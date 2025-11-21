Мобільні оператори в Україні побудують 100 базових станцій за пришвидшеною процедурою, найбільше – і Сумській, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій, Львівській та Рівненській областях.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У травні уряд ухвалив постанову №555 – рішення, яке суттєво спростило встановлення базових станцій. Це важливий крок для розвитку телеком-мережі, особливо в прифронтових областях. За перші пів року маємо близько 100 дозволів за прискореною процедурою", – розповів Федоров.

За його словами, тепер оператори отримали дозволи на розміщення базових станцій у середньому протягом 25 робочих днів. Раніше цей процес тривав до двох років.

Федоров додав, що Сумщина – це один із перших регіонів, де почали зводити базові станції за пришвидшеною процедурою.

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Як повідомлялося, мобільні оператори збільшили розмір компенсації українцям за годину роботи генераторів, які забезпечують живлення базових станцій під час вимкнень електроенергії. Оператори також запровадили підвищені тарифи компенсації для станцій, розташованих у 30-кілометровій зоні від лінії фронту.

Нагадаємо, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо.

Нові вимоги передбачають збільшення кількості базових станцій, обладнаних генераторами, адже у випадку тривалих відключень акумулятори не встигатимуть заряджатися. Водночас частка станцій, яку потрібно обладнати генераторами, буде різною залежно від області.

Для виконання цих вимог Мінцифри оголосило, що власники генераторів потужністю від 7,2 кВт можуть передавати їх у використання мобільним операторам і отримувати компенсацію в межах проєкту "Генератор зв'язку".

У листопаді Кабінет Міністрів вирішив створити Координаційний штаб зв'язку, який відповідатиме за співпрацю різних органів влади та операторів.