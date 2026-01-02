Буданов назначен руководителем Офиса президента, - указ президента
Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.
Об этом говорится на сайте ОП в указах №5/2026 и №7/2026, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить БУДАНОВА Кирилла Алексеевича руководителем Офиса Президента Украины.
Назначить ИВАЩЕНКО Олега Ивановича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в указах главы государства.
Буданов - глава Офиса Президента
- Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
Топ комментарии
+24 Кіт Яша
показать весь комментарий02.01.2026 20:19 Ответить Ссылка
+20 Кіт Яша
показать весь комментарий02.01.2026 20:17 Ответить Ссылка
+19 Кіт Яша
показать весь комментарий02.01.2026 20:22 Ответить Ссылка
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Від кави в Криму до кави Зебілу
А зелені політтехнологи не думають, що зараз весь негативний рейтинг жаби і крота перелізе на надутий ними ж рейтинг Буданова і поховає його?) може бути й так
Зато русофашиста Капустіна врятував
А чо? Класна така участь у бойових діях! Коли хочеш - імітуєш смерть і отримуєш 500 к доларів. Коли хочеш - влаштовуєш вечірку у джакузі з лярвами
Це ж у всіх військових так? Пішов в увал коли захотів і на стільки, на скільки захотів
Сказав: ми будем робити все, що наказує Єрмак
https://t.me/zelyazradnik/60113 ЗЕ зрада
А ЗОВСІМ вірити усім розповідям "безхитрісного" Червінського... Я з великою повагою до нього ...
- Ви призначили сьогодні Буданова головою ОП, навіщо?
- Мені сьогодні мій друг Юзік розказав дуже смішний анекдот про бордель, повій і переставляння ліжок, і я подумав - чому б і ні, хоч поржем!
Куку, алое, Єрмак живе на держдачі з Зеленським 👯♂️
А як вам таке: Буданов, виявляється, рекетир і бандит! 🤯 Під шумок війни віджимав авто і навіть квартири - аж 71 шт в ЖК Софія Клаб, причому в переселенців 😡 Про нагороди ****** взагалі мовчу 👇
https://censor.net/ua/blogs/3406324/operatsya_gur_kvartiri
Редакція Цензор.НЕТ може не поділяти позицію авторів. Відповідальність за матеріали в розділі "Блоги" несуть автори текстів.
вірю кожному адвокату як собі
Його про все розпитають журналісти - буд цікаво ...
Головне - якщо Буданов забере все те що загріб під себе Єрмак чи ні?ЧЕКАЄМО
подвійну ялту з вершками подано, пане президент
.
Сколько будет 1 умножить на ноль?
Известно, что умножение на ноль всегда даёт НОЛЬ.
Это уникальное свойство нуля ЗЄлі и, собственно, его суть.
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Show_Must_Go_On
The Show Must Go On (укр. «Шоу має тривати»)
замістить мзс?
буде кататися по америкам, замість чистити туалети на банковій?
.
у Залужного амбасадором в Британії з Президентством в Україні
а буданзі "чєго ізволітє" каву подавати з ЗЄльоной ганьбою
.
ніхто того мудака ********* не вибере, йому усі закидають шо він шавка зе
тай взагалі в нього нуль харизми
типовий сапог
Можливо чоботи не такі вже й погані ?!
Буданов не ангел-як усі ми і тим паче як людина з ЗЕослячого стада.Але інших кадрів у ЗЕлідора немає.
Не читай кацапських тєлєграмів,палиш своє лаптекопитне єство- тільки там наших воїнів називають Миколками а дівчат Оксанками,Сирського-Сирком.
Голова офісу президента - москаль Буданов.
Заступник голови ОП - москаль Татаров.
Перший віце-прем'єр - москаль Федоров.
Голова ДБР - москаль Сухачов.
Попередні керівники різноманітних державних структур призначені клоуном Зеленським - москалі - Єрмак, Разумков, Баканов, Венедіктова, Наумов.....
Це і є однією з основних причин - чому Україна останні роки тільки втрачає і відступає у війні проти москальських окупантів.
==============================================================
від перестановки ліжок у борделі бордель не перестане бути борделем