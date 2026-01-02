Зеленский предложил Федорову стать новым министром обороны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.

Что известно?

Зеленский отметил, что еще будут изменения в институтах.

"Решил изменить формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову", - рассказал президент.

Буданов - глава Офиса Президента

Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.

