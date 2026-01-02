РУС
Палиса прорабатывает необходимые изменения в Силах обороны Украины, - Зеленский

заместитель руководителя ОП Палиса

Президент Владимир Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны, в частности, модернизацию военного образования, учитывая боевой опыт в полномасштабной войне.

Об этом президент сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Что доложил Палиса

"Готовимся к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину, а также к работе в рамках "Коалиции желающих" на уровне лидеров. Военный компонент является ключевым для реального обеспечения безопасности", - отметил глава государства по результатам доклада заместителя руководителя ОП Павла Палисы.

  • Зеленский сообщил, что Палиса сейчас прорабатывает и вопросы необходимых изменений в Силах обороны и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине стартовал новый этап реформы оборонных закупок: какие изменения действуют с 1 января

Модернизация военного образования

"Готовим и модернизацию военного образования с учетом опыта обороны нашего государства в полномасштабной войне. Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины. Подписал и новые указы о награждении наших воинов государственными наградами", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бригадах ТрО ВСУ сократят количество пехотных батальонов, их реформируют, - Сырский

Молодець, докладай все в Москву. До жопи цю морзянку, Алекс-Юстасу та славянський шкаф. Висунув рило у ефір та балаболь.
02.01.2026 18:34 Ответить
А хто такий Паліса, комбриг проти якого відкрито купа кримінальних справ? Чому він в нас займається реформами в армії? А для чого нам Генштаб та Міноборони? Може тоді ліквідуємо всі ці інституції і лишимо тільки офіс Президента? Що за маразм відбувається в країні? Хто такий Паліса і що за помийна контора офіс Президента? Чи визначені повноваження цього офіса завгоспів Президента, щоб вони сували своє рило у військові реформи?
02.01.2026 18:39 Ответить
Як раніше казали:" люди всякие нужны, люди всякие важны". Але у нас чомусь потрібні в основному дебіли. Як раніше в військові училища направляється той, кто служити не може, а вчить готовий
02.01.2026 19:01 Ответить
Стаття 19

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
02.01.2026 19:17 Ответить
Зміна в підході до мобілізації буде? (Ганебну бусифікацію бачить весь світ, результата 0) Аудит в тилових частинах буде? Ненавчені воювати коли навчаться воювати?
02.01.2026 18:36 Ответить
Ішак явно готується до переобрання. Але, як свідчить його майже семирічне т.з. "президенство" і до чого причетне це бездарне чмо, там завжди результат навіть не нульовий.
02.01.2026 18:38 Ответить
Головне що справами армії у нас займаються ті, хто сам не служив, не має відповідної освіти, та ті хто щось десь чув про армію, або служив так що у 20 років став генералом. А зараз ще займуться системою освіти.
02.01.2026 18:54 Ответить
ху із паліса ?
02.01.2026 19:03 Ответить
 
 