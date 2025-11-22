Питання корупції в Україні має політичний вимір і використовується як привід для відмови у допомозі, - ексрадник Трампа Болтон
Багато противників надання допомоги Україні виправдовують свою позицію посиланнями на проблему корупції, використовуючи її як аргумент проти підтримки країни в умовах російської агресії.
Про це заявив ексрадник президента США Джон Болтон на телеканалі Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.
Гадаю, що питання корупції в Україні має політичний вимір як усередині країни, так і у Сполучених Штатах. Багато тих, хто виступає проти надання допомоги Україні, посилаються на корупцію як на підставу для відмови у підтримці в умовах російського вторгнення. Саме тому важливо, щоб була впевненість у доброчесності українських правоохоронних органів та у тому, що президент Зеленський справді виконує свою передвиборчу обіцянку боротися з корупцією", - зауважив ексрадник Трампа.
На його переконання, Сполучені Штати мають допомогти Україні у цих зусиллях не для політичного впливу, а для зміцнення довіри до того, що антикорупційні кроки українського уряду є серйозними та послідовними.
"Багато залежатиме від того, як розгортатимуться події на полі бою. Я переконаний, що в конгресі зберігається дуже сильна двопартійна підтримка продовження і навіть розширення допомоги Україні - як через співпрацю з НАТО, так і безпосередньо з урядом у Києві. Попри всі розмови про скандали і те, скільки часу вони забирають із політичного порядку денного у США, варто пам’ятати, що рівень підтримки України в конгресі залишається високим. Хотілося б сподіватися, що внутрішньополітичні процеси в Америці не похитнуть цю підтримку", - резюмував Болтон.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Потешный дедушка, зеля уже насрал и размазал когда сказал что ермака он увольнять не будет. Вот увидишь он еще Украину торговать будет в соотвествии с планом трампа и попытается с этого поиметь гешефт и выторговать себе преференции в странах запада куда свалит в ближайшем будущем
чи хтось думає, що у нас тридцять років була корупція? та, ніколи!
оті кляті піндоси розвели у нас корупцію, що б зараз відмовити у допомозі!
і такі підступні, виявилися. саме під час війни примушують українських чиновників мародерити на життях українців!
то, до чого тут зе!гніда зі своїми друзяками **********?
питання - ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ НАБУ ЇХ ОГЛАСИЛО ? 1,5 рока були ці плівки і перед зимою огласили .
тобто питання є і до НАБУ .
ну а те що у владі завжди були корупціонери при любих розкладах - це факт. БО ПОКА ЩО НИХТО З ЦІХ МЕНЕДЖЕРІВ не звільнився БІДНИМ І БЕЗ великих ГРОШЕЙ . Хоча зарплата невелика
Да надо было еще тогда нагнуть всю эту шоблу только не американцам а украинцам а раз украинцы стерпели тогда то сейчас будут последствия твоего ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ !