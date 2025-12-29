РУС
В бригадах ТрО ВСУ сократят количество пехотных батальонов, их реформируют, - Сырский

Александр Сырский

В бригадах территориальной обороны Вооруженных сил Украины сократят количество пехотных батальонов, а вместо этого создадут по два батальона беспилотных систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

О проблемах в бригадах ТрО

  • По словам Сырского, для того, чтобы дать "второе дыхание" бригадам территориальной обороны, верховный главнокомандующий утвердил его предложения по реформированию частей территориальной обороны.

То есть в рамках существующих бригад сократят количество пехотных батальонов. Вместо этого создадут и существенно усилят беспилотный компонент. 

"Я понимаю, что использовать их как наступательный элемент, возможно, было бы нецелесообразно, но благодаря увеличению в несколько раз количества дронов различного назначения – а они будут иметь по два батальона беспилотных сил – их возможности существенно увеличатся, что позволит держать надежную оборону", – сказал он в интервью "24 Каналу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ отошли от Севера на более выгодные господствующие высоты для ведения стойкой обороны, - Сырский

О Штурмовых войсках

Сырский также объяснил, зачем создавать отдельно Штурмовые войска, если уже есть Десантно-штурмовые.

"Если взять наши десантно-штурмовые войска – это как элитная тяжелая пехота. Это такой мощный, подготовленный таран, оснащенный тяжелой техникой, который имеет все виды вооружения, подготовленный тыл, логистику, которая обеспечивает введение обороны, наступательных действий в течение длительного времени.

А штурмовые войска – это подразделения быстрого реагирования. Это пожарные, которые тушат пожары на тех участках фронта, где возникает проблема. Так они воюют. То есть это совершенно другие задачи", – сказал главнокомандующий.

Читайте также: Мирный план США не ограничивает мобилизацию в Украине. 800-тысячной армии – достаточно, - Сырский

+4
Що характерно - Сирський , 2 роки тому , заступаючи на посаду Верховного , обіцяв масштабний аудит тилових частин , мовляв - дофіга там народу ... і чим все закінчилось ?
29.12.2025 23:53 Ответить
+3
Генерал Залужний писав про цей "новий порох" ще восени 2022 року.

Україні потрібен Гетьман!

.
29.12.2025 23:49 Ответить
+1
А Штурмові війська - це підрозділи швидкого реагування.

А "командувач" цих військ - Манько, буде "реагувати" чи спочатку запише і викладе черговий відосик у тік-тоці?
29.12.2025 23:50 Ответить
За словами Сирського, для того, щоб надати "друге дихання" бригадам тероборони Джерело: https://censor.net/ua/n3592979
- навіщо надавати їм "друге дихання" ?
Навіщо бригади ТРО взагалі потрібні , якщо вони не виконують свою пряму функцію ?
Можливо - лише для того , аби тримати "штаб - управління ТРО" і давати роботу Кузьмукам ?
29.12.2025 23:46 Ответить
ТРО стали "легкими піхотними бригадами", себто з мінімальним важким озброєнням

ТРО мають реально стати нормальними піхотними бригадами з потужною дроновою складовою.

про заміну піхотинця дроном писав ще Генерал Залужний восени 2022 р.

.
29.12.2025 23:53 Ответить
Генерал Залужний писав про цей "новий порох" ще восени 2022 року.

Україні потрібен Гетьман!

.
29.12.2025 23:49 Ответить
А Штурмові війська - це підрозділи швидкого реагування.

А "командувач" цих військ - Манько, буде "реагувати" чи спочатку запише і викладе черговий відосик у тік-тоці?
29.12.2025 23:50 Ответить
Тобто кинуть все рівно в штурмові чи подібні війська, ці "реформатори" нареформують таке , що панівні висоти будуть вже біля Дніпра, може аудит по примарних посадах зробити в тилу краще в зсу?
29.12.2025 23:50 Ответить
Що характерно - Сирський , 2 роки тому , заступаючи на посаду Верховного , обіцяв масштабний аудит тилових частин , мовляв - дофіга там народу ... і чим все закінчилось ?
29.12.2025 23:53 Ответить
Закінчилося тим що в тилових ще більше війська стало а на нулі, що було 300 тисяч 2 роки тому що й зараз ( але може й навіть менше вже)
29.12.2025 23:55 Ответить
Багато отримали поранення і, стали обмеженими. Ну і обмежених нагрібають багато і, більша частина потім переводиться в тилові чи ппо (по можливості).
30.12.2025 00:16 Ответить
Дуркувата система, ну спишіть пораненого з військ і відправте додому , навіщо роздмухувати штат і так великий а робити ще більше?! Навіщо його там тримати? Так само і з обмежено придатними щоб працювати на оборонку у виробництві (,цього зараз страх як не вистачає робітничих кадрів) розвантажте, оптимізуйте тилові частини, так ні, штат захмарної роздують а на нулі як були 200 тисяч три роки тому так і є зараз, совки і довбні в керівництві сидять..
30.12.2025 00:20 Ответить
Грубо кажучи, як на звичній роботі один робітник і купа всяких начальників і його заступників 3 до 1 , так і там в зсу але мабуть співвідношення тих хто реально воює на нулі і гріє дупу третій рік підряд в тилах , десь 1 до 10 якщо не більше, це зі всякими блатняками які купили чи пропихнуті знайомими генералами в тили ( чув випадки що навіть купляють посади в тилу на вогневі мобільні підрозділи для збиття шахедів, але купити то купило в вміння збивати ні, от і чому така думка неефективність в останній час по збитим шахедам)
29.12.2025 23:59 Ответить
З тилових, з ППО, з НЦ повигрібали майже всіх придатних. Лишились обмеженні або після поранення.
30.12.2025 00:14 Ответить
Так в тро в тому вигляді в якому вони були три року тому вже майже немає нічого спільного, так і як самих добровольців..це як мертвому припарка.
29.12.2025 23:52 Ответить
сюр від zеголовкома з батьками на паРаші
29.12.2025 23:54 Ответить
за озброєння не забудь
30.12.2025 00:15 Ответить
 
 