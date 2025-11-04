Рада ухвалила закон про якість мобільного інтернету. Які зміни передбачені?. ПЕРЕЛІК
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій".
Відповідний законопроєкт №12094 у другому читанні та в цілому на засіданні у вівторок підтримали 263 депутати, повідомляється на сайті парламенту.
Як пояснили в Міністерстві цифрової трансформації, цей закон допоможе зробити мобільний інтернет стане кращим і швидшим, а українці самі зможуть перевіряти його якість.
У Мінцифри перерахували, що зміниться з ухваленям цього закону:
- швидкість інтернету стане обов'язковим показником якості зв'язку. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту;
- українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету в мінцифри пообіцяли повідомити згодом;
- мораторій на перевірку виконання умов ліцензій буде скасований. Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв'язку;
- національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану. Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати зв'язок у кризових ситуаціях.
Раніше стало відомо, що Україна готує пілотний запуск 5G – тестування технології заплановано у Львові, Харкові та Бородянці вже цього року.
У липні повідомлялося, що Рада Європейського Союзу ухвалила фінальне рішення поширити правила зони roam like at home на Україну та Молдову з 1 січня 2026 року. Відтак українці та молдовани, подорожуючи ЄС, а також громадяни ЄС у цих двох країнах зможуть телефонувати, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом без додаткових плат за роумінг і з тією самою якістю та швидкістю зв'язку, що й удома.
Перед тим Кабінет Міністрів схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про старт "роумінгового безвізу" — з 1 січня 2026 року.
До того часу мобільні оператори України та ЄС домовилися не піднімати тарифи в роумінгу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль