Зеленский предложил Федорову стать новым министром обороны. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.
Что известно?
Зеленский отметил, что еще будут изменения в институтах.
"Решил изменить формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову", - рассказал президент.
Буданов - глава Офиса Президента
- Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
- Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.
Михайло Альбертович Федоров - віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України, який став символом амбітної цифровізації країни з проєктами на кшталт «Дії» та «Армія дронів». Молодий і прогресивний, він обіцяв прозорість і підтримку ЗСУ, але дедалі частіше його ім'я пов'язують із скандалами: від сумнівних фінансових схем до лобіювання інтересів грального бізнесу з російським слідом.
Закінчив «Вищу політичну школу» та «Освітню школу представників НАТО в Україні»[11].
Отримував стипендію від ОБСЄ у рамках процесів моніторингу за екологією Запоріжжя[11]. 2012 року обраний «студентським мером» міста Запоріжжя[12].
Закінчив програму зі Стратегії цифрової трансформації в Єльській школі менеджменту.
Я так розумію, що до армії він відношення немає, тобто головнокомандувачу буде приємно матиме дебіла гірше нього. Або щось сподобалось у Альбертович
Шмигаль став міністром оборони лише 17 липня 2025 року
ввійшов в курс справ
працює, начебто, добре
яка потреба міняти міністра оборони ?
.
чи не замінити нам заодно й самого ЗЄлєнського ?
.
.
Ще й півроку не пройшло. За логікою нормального управління Шмигаль пару місяців тому якраз мав би увійти у курс справ та почати щось там більш-менш свідомо керувати.
Генератор випадкових призначень пришвидшився. 😁
і якихось гучних скандалів не було чутно.
фортифікації нарешті будуються
у ЗЄлі якась гемороїдальна лихоманка
.
Чогось розумного та свідомого від нього очікувати не можна.
в День великих перегонів на ліжках в ЗЄльоном лупанарії
цей бардак вже зкурвив геть !!!
.
це агонія зевлади я думаю