РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10549 посетителей онлайн
Новости Кто возглавит Офис Президента
3 570 69

Буданов назначен руководителем Офиса президента, - указ президента

Кирилл Буданов

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.

Об этом говорится на сайте ОП в указах №5/2026 и №7/2026, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Назначить БУДАНОВА Кирилла Алексеевича руководителем Офиса Президента Украины. 

Назначить ИВАЩЕНКО Олега Ивановича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в указах главы государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буданов имеет прочные связи с США, что может помочь в переговорах с Трампом, - NYT

Буданов - глава Офиса Президента

Автор: 

Буданов Кирилл (511) Зеленский Владимир (23251) назначение (2220) Офис Президента (1887) Иващенко Олег (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Нагадаю, Муданов брехлива ****** і військовий злочинець, який поклав купу нашої спецури в дебільних вилазаках заради піару за наказом Дєрьмака.
Зато русофашиста Капустіна врятував
показать весь комментарий
02.01.2026 20:19 Ответить
+20
Будьоний прийняв пропозицію рукі і сракі пріпіздєнта
Від кави в Криму до кави Зебілу
А зелені політтехнологи не думають, що зараз весь негативний рейтинг жаби і крота перелізе на надутий ними ж рейтинг Буданова і поховає його?) може бути й так
показать весь комментарий
02.01.2026 20:17 Ответить
+19
З начальника розвідки у секретарки президента. Це дуже промовисто висвітлює кваліфікації цього "розвідника"
показать весь комментарий
02.01.2026 20:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пацан прийшов к успеху...
показать весь комментарий
02.01.2026 20:16 Ответить
З начальника розвідки у секретарки президента. Це дуже промовисто висвітлює кваліфікації цього "розвідника"
показать весь комментарий
02.01.2026 20:22 Ответить
ну між начальником розвідки та розвідником профі дистанція агромнаго размеру...
показать весь комментарий
02.01.2026 20:24 Ответить
Ще раз для свідків святого Буданова, пігулка для пам'яті: Буданов заперечував існування спецоперації ,,Авеню", так званих вагнерівців. За що і був призначений на місце Бурби. В команді Ze немає чесних, є тільки лояльні і бажаючі прибарахлитися.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:25 Ответить
Який він розвідник він 95квартал ну яка розвідка світу отак розказуе і показуе як вони провели операцію з ворогом і палить виконавців операціі. Для чого ? Який у цьому ценз ? На думку спадае що доложили кацапам щоб вони більше так не лоханулись. Вони прийняли і знов обявили на Капустіна охоту . Дуже оперативно спрацювали дякуючи цьому розвіднику.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:34 Ответить
угу... і на болотах вже завили з усіх матюкальників.. з чого б це?
показать весь комментарий
02.01.2026 22:14 Ответить
Будьоний прийняв пропозицію рукі і сракі пріпіздєнта
Від кави в Криму до кави Зебілу
А зелені політтехнологи не думають, що зараз весь негативний рейтинг жаби і крота перелізе на надутий ними ж рейтинг Буданова і поховає його?) може бути й так
показать весь комментарий
02.01.2026 20:17 Ответить
Нагадаю, Муданов брехлива ****** і військовий злочинець, який поклав купу нашої спецури в дебільних вилазаках заради піару за наказом Дєрьмака.
Зато русофашиста Капустіна врятував
показать весь комментарий
02.01.2026 20:19 Ответить
Тим часом харошій русскій Капустін (насправді - Карпманський) розважається з Оксанками, поки Миколи гинуть у мʼясних штурмах Сирка та Бздюха
А чо? Класна така участь у бойових діях! Коли хочеш - імітуєш смерть і отримуєш 500 к доларів. Коли хочеш - влаштовуєш вечірку у джакузі з лярвами
Це ж у всіх військових так? Пішов в увал коли захотів і на стільки, на скільки захотів
показать весь комментарий
02.01.2026 20:21 Ответить
занадто моложавий КІТЯША на Цензорі - то невже Подоляку з Єрмаком не подобається Буданов?
показать весь комментарий
02.01.2026 20:26 Ответить
цікавимось ось тими, хто кота підтримав... й ще підтримає...
показать весь комментарий
02.01.2026 20:27 Ответить
Наталия Гончар Червінський: Буданов вимагав, щоб я не давав покази по Вагнергейту, а після відмови звільнив
Сказав: ми будем робити все, що наказує Єрмак
https://t.me/zelyazradnik/60113 ЗЕ зрада
показать весь комментарий
02.01.2026 20:31 Ответить
спостерігаймо - наприклад за самим ОПУ - татаров , подоляк... Адже навіть якщо буданга кремлю потрібний й так явно татарова залишить ... подляка...
показать весь комментарий
02.01.2026 20:38 Ответить
й ще за новими викидами НАБУ...

