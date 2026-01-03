РУС
4 615 25

Зеленский в течение месяца уговаривал Буданова согласиться на должность главы ОП, - FT

буданов

Президент Владимир Зеленский в течение последнего месяца уговаривал руководителя ГУР Кирилла Буданова возглавить Офис президента. Тот сначала колебался.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Назначение на фоне переговоров

"Назначение происходит на фоне того, как украинские переговорщики стремятся получить гарантии безопасности от западных союзников в рамках возобновленных дипломатических усилий по прекращению войны с Россией. Буданов, которого считают одним из немногих украинских чиновников, имеющих открытую линию (переговоров, - ред.) с Москвой во время войны, в частности по обмену пленными, может стать ценным активом по мере продвижения мирных переговоров", - говорится в статье.

FT отмечает, что Буданов неоднократно попадал под пристальное внимание западных партнеров Украины, которые предостерегали его от особо дерзких операций, опасаясь эскалации конфликта.

В частности, в статье упоминается, что ГУР причастно к серии диверсий и убийств высокопоставленных чиновников в России и на оккупированных территориях.

Популярная политическая фигура

"Опросы регулярно называют Буданова одной из самых популярных политических фигур страны, что приводит к предположениям, что он может стать одним из главных оппонентов президента на будущих выборах", - пишет FT.

Впрочем, как добавляет издание, "руководитель Офиса президента - ключевая роль в непрозрачной украинской политике, несмотря на свой номинальный административный характер - традиционно является объектом критики".

Буданов - глава Офиса президента

Топ комментарии
+13
Да пох на того Буданова.В іншому місці буде балаболити,не привикати.Таке враження,що ця перестановка щось змінить.Нормальна людина на це не погодилась би!!!
02.01.2026 21:21 Ответить
+6
Мочився, мочився, поки не насцяв.
02.01.2026 21:19 Ответить
+5
Кацап Гогілашвілі тепер ким при Буданові буде?
02.01.2026 22:24 Ответить
Зеленський впродовж місяця вмовляв Буданова погодитися .... 😁
так краще
показать весь комментарий
02.01.2026 21:19 Ответить
На колінах стояв, ручку цілував?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:21 Ответить
Це типу має означати що буданга - класний хлоп?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:22 Ответить
02.01.2026 21:23 Ответить
Летенант Потужненко зробив кар'єру
показать весь комментарий
02.01.2026 21:23 Ответить
всі штани собі на колінах попротирав, бігаючи за будановим ))
показать весь комментарий
02.01.2026 21:24 Ответить
Так Буданов может и президентом стать. Военные люди очень целеустремлённые с железной хваткой!
показать весь комментарий
02.01.2026 21:24 Ответить
він вже НЕ воєнний, а піджак

.
03.01.2026 02:51 Ответить
з того Нарциса не буде ніхЯ
..... ***....яке воно нікчемне
показать весь комментарий
02.01.2026 21:29 Ответить
Новий серіал-агент 007
показать весь комментарий
02.01.2026 22:33 Ответить
007 це коли ти в ГУР, а в ОПі просто - 00

.
03.01.2026 03:00 Ответить
Пойдешь в ОПу ? И так каждый день лично, смс-ками и белыми воронами. Генерал понял, шо зима близко, песец карьере...
показать весь комментарий
02.01.2026 21:30 Ответить
.....і ВКЛ у буданги попереду, як у Генералів Залужного, Шаптали та ще 15 Полковників

ЗЄля страшніше прильота арєшніка - б'є точно і наповал.
по штабах та командуючих

.
03.01.2026 02:55 Ответить
Ти вже ж вляпався = позорся до кінця - Зеля
показать весь комментарий
02.01.2026 21:32 Ответить
"Або в ОПу, або в штурмовики"
показать весь комментарий
02.01.2026 22:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tPuhgO7j7t4

Поважаю ДТ та Юрія Ніколова - тому пропоную як альтернативу проти "супільного погляду" на Буданова в ОПУ .
03.01.2026 03:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=o1C4kxld1go

плюс до цього передноворічний на ЄП у Трибушно

їПідозра Єрмаку у 2026. Нові "плівки Міндіча". ГОЛОВНІ ЧОРТИ РОКУ | НІКОЛОВ/ШАБУНІН/ КУДРИЦЬКИЙ
03.01.2026 03:20 Ответить
Blue Hustler якийсь
показать весь комментарий
Буданов, скоро мы напомним Янелоху и уже заодно тебе, что Украина ПАРЛАМЕНТСКО-президентская республика. Зря ты в это говно вступил, скоро сильно пожалеешь...
показать весь комментарий
02.01.2026 21:36 Ответить
Кацап Гогілашвілі тепер ким при Буданові буде?
02.01.2026 22:24 Ответить
Ось тобі, Кірюха, президентсські амбіції, був генерал, тепер старшой по степлерах.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:54 Ответить
і по кавоварці марки "Ялта"

.
03.01.2026 02:57 Ответить
От пророка,говорившего про каву в Ялте,до офисной шестерки майского шашлычника,чудесный карьерный полет.
показать весь комментарий
03.01.2026 01:20 Ответить
 
 