В Украине стартовал новый этап реформы оборонных закупок: какие изменения вступают в силу с 1 января

С 1 января в Украине стартовал новый этап реформы оборонного обеспечения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Единое Агентство оборонных закупок

Отныне все закупки для армии - вооружение, одежда, амуниция, питание и горюче-смазочные материалы - будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны.

По словам Шмыгаля, это означает создание единой точки ответственности за сферу обеспечения и реализацию комплексной стратегии снабжения.

Министерство обороны, как и ранее, сохраняет функции формирования политики и контроля.

Наблюдательный совет АОЗ продолжит работу, а в течение января будут назначены новые члены на конкурсной основе.

Цифровизация и стратегический курс

Шмыгаль также добавил, что ключевым достижением является система DOT-Chain.

"Она позволила оцифровать около 70% документооборота в поставках вооружения и тыловых товаров. Среди других важных результатов: заблаговременное планирование потребностей и контрактирование, налаживание прямого взаимодействия с военными и организация системной работы с рынком", - рассказал он.

Министр напомнил, что реформа оборонных закупок продолжается с 2023 года и уже доказала свою эффективность.

В 2026 году Агентство оборонных закупок будет сохранять стратегический курс на цифровизацию, масштабирование DOT-Chain и усиление роли военных в принятии решений через быстрые и адресные инструменты обратной связи.

