Паліса опрацьовує необхідні зміни у Силах оборони України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував зміни у Силах оборони, зокрема, модернізацію військової освіти, враховуючи бойовий досвід у повномасштабній війні.

Про це президент повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що доповів Паліса

"Готуємось до зустрічей з радниками із питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи у межах "Коаліції охочих" на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки", - зазначив глава держави за результатами доповіді заступника керівника ОП Павла Паліси.

Зеленський повідомив, що Паліса зараз опрацьовує і питання необхідних змін в Силах оборони й найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами та військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють.

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Модернізація військової освіти

"Готуємо й модернізацію військової освіти з врахуванням досвіду оборони нашої держави в повномасштабній війні. Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України. Підписав і нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами", - додав президент.

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