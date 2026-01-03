Зеленский в течение месяца уговаривал Буданова согласиться на должность главы ОП, - FT

Президент Владимир Зеленский в течение последнего месяца уговаривал руководителя ГУР Кирилла Буданова возглавить Офис президента. Тот сначала колебался.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Назначение на фоне переговоров

"Назначение происходит на фоне того, как украинские переговорщики стремятся получить гарантии безопасности от западных союзников в рамках возобновленных дипломатических усилий по прекращению войны с Россией. Буданов, которого считают одним из немногих украинских чиновников, имеющих открытую линию (переговоров, - ред.) с Москвой во время войны, в частности по обмену пленными, может стать ценным активом по мере продвижения мирных переговоров", - говорится в статье.

FT отмечает, что Буданов неоднократно попадал под пристальное внимание западных партнеров Украины, которые предостерегали его от особо дерзких операций, опасаясь эскалации конфликта.

В частности, в статье упоминается, что ГУР причастно к серии диверсий и убийств высокопоставленных чиновников в России и на оккупированных территориях.

Популярная политическая фигура

"Опросы регулярно называют Буданова одной из самых популярных политических фигур страны, что приводит к предположениям, что он может стать одним из главных оппонентов президента на будущих выборах", - пишет FT.

Впрочем, как добавляет издание, "руководитель Офиса президента - ключевая роль в непрозрачной украинской политике, несмотря на свой номинальный административный характер - традиционно является объектом критики".

Буданов - глава Офиса президента

Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.