А ЗОВСІМ вірити усім розповідям "безхитрісного" Червінського... Я з великою повагою до нього ...
показать весь комментарий
02.01.2026 20:40 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2026 20:42 Ответить
Приходить Земленський на інтерв'ю Fox News, а йому кажуть:
- Ви призначили сьогодні Буданова головою ОП, навіщо?
- Мені сьогодні мій друг Юзік розказав дуже смішний анекдот про бордель, повій і переставляння ліжок, і я подумав - чому б і ні, хоч поржем!
показать весь комментарий
02.01.2026 20:41 Ответить
Наталия Гончар ахаха, чергові зелені пятнашкі 🧩 на місце Муданова очолити ГУР поставлять очільника СЗР Іващенка, який є протеже Дєрмака і прикриває зараз руснявого крота 💩🇷🇺
Куку, алое, Єрмак живе на держдачі з Зеленським 👯‍♂️
показать весь комментарий
02.01.2026 20:29 Ответить
та я не проти засторог але ... вовка після Америки це вирішив а ви ось тут тільки но родилися - може правда фронтовики дуже проти ???
показать весь комментарий
02.01.2026 20:32 Ответить
Не тупи!
А як вам таке: Буданов, виявляється, рекетир і бандит! 🤯 Під шумок війни віджимав авто і навіть квартири - аж 71 шт в ЖК Софія Клаб, причому в переселенців 😡 Про нагороди ****** взагалі мовчу 👇
https://censor.net/ua/blogs/3406324/operatsya_gur_kvartiri
показать весь комментарий
02.01.2026 20:35 Ответить
Микола Павленко адвокат, к.ю.н. 5

Редакція Цензор.НЕТ може не поділяти позицію авторів. Відповідальність за матеріали в розділі "Блоги" несуть автори текстів.

вірю кожному адвокату як собі
показать весь комментарий
02.01.2026 20:44 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2026 20:48 Ответить
доречі, так на мене реагують швидко тільки подляківські- це так, для справки
показать весь комментарий
02.01.2026 20:35 Ответить
Наталия Гончар настав час нових неймовірних прогнозів і передбачень
показать весь комментарий
02.01.2026 20:39 Ответить
Ну давай жгі - нехай буданга читає - часу точно тепер побільшає.
Його про все розпитають журналісти - буд цікаво ...

Головне - якщо Буданов забере все те що загріб під себе Єрмак чи ні?ЧЕКАЄМО
показать весь комментарий
02.01.2026 20:49 Ответить
Наталия Гончар ти на якому військовому заводі в Україні працюєш?
показать весь комментарий
02.01.2026 20:50 Ответить
Наталия Гончар, *****, Брієнна Тарт, якщо була б шаболдою
показать весь комментарий
02.01.2026 20:55 Ответить
КІТЯША ******** патрушева, тому така ненависть до Буданова.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:17 Ответить
Ну так комусь 500к баксів в комусь 20 тисяч гривень і ні в чому собі не відмовляй
показать весь комментарий
02.01.2026 21:04 Ответить
Цей "русофашист" захищає на фронті нашу Батьківщину! А ви?
показать весь комментарий
02.01.2026 20:57 Ответить
ivan nepupik гонорар актьору
показать весь комментарий
02.01.2026 21:14 Ответить
нова роль генерал-лейтенанта:

подвійну ялту з вершками подано, пане президент

.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:26 Ответить
ці дєятєлі ЗЄля та буданга погано вчили арифметику в школі, бо

Сколько будет 1 умножить на ноль?

Известно, что умножение на ноль всегда даёт НОЛЬ.
Это уникальное свойство нуля ЗЄлі и, собственно, его суть.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:28 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Show_Must_Go_On

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Show_Must_Go_On
The Show Must Go On (укр. «Шоу має тривати»)
показать весь комментарий
02.01.2026 20:18 Ответить
тобто, тепер буданов займе всі посади дєрьмака?
замістить мзс?
буде кататися по америкам, замість чистити туалети на банковій?
показать весь комментарий
02.01.2026 20:19 Ответить
НУ ДА. Тому що завідувати скрепками і ручками може лише генерал. ТВАРІ
показать весь комментарий
02.01.2026 20:20 Ответить
В розвідницький талант Буданова вірять тіж що і в талант полководця у Залужного.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:20 Ответить
Він чудовий провісник майбутнього,тільки нікуя не збулось .Не на ту хвилю напевно настроявся
показать весь комментарий
02.01.2026 20:22 Ответить
******* Zельоний сюр
показать весь комментарий
02.01.2026 20:22 Ответить
Весь тщательно выстраиваемый(в том числе и в многих интервью) имидж Буданова скоро рассыплется.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:23 Ответить
Всі спецоперації гур підуть по трубі мабуть.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:25 Ответить
невже подлякам не до вподоби - чи це таке замилювання?
показать весь комментарий
02.01.2026 20:29 Ответить
це ті, які флаговтики з втратами еліти наших спецпризначенців ?

