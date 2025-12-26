Росія планує набрати до армії наступного року понад 400 тисяч солдатів, - Буданов

Росія виконав=ла свій мобілізаційний план на 2025 рік - набрати до окупаційної армії 403 тисячі солдатів. Наразі росіяни встановили собі мобілізаційний план на 2026 рік - набрати до армії 409 тисяч одиниць живої сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

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За словами Буданова, 403 тисячі одиниць живої сили росіяни загалом набрали ще на початку грудня, тому про 2025 рік можна сказати, що ворог свої мобілізаційні плани навіть перевиконав.

Головне джерело поповнення російської окупаційної армії - це контрактники, яких заманюють великими грошима.

На 2026 рік мобілізаційний план Росіян - рекрутувати в армію 409 тисяч одиниць особового складу. При цьому проблеми в них присутні, але Росія просто збільшує виплати.

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