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Новини Цифрові офіцери в Силах оборони Цифровізація армії
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У Силах безпеки і оборони з’явиться 7 тисяч цифрових офіцерів, - Федоров

федоров

Спільно з Міноборони та Генеральним штабом будуємо єдину цифрову IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ — починаючи від батальйону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис першого віцепремʼєр - міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Завдання цифрових офіцерів:

  • впроваджувати системи в підрозділах;
  • збирати та надавати зворотний звʼязок;
  • розуміти реальні потреби;
  • стати замовниками та архітекторами рішень;
  • формувати ІТ-культуру в Силах оборони.

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Цифровізація армії

"Завдяки новій структурі ми зможемо значно пришвидшити цифровізацію армії. Ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових", - написав Федоров.

Інститут CDTO

З початку створення Мінцифри побудовано унікальну організаційну структуру на рівні держави — інститут CDTO. Сьогодні заступники з цифрової трансформації працюють у міністерствах, обласних радах, органах місцевого самоврядування та громадах. Саме CDTO допомагають цифровізувати кожну сферу життя — від охорони здоровʼя до економіки та соціальної сфери.

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"Упевнений, масштабування успішного досвіду CDTO на всю вертикаль Сил безпеки і оборони допоможе Україні отримати додаткову перевагу в технологічній війні", - наголосив посадовець.

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технології (1082) IT-індустрія (392) Федоров Михайло (1151)
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Топ коментарі
+10
це як електронний офіцер - він як би є , але воювати не буде!
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08.12.2025 17:40 Відповісти
+10
Залишилося "з'явити" цифрових солдатів - і можна " пити каву у Ялті"
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08.12.2025 17:41 Відповісти
+7
Цифровий довбо**б.
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08.12.2025 17:53 Відповісти

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