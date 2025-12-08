В Силах безопасности и обороны появится 7 тысяч цифровых офицеров, - Федоров

Совместно с Минобороны и Генеральным штабом строим единую цифровую IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безопасности и обороны появятся более 7 тысяч цифровых офицеров, которые будут работать во всех командованиях и родах войск — начиная с батальона.

Задачи цифровых офицеров:

внедрять системы в подразделениях;

собирать и предоставлять обратную связь;

понимать реальные потребности;

стать заказчиками и архитекторами решений;

формировать ИТ-культуру в Силах обороны.

Цифровизация армии

"Благодаря новой структуре мы сможем значительно ускорить цифровизацию армии. Более эффективно внедрять цифровые продукты в армии, системно получать обратную связь и масштабировать лучшие инициативы военных", - написал Федоров.

Институт CDTO

С момента создания Минцифры построена уникальная организационная структура на уровне государства — институт CDTO. Сегодня заместители по цифровой трансформации работают в министерствах, областных советах, органах местного самоуправления и громадах. Именно CDTO помогают цифровизировать каждую сферу жизни — от здравоохранения до экономики и социальной сферы.

"Уверен, масштабирование успешного опыта CDTO на всю вертикаль Сил безопасности и обороны поможет Украине получить дополнительное преимущество в технологической войне", — подчеркнул чиновник.