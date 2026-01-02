РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9502 посетителя онлайн
Новости Обращение Зеленского Кадровые изменения
11 470 130

Зеленский предложил Федорову стать новым министром обороны. ВИДЕО

Кто станет новым министром обороны? Зеленский ответил

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Зеленский отметил, что еще будут изменения в институтах.

"Решил изменить формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову", - рассказал президент.

Читайте: Зеленский в течение месяца уговаривал Буданова согласиться на должность главы ОП, - FT

Буданов - глава Офиса Президента

Читайте также: Палиса прорабатывает необходимые изменения в Силах обороны Украины, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23251) Федоров Михаил (543)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
Киздить теперь будут в цифровом масштабе, а цена яиц будет в биткоинах.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:50 Ответить
+38
Яке потужне пересування ліжок
показать весь комментарий
02.01.2026 21:52 Ответить
+36
Золота жила.
Дрони, закупки, цифровізувати всю бюрократію аж до видачі шкарпеток і списання гільз на сирільбах..
показать весь комментарий
02.01.2026 21:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Список ухилянтів, корупціонерів МО.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Загороднюк Андрій Павлович 29 серпня 2019 - 4 березня 2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Таран Андрій Васильович 4 березня 2020 - 3 листопада 2021
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Резніков Олексій Юрійович 4 листопада 2021 - 5 вересня 2023
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%95%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Умєров Рустем Енверович 6 вересня 2023 - 17 липня 2025
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шмигаль Денис Анатолійович із 17 липня 2025

Михайло Альбертович Федоров - віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України, який став символом амбітної цифровізації країни з проєктами на кшталт «Дії» та «Армія дронів». Молодий і прогресивний, він обіцяв прозорість і підтримку ЗСУ, але дедалі частіше його ім'я пов'язують із скандалами: від сумнівних фінансових схем до лобіювання інтересів грального бізнесу з російським слідом.
показать весь комментарий
03.01.2026 00:05 Ответить
Зеля, ты - дебил. Ты решил добить с тыла тех, кого не убил на фронте? Пацаны месяцами сидят как кроты в норах для того, чтобы ты в Киеве ****** страдал? Да разгони уже нахрен тогда то МО, раз оно ничего не решает. А если решает, то какого ты сброд руководить ставишь? Маленький, проснись: это не куем по роялю, это страна, которая воюет с рашкой. Ты хочешь войти в историю? Так войди как нормальный пацан, а не чмо, которое будут ********* все порядочные люди.
показать весь комментарий
03.01.2026 01:04 Ответить
він опущене обригане чмо а не пацан
показать весь комментарий
03.01.2026 07:27 Ответить
У 2009-2014 роках навчався в Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління.

Закінчив «Вищу політичну школу» та «Освітню школу представників НАТО в Україні»[11].

Отримував стипендію від ОБСЄ у рамках процесів моніторингу за екологією Запоріжжя[11]. 2012 року обраний «студентським мером» міста Запоріжжя[12].

Закінчив програму зі Стратегії цифрової трансформації в Єльській школі менеджменту.

Я так розумію, що до армії він відношення немає, тобто головнокомандувачу буде приємно матиме дебіла гірше нього. Або щось сподобалось у Альбертович
показать весь комментарий
03.01.2026 07:34 Ответить
Что то совсем странное происходит,кто *** дёргает за ниточки эту куклу?
показать весь комментарий
03.01.2026 01:11 Ответить
...х.ло?.. нє?..
показать весь комментарий
03.01.2026 01:53 Ответить
Воно прийняло і почало знову ліжка своєї зондеркоманди переставляти
показать весь комментарий
03.01.2026 01:18 Ответить
прийняв ЗЄльоний добряче - весь бордельєро гремить ліжками

Шмигаль став міністром оборони лише 17 липня 2025 року
ввійшов в курс справ
працює, начебто, добре
яка потреба міняти міністра оборони ?

.
показать весь комментарий
03.01.2026 01:34 Ответить
Сам відповів -працює добре
показать весь комментарий
03.01.2026 07:36 Ответить
...zeндеркоманди...
показать весь комментарий
03.01.2026 01:54 Ответить
якщо пішла така шумна пьянка, то ...

чи не замінити нам заодно й самого ЗЄлєнського ?

.
показать весь комментарий
03.01.2026 01:43 Ответить
хуже НЄ будєт точно !!!

.
показать весь комментарий
03.01.2026 01:44 Ответить
Дениса Шмигаля було призначено міністром оборони України 17 липня 2025 року.

Ще й півроку не пройшло. За логікою нормального управління Шмигаль пару місяців тому якраз мав би увійти у курс справ та почати щось там більш-менш свідомо керувати.

Генератор випадкових призначень пришвидшився. 😁
показать весь комментарий
03.01.2026 01:58 Ответить
саме так!
і якихось гучних скандалів не було чутно.
фортифікації нарешті будуються

у ЗЄлі якась гемороїдальна лихоманка

.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:33 Ответить
Ну ЗЄ може ще у якості радикальних змін та потужних реформ перефарбувати ОП у зелений колір, а на герб України додати фалоімітатор в окулярах. 😁

Чогось розумного та свідомого від нього очікувати не можна.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:44 Ответить
Ху.....ло наказало
показать весь комментарий
03.01.2026 07:37 Ответить
почему то вспомнился ролик , где Зеленский играет в наперстки : "Кручу верчу, запутать хочу "
показать весь комментарий
03.01.2026 08:14 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2026 02:02 Ответить
все вірно і точно, якби ж не було так паскудно від обстрілу Харкова і сумно від загибелі трирічного хлопчика...

в День великих перегонів на ліжках в ЗЄльоном лупанарії

цей бардак вже зкурвив геть !!!

.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:38 Ответить
Цей мульт ще 2024-го року. Але в лупанарії все як було, так і залишилось.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:57 Ответить
Яке відношення нав'язування дії і лобіювання продавців смартфонів і мобільних операторів (бо без них не отримаєш кешбеки, тисячі і т.д.) має до оборони? Продовжується трешак у всіх сферах. Клоунада і піар. Може, було б і смішно, якби це не стосувалось життя людей.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:12 Ответить
Федоров підключить наше Міноборони до россійської "ДІЇ" ?
показать весь комментарий
03.01.2026 02:12 Ответить
Придурок, признач януковича прєм'єром, він колись при кучмі був - хуже не будет. Шо воно робить - як і завжди - якусь херь. І виходить як у 22 році - коли вони всі, пі....и, не бачили ударних угруповань рашистів і поклали сотні і сотні тисяч життів українців, міліони дітей рашисти вивезли до раші. Так можно вже давно подумати - зробили помиоку у 19 - ні, нхріна - лідер. Ідіоти.
показать весь комментарий
03.01.2026 04:01 Ответить
Ну тепер кацапам - кіздець. Тепер ім покажуть, чого варті украінці зєльонскій, сірскій, фєдарофф і....... .......канєшна міндіч-цукерман......
показать весь комментарий
03.01.2026 05:33 Ответить
У військовій стан можливих зміни тільки якщо керівник, іде у тюрму, за скоєння злочину, або настільки убогий, що дійсно треба міняти, но тоді повинен відповідати і той хто його призначав.
показать весь комментарий
03.01.2026 07:23 Ответить
читаю новини
це агонія зевлади я думаю
показать весь комментарий
03.01.2026 07:28 Ответить
а чому не Юзік(хоча той втік) ну тоді Лисий - я кажу ЛИСОГО на МО
показать весь комментарий
03.01.2026 08:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 