важливо, щоб була впевненість у доброчесності українських правоохоронних органів та у тому, що президент Зеленський справді виконує свою передвиборчу обіцянку боротися з корупцією", - зауважив ексрадник Трампа.

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На його переконання, Сполучені Штати мають допомогти Україні у цих зусиллях не для політичного впливу, а для зміцнення довіри до того, що антикорупційні кроки українського уряду є серйозними та послідовними.

"Багато залежатиме від того, як розгортатимуться події на полі бою. Я переконаний, що в конгресі зберігається дуже сильна двопартійна підтримка продовження і навіть розширення допомоги Україні - як через співпрацю з НАТО, так і безпосередньо з урядом у Києві. Попри всі розмови про скандали і те, скільки часу вони забирають із політичного порядку денного у США, варто пам’ятати, що рівень підтримки України в конгресі залишається високим. Хотілося б сподіватися, що внутрішньополітичні процеси в Америці не похитнуть цю підтримку", - резюмував Болтон.

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Міндічгейт

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Автор: 

корупція (5080) Болтон Джон (120)
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Топ коментарі
+9
У справі є два аспекти. "Використовують як привід" означає, що в разу потреби знайшли б інший привід. А те, що Зєльонкін з кагалом підсовують їм приводи, як на долоні, - то звісно, річ погана, але оті "приводи" - тільки побічний ефект. Головне: своїм мародерством всі ті міндічі-спі*дічі підривають обороноздатність України зсередини. І наголошувати треба саме на цьому.
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22.11.2025 09:55 Відповісти
+8
"Саме тому важливо, щоб була впевненість у доброчесності українських правоохоронних органів та у тому, що президент Зеленський справді виконує свою передвиборчу обіцянку боротися з корупцією", - зауважив ексрадник Трампа."

Потешный дедушка, зеля уже насрал и размазал когда сказал что ермака он увольнять не будет. Вот увидишь он еще Украину торговать будет в соотвествии с планом трампа и попытается с этого поиметь гешефт и выторговать себе преференции в странах запада куда свалит в ближайшем будущем
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22.11.2025 09:49 Відповісти
+2
Звісно, в питанні матеріальної допомоги зброєю чи грошима, корупція є проблемою. Але США нічого крім розвідданих вже рік не передають Україні, а розвіддані ти хрін приплетеш до корупції. Тому це проблема відносин з Євросоюзом, а не з корумпованими правопєдофілами MAGA.
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22.11.2025 09:56 Відповісти
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"Саме тому важливо, щоб була впевненість у доброчесності українських правоохоронних органів та у тому, що президент Зеленський справді виконує свою передвиборчу обіцянку боротися з корупцією", - зауважив ексрадник Трампа."

Потешный дедушка, зеля уже насрал и размазал когда сказал что ермака он увольнять не будет. Вот увидишь он еще Украину торговать будет в соотвествии с планом трампа и попытается с этого поиметь гешефт и выторговать себе преференции в странах запада куда свалит в ближайшем будущем
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22.11.2025 09:49 Відповісти
В странах Заходу скоро в обличчя плюватимуть кожному, хто хочаб кукурікне про якісь нові плани трампа.
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22.11.2025 09:59 Відповісти
все вірно!
чи хтось думає, що у нас тридцять років була корупція? та, ніколи!
оті кляті піндоси розвели у нас корупцію, що б зараз відмовити у допомозі!
і такі підступні, виявилися. саме під час війни примушують українських чиновників мародерити на життях українців!
то, до чого тут зе!гніда зі своїми друзяками **********?
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22.11.2025 09:54 Відповісти
У справі є два аспекти. "Використовують як привід" означає, що в разу потреби знайшли б інший привід. А те, що Зєльонкін з кагалом підсовують їм приводи, як на долоні, - то звісно, річ погана, але оті "приводи" - тільки побічний ефект. Головне: своїм мародерством всі ті міндічі-спі*дічі підривають обороноздатність України зсередини. І наголошувати треба саме на цьому.
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22.11.2025 09:55 Відповісти
Погані наші справи ....
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22.11.2025 09:55 Відповісти
Заготовляйте коли. Прийде весна - будем сажати.
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22.11.2025 10:03 Відповісти
Звісно, в питанні матеріальної допомоги зброєю чи грошима, корупція є проблемою. Але США нічого крім розвідданих вже рік не передають Україні, а розвіддані ти хрін приплетеш до корупції. Тому це проблема відносин з Євросоюзом, а не з корумпованими правопєдофілами MAGA.
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22.11.2025 09:56 Відповісти
Настає момент істини для України
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22.11.2025 09:56 Відповісти
Так зеленський і неЗНАВ, що так станеться!! Прокурорські шавки в ГПУ на 💯🤑🤑🤑 всі свої, від портновських!!! Крали, мародерили на крові Українців, з 2019 року, аж тут он, як для нього з подєльніками, неловко вийшло!! Двушечки на ****** на московію, регулярно ж відсилали з України???
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22.11.2025 09:58 Відповісти
Захід в черговий раз відмовився від аудиту своїх грошей надісланих в Україну. Вони так бояться щось дізнатися. Їм найважливіше імідж Зеленського, а не те наскільки корисно використовуються ці гроші.
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22.11.2025 10:02 Відповісти
Див. правки Зєлі до 28 пунктів Трампона.
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22.11.2025 10:04 Відповісти
Зеленський вирішив розібратися з цим пунктом в першу чергу, навіть не знаючи, чи буде прийнятий план.
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22.11.2025 10:37 Відповісти
Дід своїм американським умом мабуть не розуміє масштаби корупціїї, що крадеться не частина допомоги, а взагалі все.
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22.11.2025 10:22 Відповісти
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22.11.2025 10:24 Відповісти
Зельоні пообіцяли Трампу підписати капітуляцію в обмін на недоторканість.
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22.11.2025 11:14 Відповісти
Я тєж вважаю, що плівки запустили заодно з просуванням мирного плану . Тобто це сговор спецслужб раши і США.
питання - ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ НАБУ ЇХ ОГЛАСИЛО ? 1,5 рока були ці плівки і перед зимою огласили .
тобто питання є і до НАБУ .
ну а те що у владі завжди були корупціонери при любих розкладах - це факт. БО ПОКА ЩО НИХТО З ЦІХ МЕНЕДЖЕРІВ не звільнився БІДНИМ І БЕЗ великих ГРОШЕЙ . Хоча зарплата невелика
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22.11.2025 12:14 Відповісти
опять Зеленая мерзоть брешет про сговор ! да это раша с ФБР заставили красть красть и еще раз красть ! Трампон лично давил своими яйца на лицо Резникова что бы он закупил продукты для ВСУ по завышенным ценам ? Что ты орешь капсом ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ чому ? чому?
Да надо было еще тогда нагнуть всю эту шоблу только не американцам а украинцам а раз украинцы стерпели тогда то сейчас будут последствия твоего ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ !
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22.11.2025 14:44 Відповісти
Як Болтон топить любі мирні ініціативи, в мене з'являється думка, що він лобіює виробників зброї у США.
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22.11.2025 13:00 Відповісти
 
 