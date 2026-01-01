В Україні стартував новий етап реформи оборонних закупівель: які зміни діють з 1 січня
З 1 січня в Україні стартував новий етап реформи оборонного забезпечення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Єдина Агенція оборонних закупівель
Відтепер усі закупівлі для армії - озброєння, одяг, амуніція, харчування та пально-мастильні матеріали - здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони.
За словами Шмигаля, це означає створення єдиної точки відповідальності за сферу забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання.
Міністерство оборони, як і раніше, зберігає функції формування політики та контролю.
Наглядова рада АОЗ продовжить роботу, а протягом січня буде призначено нових членів на конкурсній основі.
Цифровізація та стратегічний курс
Шмигаль також додав, що ключовим досягненням є система DOT-Chain.
"Вона дозволила оцифрувати близько 70% документообігу у постачанні озброєння та тилових товарів. Серед інших важливих результатів: завчасне планування потреб і контрактування, налагодження прямої взаємодії з військовими та організація системної роботи з ринком", - розповів він.
Міністр нагадав, що реформа оборонних закупівель триває з 2023 року і вже довела свою ефективність.
У 2026 році Агенція оборонних закупівель зберігатиме стратегічний курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі й адресні інструменти зворотного зв’язку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль