Зеленський впродовж місяця вмовляв Буданова погодитися на посаду голови ОП, - FT
Президент Володимир Зеленський впродовж останнього місяця вмовляв керівника ГУР Кирила Буданова очолити Офіс президента. Той спочатку вагався.
Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Призначення на тлі перемовин
"Призначення відбувається на тлі того, як українські переговірники прагнуть отримати гарантії безпеки від західних союзників у рамках відновлених дипломатичних зусиль щодо припинення війни з Росією. Буданов, якого вважають одним з небагатьох українських чиновників, які мають відкриту лінію (переговорів, - ред.) з Москвою під час війни, зокрема щодо обміну полоненими, може стати цінним активом у міру просування мирних переговорів",- йдеться у статті.
FT зазначає, що Буданов неодноразово потрапляв під пильну увагу західних партнерів України, які застерігали його від особливо зухвалих операцій, побоюючись ескалації конфлікту.
Зокрема, у статті згадується, що ГУР причетне до серії диверсій та вбивств високопосадовців у Росії та на окупованих територіях.
Популярна політична фігура
"Опитування регулярно називають Буданова однією з найпопулярніших політичних фігур країни, що призводить до припущень, що він може стати одним з головних опонентів президента на майбутніх виборах", - пише FT.
Втім, як додає видання, "керівник Офісу президента - ключова роль у непрозорій українській політиці, попри свій номінальний адміністративний характер - традиційно є об'єктом критики".
Буданов - голова Офісу Президента
- Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
- Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.
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