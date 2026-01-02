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Новини Кадрові зміни Хто очолить Офіс Президента
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Зеленський впродовж місяця вмовляв Буданова погодитися на посаду голови ОП, - FT

Зеленський протягом місяця пропонував очільнику ГУР нову посаду

Президент Володимир Зеленський впродовж останнього місяця вмовляв керівника ГУР Кирила Буданова очолити Офіс президента. Той спочатку вагався.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Призначення на тлі перемовин

"Призначення відбувається на тлі того, як українські переговірники прагнуть отримати гарантії безпеки від західних союзників у рамках відновлених дипломатичних зусиль щодо припинення війни з Росією. Буданов, якого вважають одним з небагатьох українських чиновників, які мають відкриту лінію (переговорів, - ред.) з Москвою під час війни, зокрема щодо обміну полоненими, може стати цінним активом у міру просування мирних переговорів",- йдеться у статті.

FT зазначає, що Буданов неодноразово потрапляв під пильну увагу західних партнерів України, які застерігали його від особливо зухвалих операцій, побоюючись ескалації конфлікту.

Зокрема, у статті згадується, що ГУР причетне до серії диверсій та вбивств високопосадовців у Росії та на окупованих територіях.

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Популярна політична фігура

"Опитування регулярно називають Буданова однією з найпопулярніших політичних фігур країни, що призводить до припущень, що він може стати одним з головних опонентів президента на майбутніх виборах", - пише FT.

Втім, як додає видання, "керівник Офісу президента - ключова роль у непрозорій українській політиці, попри свій номінальний адміністративний характер - традиційно є об'єктом критики".

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Буданов - голова Офісу Президента

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Автор: 

Буданов Кирило (647) Зеленський Володимир (28348) Офіс Президента (2102)
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Топ коментарі
+14
Да пох на того Буданова.В іншому місці буде балаболити,не привикати.Таке враження,що ця перестановка щось змінить.Нормальна людина на це не погодилась би!!!
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02.01.2026 21:21 Відповісти
+7
Мочився, мочився, поки не насцяв.
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02.01.2026 21:19 Відповісти
+5
Кацап Гогілашвілі тепер ким при Буданові буде?
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02.01.2026 22:24 Відповісти

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