Зеленський підписав закон про якість мобільного інтернету. Які зміни передбачені?

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій".

Відповідний законопроєкт №12094 повернули з підписом президента 24 листопада, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 4 листопада.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснювали, що цей закон допоможе зробити мобільний інтернет кращим і швидшим, а українці самі зможуть перевіряти його якість.

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У Мінцифри також навели основні зміни, які передбачає закон: