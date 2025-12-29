У бригадах ТрО ЗСУ скоротять кількість піхотних батальйонів, їх реформують, - Сирський

У бригадах територіальної оборони Збройних силах України скоротять кількість піхотних батальйонів, а натомість створять по два батальйони безпілотних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про проблеми у бригадах ТрО

За словами Сирського, для того, щоб надати "друге дихання" бригадам тероборони, верховний головнокомандувач затвердив його пропозиції щодо реформування частин територіальної оборони.

Тобто у межах наявних бригад скоротять кількість піхотних батальйонів. Натомість створять і суттєво посилять безпілотний складник.

"Я розумію, що використовувати їх як наступальний елемент, можливо, було б недоцільно, але завдяки збільшенню в декілька разів кількості дронів різного призначення – а вони матимуть по два батальйони безпілотних сил – їхні можливості суттєво збільшаться, що дасть змогу тримати надійну оборону", - сказав він в інтервʼю "24 Каналу".

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Про Штурмові війська

Сирський також пояснив, навіщо створювати окремо Штурмові війська, якщо уже є Десантно-штурмові.

"Якщо взяти наші Десантно-штурмові війська –– це як елітна важка піхота. Це такий потужний, підготовлений таран, оснащений важкою технікою, який має всі види озброєння, підготовлений тил, логістику, яка забезпечує введення оборони, наступальних дій протягом тривалого часу.

А Штурмові війська – це підрозділи швидкого реагування. Це пожежники, які гасять пожеж на тих ділянках фронту, де виникає проблема. Так вони воюють. Тобто це абсолютно інші завдання", - сказав головком.

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