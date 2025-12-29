В бригадах ТрО ВСУ сократят количество пехотных батальонов, их реформируют, - Сырский
В бригадах территориальной обороны Вооруженных сил Украины сократят количество пехотных батальонов, а вместо этого создадут по два батальона беспилотных систем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
О проблемах в бригадах ТрО
- По словам Сырского, для того, чтобы дать "второе дыхание" бригадам территориальной обороны, верховный главнокомандующий утвердил его предложения по реформированию частей территориальной обороны.
То есть в рамках существующих бригад сократят количество пехотных батальонов. Вместо этого создадут и существенно усилят беспилотный компонент.
"Я понимаю, что использовать их как наступательный элемент, возможно, было бы нецелесообразно, но благодаря увеличению в несколько раз количества дронов различного назначения – а они будут иметь по два батальона беспилотных сил – их возможности существенно увеличатся, что позволит держать надежную оборону", – сказал он в интервью "24 Каналу".
О Штурмовых войсках
Сырский также объяснил, зачем создавать отдельно Штурмовые войска, если уже есть Десантно-штурмовые.
"Если взять наши десантно-штурмовые войска – это как элитная тяжелая пехота. Это такой мощный, подготовленный таран, оснащенный тяжелой техникой, который имеет все виды вооружения, подготовленный тыл, логистику, которая обеспечивает введение обороны, наступательных действий в течение длительного времени.
А штурмовые войска – это подразделения быстрого реагирования. Это пожарные, которые тушат пожары на тех участках фронта, где возникает проблема. Так они воюют. То есть это совершенно другие задачи", – сказал главнокомандующий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- навіщо надавати їм "друге дихання" ?
Навіщо бригади ТРО взагалі потрібні , якщо вони не виконують свою пряму функцію ?
Можливо - лише для того , аби тримати "штаб - управління ТРО" і давати роботу Кузьмукам ?
ТРО мають реально стати нормальними піхотними бригадами з потужною дроновою складовою.
про заміну піхотинця дроном писав ще Генерал Залужний восени 2022 р.
.
Україні потрібен Гетьман!
.
А "командувач" цих військ - Манько, буде "реагувати" чи спочатку запише і викладе черговий відосик у тік-тоці?