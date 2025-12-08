В Силах безопасности и обороны появится 7 тысяч цифровых офицеров, - Федоров
Совместно с Минобороны и Генеральным штабом строим единую цифровую IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безопасности и обороны появятся более 7 тысяч цифровых офицеров, которые будут работать во всех командованиях и родах войск — начиная с батальона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост первого вице-премьер-министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.
Задачи цифровых офицеров:
- внедрять системы в подразделениях;
- собирать и предоставлять обратную связь;
- понимать реальные потребности;
- стать заказчиками и архитекторами решений;
- формировать ИТ-культуру в Силах обороны.
Цифровизация армии
"Благодаря новой структуре мы сможем значительно ускорить цифровизацию армии. Более эффективно внедрять цифровые продукты в армии, системно получать обратную связь и масштабировать лучшие инициативы военных", - написал Федоров.
Институт CDTO
С момента создания Минцифры построена уникальная организационная структура на уровне государства — институт CDTO. Сегодня заместители по цифровой трансформации работают в министерствах, областных советах, органах местного самоуправления и громадах. Именно CDTO помогают цифровизировать каждую сферу жизни — от здравоохранения до экономики и социальной сферы.
"Уверен, масштабирование успешного опыта CDTO на всю вертикаль Сил безопасности и обороны поможет Украине получить дополнительное преимущество в технологической войне", — подчеркнул чиновник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нині в Збройних силах є десятки ІТ-команд, які розробляють продукти. Нам бракує експертизи саме з боку замовника, щоб цими рішеннями управляти і ефективно їх розвивати.
Ми бачимо посаду цифрового офіцера до рівня батальйону. Це будуть, по суті, наші руки, вуха, наш мозок, який буде синхронно з нами запускати програми, сигналізувати, якщо чогось не вистачає. Ну й забезпечувати IT-експертизу, звичайно. Зараз навіть маленьке підприємство на 20-30 людей неможливо уявити собі без IT-експертизи.
Хочемо, щоб досвідчені спеціалісти були у війську не на посадах діловодів чи водіїв, а на посадах цифрових офіцерів. Це допоможе швидше масштабувати військо. Плануємо, що CDTO відбиратимуть згідно з профілем, який ми підготуємо.
- Тобто буде окрема посада цифрового офіцера. Розглядати на неї будуть лише чинних військових службовців, чи на неї можна мобілізуватись?
І так, і так. Варіант мобілізації теж розглядаємо. Чому ні? Нині всі, хто переживає за нашу країну і має експертизу, повинні прийти і дати її Збройним силам. Тому мобілізовувати теж будемо або за контрактом залучати людей, залежно від ситуації.
- У такому разі чи можете розповісти трохи про умови служби? Яка буде зарплата? Чи це буде тилова служба, чи треба все одно їздити на передову час від часу?
Поки деталей немає, але ми розуміємо, що під час війни є рівні оплати, які встановила держава, і ми не будемо вирізняти тут ІТ-спеціалістів.
Щодо того, чи це буде тилова служба - залежить, куди людина потрапляє. Якщо це батальйон, то фахівець буде ближче до поля бою. Якщо це посада в командуванні або в корпусі, вона обʼєктивно далі від поля бою.
Але головне, людина все одно повинна розуміти, що відбувається на полі бою. Адже її основне завдання - це забезпечити цифровими інструментами лінійні бригади і передову.
Навіть для своїх спеціалістів у Міністерстві оборони ми встановили правило: якщо ми розробляємо і віримо, що наша робота потрібна, щоб виграти війну, треба на цій війні бути і регулярно спілкуватись з військовими, бачити, як системи застосовують.
00100010001000....
Смакота!