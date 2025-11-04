Рада ухвалила закон про якість мобільного інтернету. Які зміни передбачені?. ПЕРЕЛІК

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій".

Відповідний законопроєкт №12094 у другому читанні та в цілому на засіданні у вівторок підтримали 263 депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Як пояснили в Міністерстві цифрової трансформації, цей закон допоможе зробити мобільний інтернет стане кращим і швидшим, а українці самі зможуть перевіряти його якість.

У Мінцифри перерахували, що зміниться з ухваленям цього закону:

швидкість інтернету стане обов'язковим показником якості зв'язку . Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту;

. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту; українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони . Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету в мінцифри пообіцяли повідомити згодом;

. Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету в мінцифри пообіцяли повідомити згодом; мораторій на перевірку виконання умов ліцензій буде скасований . Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв'язку;

. Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв'язку; національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану. Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати зв'язок у кризових ситуаціях.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше стало відомо, що Україна готує пілотний запуск 5G – тестування технології заплановано у Львові, Харкові та Бородянці вже цього року.

У липні повідомлялося, що Рада Європейського Союзу ухвалила фінальне рішення поширити правила зони roam like at home на Україну та Молдову з 1 січня 2026 року. Відтак українці та молдовани, подорожуючи ЄС, а також громадяни ЄС у цих двох країнах зможуть телефонувати, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом без додаткових плат за роумінг і з тією самою якістю та швидкістю зв'язку, що й удома.

Перед тим Кабінет Міністрів схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про старт "роумінгового безвізу" — з 1 січня 2026 року.

До того часу мобільні оператори України та ЄС домовилися не піднімати тарифи в роумінгу.