В Украине стартовал новый этап реформы оборонных закупок: какие изменения вступают в силу с 1 января
С 1 января в Украине стартовал новый этап реформы оборонного обеспечения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Единое Агентство оборонных закупок
Отныне все закупки для армии - вооружение, одежда, амуниция, питание и горюче-смазочные материалы - будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны.
По словам Шмыгаля, это означает создание единой точки ответственности за сферу обеспечения и реализацию комплексной стратегии снабжения.
Министерство обороны, как и ранее, сохраняет функции формирования политики и контроля.
Наблюдательный совет АОЗ продолжит работу, а в течение января будут назначены новые члены на конкурсной основе.
Цифровизация и стратегический курс
Шмыгаль также добавил, что ключевым достижением является система DOT-Chain.
"Она позволила оцифровать около 70% документооборота в поставках вооружения и тыловых товаров. Среди других важных результатов: заблаговременное планирование потребностей и контрактирование, налаживание прямого взаимодействия с военными и организация системной работы с рынком", - рассказал он.
Министр напомнил, что реформа оборонных закупок продолжается с 2023 года и уже доказала свою эффективность.
В 2026 году Агентство оборонных закупок будет сохранять стратегический курс на цифровизацию, масштабирование DOT-Chain и усиление роли военных в принятии решений через быстрые и адресные инструменты обратной связи.
Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко у соцмережах https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid0MkXoD4S4YKZMkhY3Mqi465cNmDNyB9zga4BbraJZ64ee7PTKgL6GWkfEP7sCzkutl?__cft__[0]=AZZfJp2KgP9MJj9VHC829PdrQ6pG8CmKrOje7MvQLLulsiY2VcOtYOsQbAcWY_FxlH0kBsIPm16n_uVKvDjJi2xj0ftWZcfzmSv9jLbgNlddD2-CgLiXFheIxV-RmA_LlzTMX1XyArP8Q_OZPpYpD4D7aAsJbrd2AswJzd2y5bMvl2W7L_aYKK1fjrgkMGKSjolP8g8UBGVTaQShFzbP2fDo2k4ePaGW9o3AbSYEuvJs21iUQJ0aMBCFgjMq94nfrC0qkcLlvxeuGaDffpGnUdF_&__tn__=%2CO%2CP-R-R повідомила про обурливу поведінку віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції Тараса Качки під час засідання профільної міжвідомчої групи з питань вступу України в ЄС. За словами Геращенко, Качка замість відповідей по суті зауважень європейських партнерів України зірвався на крик і відверте хамство.
«Тільки що відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС під головуванням віце-премʼєра з євроінтеграції Тараса Качки, з презентацією національної програми інтеграції. Уряд записав там амбітні плани виконати всі зобовʼязання до грудня 2027 року, аби в 2028 році Україна стала членом ЄС», - зазначає депутатка.
«Користуючись нагодою, запитала у віце-премʼєра його реакцію, що https://komersant.ua/ryzykuie-vtratyty-miliardy-ukraina-zryvaie-vykonannia-planu-ukraine-facility-vid-yes/ Україна цього року провалила план виконання Ukraine Facility (згідно інформації пана Гетманцева) і недоотримала 4,2 млрд доларів. Віце-премʼєр роздратовано мене обірвав, порадив «не читати ТГ, який ви хочете, до речі, заборонити» (я так розумію, Банкову і уряд анонімні ТГ-помийки влаштовують, їх дратує тільки опозиція), й заявив, що все це неправда, Україна нічого не втратила, але є ризик втратити наступного року. Дивно, що віцепремʼєр з євроінтеграції не знає, що мова не про пости в соцмережах, а https://rrr4u.org/analytics/monitoryng-vykonannya-programy-mvf-ta-dopomogy-yes-gruden-2025/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExMVdyOFhwWVl0NzMyMUZxRHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6TrH90DobKf-ObUEc8yKaMRxurIn8xxCWbJOv-G1sRNmjTzxEYTdimtZSI_A_aem_I6216eb3ZRG2dA3ZGyIagA офіційний звіт про невиконання Україною своїх зобовʼязань», - констатує Ірина Геращенко.
«Я спробувала зауважити пану Качці, що добре орієнтуюся в тому, що робить і не зробила ВР, зокрема, на останньому пленарному засіданні через відсутність «слуг» ми не прийняли законопроєкт про житлову політику. Але марно», - пише співголова фракції.
«З Іванною Климпуш-Цинцадзе ми намагалися дізнатися позицію уряду щодо кластеру «Основи», як влада планує імплементувати звіт Єврокомісії щодо розширення. На що віцепремʼєр заявив, що ці звіти носять рекомендаційний, а не юридичний характер. А далі почалося зовсім неєвропейське - він просто накинувся на мене з криками, що він і так знає, що нам не сподобається звіт уряду про виконання», - пише Геращенко.
«Що ж, «європейськість» віце-премʼєра з євроінтеграції побачили сотні присутніх. Зараз чекаю офіційного запису засідання, аби хамство урядовця побачили всі. Без сумніву, це стане предметом обговорення погоджувальної ради. Я і наша команда чекають від Качки публічних вибачень. Кластер «Основи» - це в тому числі повага до опозиції, вміння відповідати на незручні питання, безумовне виконання звітів Єврокомісії і резолюцій Європарламенту, питання про які вивели з себе профільного урядовця. Якщо це не усвідомлює навіть віце-премʼєр з євроінтеграції, то що говорити про весь уряд», - зазначає Геращенко.
«Цей КМ має піти у відставку в повному складі як дискредитований і непрофесійний, для якого демократія і цінності - це пустий звук. До речі, почала своє питання з подяки за презентацію, запросила на фракцію, але як тільки дійшло до незручних питань - Качка, який покірно слухав всіх слуг», негайно мене перебив. Багато бачила хамства від цього парламенту і уряду. Але скажу відверто - шокована», - резюмує Ірина Геращенко.