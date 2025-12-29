РУС
Правительство анонсировало запуск 5G в двух городах Украины

В двух городах Украины запустили 5G

В январе в Украине стартуют первые пилотные зоны мобильной связи пятого поколения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра цифровой трансформации Михаила Федорова во время прямого эфира в TikTok.

По словам чиновника, 5G заработает не сразу на всей территории городов, а только в отдельных центральных локациях. Запуск состоится в течение нескольких недель и станет первым практическим шагом к дальнейшему масштабированию технологии.

Читайте также: Зеленский подписал закон о качестве мобильного интернета. Какие изменения предусмотрены?

Где и как будет работать пилотный 5G

Пилотные проекты планируют реализовать в двух населенных пунктах. Ранее правительство уже определило Харьков и поселок Бородянка в Киевской области как площадки для тестирования сети нового поколения. Именно там операторы смогут проверить технические решения в реальных условиях.

Михаил Федоров подчеркнул, что запуск будет иметь ограниченный формат, но позволит оценить стабильность связи и готовность инфраструктуры.

"Очень скоро, в течение нескольких недель мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который дальше будет масштабироваться", – отметил министр.

Читайте также: Мобильные операторы в Украине построят 100 базовых станций по ускоренной процедуре

Почему масштабирование 5G во время войны сложно

В Министерстве цифровой трансформации объясняют, что внедрение 5G во время полномасштабной войны требует особых согласований. Технология работает на определенных частотах, которые должны быть совместимы с военными системами.

Речь идет, в частности, о безопасности полетов, работе радаров и средств радиоэлектронной борьбы. Именно поэтому проект долгое время тестировали совместно с военными специалистами. Правительство ожидает, что результаты пилота станут основой для дальнейшего расширения 5G в Украине.

  • Ранее Министерство цифровой трансформации Украины объяснило, как воспользоваться национальным роумингом во время отключений электроэнергии или атак на энергетическую инфраструктуру, когда мобильная сеть может быть недоступна.

Читайте также: В Одессе восстановили 60% мобильной связи после атаки РФ

А може треба запускати вже ненавчених воювати на нуль? Сенс був би більше.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:33 Ответить
Саме на часі!
показать весь комментарий
29.12.2025 18:33 Ответить
А алгоритм відключення українських SIM на кацапських шахедах вже розробили?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:38 Ответить
Це щоб шахеди краще орієнтувалися?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:46 Ответить
Китайці підганяють,бо підсолнух-шлюхед краще буде наводити?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:54 Ответить
Сума цього безладдя у кішеню міністра?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:57 Ответить
це щоб різко збільшити ціни на мобільний зв'язок?? Краще б зосередилися на обороні і звільнені ТОТ
показать весь комментарий
29.12.2025 19:21 Ответить
А для економії коштів розформували Міністерство цифрової трансформації.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:25 Ответить
 
 