.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:30 Ответить
А насправді, цілком заслужений кінець кар'єри.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:26 Ответить
кожному своє

у Залужного амбасадором в Британії з Президентством в Україні

а буданзі "чєго ізволітє" каву подавати з ЗЄльоной ганьбою

.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:33 Ответить
<***********
ніхто того мудака ********* не вибере, йому усі закидають шо він шавка зе
тай взагалі в нього нуль харизми
типовий сапог
показать весь комментарий
02.01.2026 21:18 Ответить
,,,для особистого позору , я дав добро очолити ОП(офіс путлєра)
показать весь комментарий
02.01.2026 20:33 Ответить
Іващенко -кум Сирського.Означє,що по лінії розвідки,гк не буде мати до нього ніяких претензій,хоч би й результат або цінність його роботи наближались до нуля.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:38 Ответить
мабуть Єрмак вже на фронті, риє окопи
показать весь комментарий
02.01.2026 20:43 Ответить
Відчувається надмірне збудження в коментарях. Я так розумію, втрачені пів ляма даються взнаки.
Можливо чоботи не такі вже й погані ?!
показать весь комментарий
02.01.2026 20:58 Ответить
Згоден с руснявим ЗЕпідором chukhno
показать весь комментарий
02.01.2026 21:01 Ответить
Не мій фасон, але, принаймі, приміряти таки варто!
показать весь комментарий
02.01.2026 21:08 Ответить
chukhno це ж ніяк не пов'язано із піздєц яким зменшенням кількості українців в Україні?..
показать весь комментарий
02.01.2026 21:10 Ответить
КацапоКотяра Яша ,ти явно валеріани обнюхався-чого засрав усю гілку і на людей кидаєшся?
Буданов не ангел-як усі ми і тим паче як людина з ЗЕослячого стада.Але інших кадрів у ЗЕлідора немає.
Не читай кацапських тєлєграмів,палиш своє лаптекопитне єство- тільки там наших воїнів називають Миколками а дівчат Оксанками,Сирського-Сирком.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:14 Ответить
до речі про пив ляма, то не твою дружину **** хороший русский фашист капустин?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:05 Ответить
Таки візьму! Не сподобаються, до свиней буду одягати.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:22 Ответить
chukhno руснявий свинопес. Оk. Візьми тільки не надумай сплюнути.

показать весь комментарий
02.01.2026 22:05 Ответить
Доречі, літера "і" на українській клаві там де на вашій "ьі".
показать весь комментарий
02.01.2026 21:57 Ответить
chukhno з якого окопу пишеш, півнику?
показать весь комментарий
02.01.2026 22:06 Ответить
Та вже якось все ПОХ...!!!
показать весь комментарий
02.01.2026 21:02 Ответить
хі хі хі.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:09 Ответить
НДа, генерал стає завідувачем канцелярії. дивні матемарфози - самовбивця.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:12 Ответить
А як не рахунок тієї "спецобісрації" по вербовці пілота гелікоптера в 23 році? Заплатили йому теж 500к баксів, потім його "ліквідували" типо кацапи а потім він чарівним чином з'явився в Іспанії цілий і не ушкоджений, сенс цієї операції яка конкретна користь для України? Не здивуюсь якщо він з Іспанії буде і надалі підтримувати пукіна.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:23 Ответить
Якось - какось - пох#й. Як не шрайбер, так іванов. Я пам'ятаю ...Червінського і все інше.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:24 Ответить
Головнокомандуючий - москаль Сирський.
Голова офісу президента - москаль Буданов.
Заступник голови ОП - москаль Татаров.
Перший віце-прем'єр - москаль Федоров.
Голова ДБР - москаль Сухачов.
Попередні керівники різноманітних державних структур призначені клоуном Зеленським - москалі - Єрмак, Разумков, Баканов, Венедіктова, Наумов.....
Це і є однією з основних причин - чому Україна останні роки тільки втрачає і відступає у війні проти москальських окупантів.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:27 Ответить
Це з якими потрібно бути моральними принципами щоб погодитись на таке призначення хоча муданов цілком підходить не дарма ж проживав в одній квартирі з секретуткою зелі, але запевняю що за такого кандидата в президенти притомні не голосують.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:33 Ответить
У чому ж такі поступи під час війни , а медаль Герой України коли чи на підпісі ? готується відхід з прикриттям , як зрозуміти?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:33 Ответить
шило на мило - мило на шило
==============================================================
від перестановки ліжок у борделі бордель не перестане бути борделем
показать весь комментарий
02.01.2026 21:42 Ответить
А гогилашвили будет с ними жить?
показать весь комментарий
02.01.2026 22:37 Ответить
Бывший сотрудник Кировоградского областного территориального центра комплектования Богдан Шевченко, указал в своей декларации при увольнении, покупку золотых слитков и земельного участка.🤑
показать весь комментарий
02.01.2026 22:39 Ответить
 
 