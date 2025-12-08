РУС
789 22

В Силах безопасности и обороны появится 7 тысяч цифровых офицеров, - Федоров

федоров

Совместно с Минобороны и Генеральным штабом строим единую цифровую IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безопасности и обороны появятся более 7 тысяч цифровых офицеров, которые будут работать во всех командованиях и родах войск — начиная с батальона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост первого вице-премьер-министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

Задачи цифровых офицеров:

  • внедрять системы в подразделениях;
  • собирать и предоставлять обратную связь;
  • понимать реальные потребности;
  • стать заказчиками и архитекторами решений;
  • формировать ИТ-культуру в Силах обороны.

Цифровизация армии

"Благодаря новой структуре мы сможем значительно ускорить цифровизацию армии. Более эффективно внедрять цифровые продукты в армии, системно получать обратную связь и масштабировать лучшие инициативы военных", - написал Федоров.

Институт CDTO

С момента создания Минцифры построена уникальная организационная структура на уровне государства — институт CDTO. Сегодня заместители по цифровой трансформации работают в министерствах, областных советах, органах местного самоуправления и громадах. Именно CDTO помогают цифровизировать каждую сферу жизни — от здравоохранения до экономики и социальной сферы.

"Уверен, масштабирование успешного опыта CDTO на всю вертикаль Сил безопасности и обороны поможет Украине получить дополнительное преимущество в технологической войне", — подчеркнул чиновник.

Автор: 

технологии (708) ІТ-индустрия (37) Федоров Михаил (536)
Топ комментарии
+6
це як електронний офіцер - він як би є , але воювати не буде!
показать весь комментарий
08.12.2025 17:40 Ответить
+4
Залишилося "з'явити" цифрових солдатів - і можна " пити каву у Ялті"
показать весь комментарий
08.12.2025 17:41 Ответить
+3
На удалёнке, но со погонами.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:48 Ответить
Є реальні фахівці в цій сфері тут? Поясніть значення "цифровий офіцер", це хто, або що таке?
показать весь комментарий
08.12.2025 17:39 Ответить
це як електронний офіцер - він як би є , але воювати не буде!
показать весь комментарий
08.12.2025 17:40 Ответить
Мабуть це спеціально для дєрмаків, суддів пелиха... щоб втекти від "підозри"
показать весь комментарий
08.12.2025 17:58 Ответить
Буде додаткова людина в штабі, буде на кого розслідування вішати по зниклим безвісті.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:01 Ответить
У Збройних силах планують впроваджувати IT-вертикаль і додавати позицію CDTO. Про це оголосила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації

Нині в Збройних силах є десятки ІТ-команд, які розробляють продукти. Нам бракує експертизи саме з боку замовника, щоб цими рішеннями управляти і ефективно їх розвивати.

Ми бачимо посаду цифрового офіцера до рівня батальйону. Це будуть, по суті, наші руки, вуха, наш мозок, який буде синхронно з нами запускати програми, сигналізувати, якщо чогось не вистачає. Ну й забезпечувати IT-експертизу, звичайно. Зараз навіть маленьке підприємство на 20-30 людей неможливо уявити собі без IT-експертизи.

Хочемо, щоб досвідчені спеціалісти були у війську не на посадах діловодів чи водіїв, а на посадах цифрових офіцерів. Це допоможе швидше масштабувати військо. Плануємо, що CDTO відбиратимуть згідно з профілем, який ми підготуємо.

- Тобто буде окрема посада цифрового офіцера. Розглядати на неї будуть лише чинних військових службовців, чи на неї можна мобілізуватись?

І так, і так. Варіант мобілізації теж розглядаємо. Чому ні? Нині всі, хто переживає за нашу країну і має експертизу, повинні прийти і дати її Збройним силам. Тому мобілізовувати теж будемо або за контрактом залучати людей, залежно від ситуації.

- У такому разі чи можете розповісти трохи про умови служби? Яка буде зарплата? Чи це буде тилова служба, чи треба все одно їздити на передову час від часу?

Поки деталей немає, але ми розуміємо, що під час війни є рівні оплати, які встановила держава, і ми не будемо вирізняти тут ІТ-спеціалістів.

Щодо того, чи це буде тилова служба - залежить, куди людина потрапляє. Якщо це батальйон, то фахівець буде ближче до поля бою. Якщо це посада в командуванні або в корпусі, вона обʼєктивно далі від поля бою.

Але головне, людина все одно повинна розуміти, що відбувається на полі бою. Адже її основне завдання - це забезпечити цифровими інструментами лінійні бригади і передову.

Навіть для своїх спеціалістів у Міністерстві оборони ми встановили правило: якщо ми розробляємо і віримо, що наша робота потрібна, щоб виграти війну, треба на цій війні бути і регулярно спілкуватись з військовими, бачити, як системи застосовують.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:44 Ответить
Та сама паперова армія тільки вид з боку.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:48 Ответить
На удалёнке, но со погонами.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:48 Ответить
Это очередная влажна фантазия цифрового министра. Если бы это чудо служило в армии, то знало бы, что такие люди уже есть по штатке. В общем, вместо реальных тем, которые бы помогли, в очередной раз раздуваем штаты и пихаем туда послушных хомячков.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:54 Ответить
Це така харя тіпа, як отой суддя пелих, який хоче у ЗСУ
показать весь комментарий
08.12.2025 17:56 Ответить
Це чувак, який буде сидіти у Відні, малювати стрілки на мапі, отримувати бойові, та буде рахуватись УБД.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:01 Ответить
"1011 0011 1010 0001" - і так 7 тис разів?
показать весь комментарий
08.12.2025 17:39 Ответить
дитячи забави гроши на вітер. людство тисячи років жило без цього ярма .
показать весь комментарий
08.12.2025 17:39 Ответить
То викиньте комп'ютер з вікна, як радив Єжи Лец.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:48 Ответить
Людство тисячі років і навіть десятки тисяч років воювало без вогнепальної зброї, а, тим більше, без дронів. Повернемося до списів та сокир?
показать весь комментарий
08.12.2025 17:51 Ответить
Залишилося "з'явити" цифрових солдатів - і можна " пити каву у Ялті"
показать весь комментарий
08.12.2025 17:41 Ответить
Цифрову каву у цифровій Ялті можна пити вже.
00100010001000....
Смакота!
показать весь комментарий
08.12.2025 17:52 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2025 17:50 Ответить
Яка стартова ціна, щоб туди потрапити на "службу" ???????
показать весь комментарий
08.12.2025 17:50 Ответить
Цифровий довбо**б.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:53 Ответить
з зарплатою в 200тищ
показать весь комментарий
08.12.2025 17:56 Ответить
Пропоную цифрову мобілізацію цифрових штурмовиків. Переводимо війну в цифрову онлайн війну.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:56 Ответить
Одного цифрового хенерала Кузьмука звільнили
показать весь комментарий
08.12.2025 17:58 Ответить
 
 