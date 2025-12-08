У Силах безпеки і оборони з’явиться 7 тисяч цифрових офіцерів, - Федоров

Спільно з Міноборони та Генеральним штабом будуємо єдину цифрову IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ — починаючи від батальйону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис першого віцепремʼєр - міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Завдання цифрових офіцерів:

впроваджувати системи в підрозділах;

збирати та надавати зворотний звʼязок;

розуміти реальні потреби;

стати замовниками та архітекторами рішень;

формувати ІТ-культуру в Силах оборони.

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Цифровізація армії

"Завдяки новій структурі ми зможемо значно пришвидшити цифровізацію армії. Ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових", - написав Федоров.

Інститут CDTO

З початку створення Мінцифри побудовано унікальну організаційну структуру на рівні держави — інститут CDTO. Сьогодні заступники з цифрової трансформації працюють у міністерствах, обласних радах, органах місцевого самоврядування та громадах. Саме CDTO допомагають цифровізувати кожну сферу життя — від охорони здоровʼя до економіки та соціальної сфери.

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"Упевнений, масштабування успішного досвіду CDTO на всю вертикаль Сил безпеки і оборони допоможе Україні отримати додаткову перевагу в технологічній війні", - наголосив посадовець.