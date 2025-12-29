Уряд анонсував запуск 5G у двох містах України

У січні в Україні стартують перші пілотні зони мобільного зв’язку п’ятого покоління.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра цифрової трансформації Михайла Федорова під час прямого ефіру в TikTok.

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За словами урядовця, 5G запрацює не одразу на всій території міст, а лише в окремих центральних локаціях. Запуск відбудеться протягом кількох тижнів і стане першим практичним кроком до подальшого масштабування технології.

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Де і як працюватиме пілотний 5G

Пілотні проєкти планують реалізувати у двох населених пунктах. Раніше уряд уже визначив Харків та селище Бородянку на Київщині як майданчики для тестування мережі нового покоління. Саме там оператори зможуть перевірити технічні рішення в реальних умовах.

Михайло Федоров наголосив, що запуск матиме обмежений формат, але дозволить оцінити стабільність зв’язку та готовність інфраструктури.

"Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися", – зазначив міністр.

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Чому масштабування 5G під час війни складне

У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що впровадження 5G під час повномасштабної війни потребує особливих погоджень. Технологія працює на певних частотах, які мають бути сумісними з військовими системами.

Йдеться, зокрема, про безпеку польотів, роботу радарів і засобів радіоелектронної боротьби. Саме тому проєкт тривалий час тестували спільно з військовими фахівцями. Уряд очікує, що результати пілоту стануть основою для подальшого розширення 5G в Україні.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України пояснило, як скористатися національним роумінгом під час знеструмлень або атак на енергетичну інфраструктуру, коли мобільна мережа може бути недоступною.

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