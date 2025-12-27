Буданов: Росія хоче у 2026 році окупувати Донбас та Запорізьку область

У 2026 році Росія ставить за мету захопити всю територію Донбасу і Запорізької області.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Цілі росіян

За словами Буданова, цілі російських окупантів чітко окреслені в їхньому плануванні, яке політичне і військове керівництво РФ ніколи не приховувало.

"Це намагання отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській областях. Вони цього ніколи й не приховували. Це основні завдання – разом зі збільшенням розмірів санітарних (чи буферних) зон вздовж кордону. Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 26-го року – це Донбас і Запорізька область", - заявив керівник української розвідки.

На запитання про те, чи йдеться про всю Запорізьку область, Буданов зазначив, що це "мрія" Росії.

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Мобілізація в РФ

Нагадаємо, що також Буданов заявляв, що Росія виконала свій мобілізаційний план на 2025 рік - набрати до окупаційної армії 403 тисячі солдатів. Наразі росіяни встановили собі мобілізаційний план на 2026 рік - набрати до армії 409 тисяч одиниць живої сили.

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