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Новини Реформи в армії
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Паліса опрацьовує необхідні зміни у Силах оборони України, - Зеленський

заступник керівника ОП Паліса

Президент Володимир Зеленський анонсував зміни у Силах оборони, зокрема, модернізацію військової освіти, враховуючи бойовий досвід у повномасштабній війні.

Про це президент повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що доповів Паліса

"Готуємось до зустрічей з радниками із питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи у межах "Коаліції охочих" на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки", - зазначив глава держави за результатами доповіді заступника керівника ОП Павла Паліси.

  • Зеленський повідомив, що Паліса зараз опрацьовує і питання необхідних змін в Силах оборони й найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами та військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють.

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Модернізація військової освіти

"Готуємо й модернізацію військової освіти з врахуванням досвіду оборони нашої держави в повномасштабній війні. Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України. Підписав і нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами", - додав президент.

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Автор: 

армія (3736) Зеленський Володимир (28348) ЗСУ (8985) Паліса Павло (66)
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Топ коментарі
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А хто такий Паліса, комбриг проти якого відкрито купа кримінальних справ? Чому він в нас займається реформами в армії? А для чого нам Генштаб та Міноборони? Може тоді ліквідуємо всі ці інституції і лишимо тільки офіс Президента? Що за маразм відбувається в країні? Хто такий Паліса і що за помийна контора офіс Президента? Чи визначені повноваження цього офіса завгоспів Президента, щоб вони сували своє рило у військові реформи?
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02.01.2026 18:39 Відповісти
+8
Молодець, докладай все в Москву. До жопи цю морзянку, Алекс-Юстасу та славянський шкаф. Висунув рило у ефір та балаболь.
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02.01.2026 18:34 Відповісти
+8
Головне що справами армії у нас займаються ті, хто сам не служив, не має відповідної освіти, та ті хто щось десь чув про армію, або служив так що у 20 років став генералом. А зараз ще займуться системою освіти.
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02.01.2026 18:54 Відповісти

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