Зеленський впродовж місяця вмовляв Буданова погодитися на посаду голови ОП, - FT

Президент Володимир Зеленський впродовж останнього місяця вмовляв керівника ГУР Кирила Буданова очолити Офіс президента. Той спочатку вагався.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Призначення на тлі перемовин

"Призначення відбувається на тлі того, як українські переговірники прагнуть отримати гарантії безпеки від західних союзників у рамках відновлених дипломатичних зусиль щодо припинення війни з Росією. Буданов, якого вважають одним з небагатьох українських чиновників, які мають відкриту лінію (переговорів, - ред.) з Москвою під час війни, зокрема щодо обміну полоненими, може стати цінним активом у міру просування мирних переговорів",- йдеться у статті.

FT зазначає, що Буданов неодноразово потрапляв під пильну увагу західних партнерів України, які застерігали його від особливо зухвалих операцій, побоюючись ескалації конфлікту.

Зокрема, у статті згадується, що ГУР причетне до серії диверсій та вбивств високопосадовців у Росії та на окупованих територіях.

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Популярна політична фігура

"Опитування регулярно називають Буданова однією з найпопулярніших політичних фігур країни, що призводить до припущень, що він може стати одним з головних опонентів президента на майбутніх виборах", - пише FT.

Втім, як додає видання, "керівник Офісу президента - ключова роль у непрозорій українській політиці, попри свій номінальний адміністративний характер - традиційно є об'єктом критики".

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Буданов - голова Офісу Президента

Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.

Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.

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