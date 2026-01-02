Паліса опрацьовує необхідні зміни у Силах оборони України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував зміни у Силах оборони, зокрема, модернізацію військової освіти, враховуючи бойовий досвід у повномасштабній війні.
Про це президент повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що доповів Паліса
"Готуємось до зустрічей з радниками із питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи у межах "Коаліції охочих" на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки", - зазначив глава держави за результатами доповіді заступника керівника ОП Павла Паліси.
- Зеленський повідомив, що Паліса зараз опрацьовує і питання необхідних змін в Силах оборони й найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами та військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють.
Модернізація військової освіти
"Готуємо й модернізацію військової освіти з врахуванням досвіду оборони нашої держави в повномасштабній війні. Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України. Підписав і нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами", - додав президент.
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