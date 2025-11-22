Питання корупції в Україні має політичний вимір і використовується як привід для відмови у допомозі, - ексрадник Трампа Болтон

Багато противників надання допомоги Україні виправдовують свою позицію посиланнями на проблему корупції, використовуючи її як аргумент проти підтримки країни в умовах російської агресії.

Про це заявив ексрадник президента США Джон Болтон на телеканалі Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

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Гадаю, що питання корупції в Україні має політичний вимір як усередині країни, так і у Сполучених Штатах. Багато тих, хто виступає проти надання допомоги Україні, посилаються на корупцію як на підставу для відмови у підтримці в умовах російського вторгнення. Саме тому важливо, щоб була впевненість у доброчесності українських правоохоронних органів та у тому, що президент Зеленський справді виконує свою передвиборчу обіцянку боротися з корупцією", - зауважив ексрадник Трампа.

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На його переконання, Сполучені Штати мають допомогти Україні у цих зусиллях не для політичного впливу, а для зміцнення довіри до того, що антикорупційні кроки українського уряду є серйозними та послідовними.

"Багато залежатиме від того, як розгортатимуться події на полі бою. Я переконаний, що в конгресі зберігається дуже сильна двопартійна підтримка продовження і навіть розширення допомоги Україні - як через співпрацю з НАТО, так і безпосередньо з урядом у Києві. Попри всі розмови про скандали і те, скільки часу вони забирають із політичного порядку денного у США, варто пам’ятати, що рівень підтримки України в конгресі залишається високим. Хотілося б сподіватися, що внутрішньополітичні процеси в Америці не похитнуть цю підтримку", - резюмував Болтон.

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