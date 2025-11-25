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Зеленський підписав закон про якість мобільного інтернету. Які зміни передбачені?
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій".
Відповідний законопроєкт №12094 повернули з підписом президента 24 листопада, повідомляється на сайті парламенту.
Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 4 листопада.
У Міністерстві цифрової трансформації пояснювали, що цей закон допоможе зробити мобільний інтернет кращим і швидшим, а українці самі зможуть перевіряти його якість.
У Мінцифри також навели основні зміни, які передбачає закон:
- швидкість інтернету стане обов'язковим показником якості зв'язку. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту;
- українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету в мінцифри пообіцяли повідомити згодом;
- мораторій на перевірку виконання умов ліцензій буде скасований. Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв'язку;
- національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану. Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати зв'язок у кризових ситуаціях.
Топ коментарі
+9 Амандрапапупа
показати весь коментар25.11.2025 18:29 Відповісти Посилання
+7 Погрібний Олександр
показати весь коментар25.11.2025 18:58 Відповісти Посилання
+6 Kungfury Truesurvivor
показати весь коментар25.11.2025 18:27 Відповісти Посилання
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А ось,фінансова спроможність людей-це вже парафія команди зе.
Нехай візьме свою зарплату і порівняє з мінімалками зарплати,чи пенсії і чи дуже мож кожному оплатити найкращий тариф?
Для прикладу, чмо побігало по фонтану в Маріуполі і в результаті Маріуполь окупували окупанти, а фонтан розібрали і вивезли до кацапстану.