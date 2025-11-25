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Новини Мобільний зв’язок
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Зеленський підписав закон про якість мобільного інтернету. Які зміни передбачені?

звязок,інтернет,мобільний

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій".

Відповідний законопроєкт №12094 повернули з підписом президента 24 листопада, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 4 листопада.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснювали, що цей закон допоможе зробити мобільний інтернет кращим і швидшим, а українці самі зможуть перевіряти його якість.

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У Мінцифри також навели основні зміни, які передбачає закон: 

  • швидкість інтернету стане обов'язковим показником якості зв'язку. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту;
  • українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету в мінцифри пообіцяли повідомити згодом;
  • мораторій на перевірку виконання умов ліцензій буде скасований. Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв'язку;
  • національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану. Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати зв'язок у кризових ситуаціях.

Автор: 

закон (1556) Зеленський Володимир (2577) інтернет (1444) мобільний зв’язок (846)
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Топ коментарі
+9
Щось мені підказує, що мабуть таки настане киздець інтернету, бо за що не бралося неголене хрипате чмо, все летіло коту під хвіст.
Для прикладу, чмо побігало по фонтану в Маріуполі і в результаті Маріуполь окупували окупанти, а фонтан розібрали і вивезли до кацапстану.
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25.11.2025 18:29 Відповісти
+7
гігаВАТНИК і сюди вліз! Ну що ж? Піз*ець звʼязку!
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25.11.2025 18:58 Відповісти
+6
А закон про "потужну незламність" підписав?
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25.11.2025 18:27 Відповісти
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Раз підписав, значить у нас уже якісний інтернет.
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25.11.2025 18:06 Відповісти
щоб підняти ціни на послуги....
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25.11.2025 18:06 Відповісти
100% Чекайте підняття цін на моб.зв"язок. І ще більше гігабайт якісного інтернету!
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25.11.2025 21:26 Відповісти
Все в делах, заботах, акі пчела.
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25.11.2025 18:10 Відповісти
Слава Найвеличнішому Підпісанту, тепер українці будуть могти самостійно перевірити швидкість інтернету, і швидкість стане показником якості.
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25.11.2025 18:16 Відповісти
Коли вже "найвеличніший з найвеличніших" ,та продовжить Яхве роки його, підпише закон про те, щоб сонце сходило не на сході, а на півночі і похер ті закони Кеплера та закон всесвітнього тяжіння Ньютона, похер.
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25.11.2025 18:23 Відповісти
Ну слава Богу, раз Вова підписав!
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25.11.2025 18:23 Відповісти
Вони і так передають стабільний Інтернет,в т.ч.5g, питання лише в ціні.
А ось,фінансова спроможність людей-це вже парафія команди зе.
Нехай візьме свою зарплату і порівняє з мінімалками зарплати,чи пенсії і чи дуже мож кожному оплатити найкращий тариф?
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25.11.2025 18:23 Відповісти
може Оманська Гнида підпише закон що завтра всі кацапи здохнуть ?
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25.11.2025 18:26 Відповісти
А закон про "потужну незламність" підписав?
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25.11.2025 18:27 Відповісти
Щось мені підказує, що мабуть таки настане киздець інтернету, бо за що не бралося неголене хрипате чмо, все летіло коту під хвіст.
Для прикладу, чмо побігало по фонтану в Маріуполі і в результаті Маріуполь окупували окупанти, а фонтан розібрали і вивезли до кацапстану.
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25.11.2025 18:29 Відповісти
Світло є працює, світла немає не працює, або завісає
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25.11.2025 18:52 Відповісти
У гіперкорумпованій державі, ці закони до одного місця
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25.11.2025 18:57 Відповісти
гігаВАТНИК і сюди вліз! Ну що ж? Піз*ець звʼязку!
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25.11.2025 18:58 Відповісти
для дегенератів - президент підписав закон, який був прийнятий Верховною Радою!
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25.11.2025 20:00 Відповісти
Якщо ішак щось анонсує або бере під особистий контроль, то гарантовано, що з цього не буде ніц, а вірогідніше - ще гірше.
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25.11.2025 20:41 Відповісти
Дебіли. Замість того щоб дати ринку розвиватись, вони ще палки в колеса ставлять.
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25.11.2025 22:14 Відповісти
а ше скоро підпише що сонце світить, вода тече і ну всякі "нові" закони фізики.....
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26.11.2025 12:39 Відповісти

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