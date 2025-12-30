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Новини Електронне голосування на виборах
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Мінцифри не працює над розробкою системи онлайн-голосування на виборах, - Федоров

Онлайн голосування на виборах. Що кажуть у Мінцифри?

Наразі жодної роботи з підготовки онлайн-голосування на виборах не ведеться.

Про це в ефірі телемарафону заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Це складне питання. Тому що, по-перше, враховуючи, що повномасштабна війна - відбувається кібервійна. Є ризики впливу щонайменше інформаційного росіян на сам процес.

Вибори це завжди про довіру. Навіть офлайн вибори - це завжди про довіру, чи довіряють люди результатам виборів, чи не довіряють цим результатам. Чи довіряють вони ЦВК, чи довіряють підрахунку тощо", - сказав він.

Тому, пояснив Федоров, все залежить від того, чи є у громадян довіра до проведення виборів онлайн.

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Питання законодавства

"По-друге, це законодавче врегулювання. Сьогодні немає жодних законних підстав робити вибори онлайн. Для цього потрібно змінити законодавство.

ЦВК повинна ухвалити рішення, потім парламент. Після цього може з'явитися технічне завдання на розробку системи", - додав віцепрем'єр.

За словами Федорова, сьогодні над цим у Мінцифри не працюють.

"З нами немає такої комунікації, ми нічого не робили в цьому напрямку і не можемо зробити, бо у нас немає законних підстав зайнятися цим питанням", - підсумував Федоров.

Читайте: Голосування на виборах в "Дії" - це нереалістично, - Стефанчук

Автор: 

вибори (6802) голосування (475) Федоров Михайло (1182) Мінцифри (1324)
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Топ коментарі
+5
А ми можемо довіряти цифрому аферисту альбертовичу?
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30.12.2025 16:25 Відповісти
+5
Викиньте цю "дію" на смітник.
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30.12.2025 16:39 Відповісти
+2
Вас всіх просто треба розтріляти та й. Вас там не багато 1000 максимум. Стаття - Зрада Батьківшини.

Бо уже сил нема що ворог в москві що в Києві засіли евреї довбодятли
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30.12.2025 16:24 Відповісти

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