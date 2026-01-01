В Україні стартував новий етап реформи оборонних закупівель: які зміни діють з 1 січня

З 1 січня в Україні стартував новий етап реформи оборонного забезпечення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони України Дениса Шмигаля.

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Єдина Агенція оборонних закупівель

Відтепер усі закупівлі для армії - озброєння, одяг, амуніція, харчування та пально-мастильні матеріали - здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони.

За словами Шмигаля, це означає створення єдиної точки відповідальності за сферу забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання.

Міністерство оборони, як і раніше, зберігає функції формування політики та контролю.

Наглядова рада АОЗ продовжить роботу, а протягом січня буде призначено нових членів на конкурсній основі.

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Цифровізація та стратегічний курс

Шмигаль також додав, що ключовим досягненням є система DOT-Chain.

"Вона дозволила оцифрувати близько 70% документообігу у постачанні озброєння та тилових товарів. Серед інших важливих результатів: завчасне планування потреб і контрактування, налагодження прямої взаємодії з військовими та організація системної роботи з ринком", - розповів він.

Міністр нагадав, що реформа оборонних закупівель триває з 2023 року і вже довела свою ефективність.

У 2026 році Агенція оборонних закупівель зберігатиме стратегічний курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі й адресні інструменти зворотного зв’язку.

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