Палиса прорабатывает необходимые изменения в Силах обороны Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны, в частности, модернизацию военного образования, учитывая боевой опыт в полномасштабной войне.
Об этом президент сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Что доложил Палиса
"Готовимся к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину, а также к работе в рамках "Коалиции желающих" на уровне лидеров. Военный компонент является ключевым для реального обеспечения безопасности", - отметил глава государства по результатам доклада заместителя руководителя ОП Павла Палисы.
- Зеленский сообщил, что Палиса сейчас прорабатывает и вопросы необходимых изменений в Силах обороны и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают.
Модернизация военного образования
"Готовим и модернизацию военного образования с учетом опыта обороны нашего государства в полномасштабной войне. Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины. Подписал и новые указы о награждении наших воинов государственными наградами", - добавил президент.
