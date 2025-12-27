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Буданов: Росія хоче у 2026 році окупувати Донбас та Запорізьку область

керівник ГУР МО Буданов

У 2026 році Росія ставить за мету захопити всю територію Донбасу і Запорізької області.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Цілі росіян

За словами Буданова, цілі російських окупантів чітко окреслені в їхньому плануванні, яке політичне і військове керівництво РФ ніколи не приховувало.

"Це намагання отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській областях. Вони цього ніколи й не приховували. Це основні завдання – разом зі збільшенням розмірів санітарних (чи буферних) зон вздовж кордону. Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 26-го року – це Донбас і Запорізька область", - заявив керівник української розвідки.

На запитання про те, чи йдеться про всю Запорізьку область, Буданов зазначив, що це "мрія" Росії.

Читайте також: Україна сама зруйнувала мобілізацію через програну медійну кампанію, - Буданов

Мобілізація в РФ

  • Нагадаємо, що також Буданов заявляв, що Росія виконала свій мобілізаційний план на 2025 рік - набрати до окупаційної армії 403 тисячі солдатів. Наразі росіяни встановили собі мобілізаційний план на 2026 рік - набрати до армії 409 тисяч одиниць живої сили.

Читайте також: Росія планує набрати до армії наступного року понад 400 тисяч солдатів, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (645) росія (70808) Запорізька область (5098) Донецька область (11490)
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Топ коментарі
+39
А цей невтомно тороче про те що росія хоче...це мабуть увагу від набу і юзіка подвійний агент відволікає, як не старайся буданга тебе ніхто не вибере, мізків не вистачить
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27.12.2025 21:28 Відповісти
+31
39 річний генерал лейтенант очевидність
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27.12.2025 21:28 Відповісти
+28
якщо би помовчав півроку - у нього рейтинг би зріс...
"Коли мовчиш - здаєшся за розумного"
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27.12.2025 21:36 Відповісти

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