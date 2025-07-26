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Мобільний зв’язок як удома: Євросоюз остаточно затвердив приєднання України до зони Roam like at home

Єврокомісія затвердила приєднання України до зони Roam like at home

Рада ЄС ухвалила фінальне рішення поширити правила зони "roam like at home" на Україну та Молдову з 1 січня 2026 року.

Відтак українці та молдовани, подорожуючи ЄС, а також громадяни ЄС у цих двох країнах зможуть телефонувати, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом без додаткових плат за роумінг і з тією самою якістю та швидкістю зв’язку, що й удома. Виклики до служб екстреної допомоги також будуть безкоштовними, повідомляється у прессрелізі Ради ЄС.

Для України це означає перехід від нинішньої добровільної домовленості між європейськими та українськими операторами, укладеної у 2022 році й чинної до кінця 2025‑го, до повноцінного приєднання до режиму "роумінгу як вдома".

Молдова вже з 2024 року користується зниженими тарифами на підставі окремої угоди. Тепер же країна фактично інтегрується до спільного роумінгового простору, що є одним з кроків, які підтримують її поступову економічну інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, передбачену Угодою про асоціацію 2016 року, зазначається у пресрелізі.

Обидва рішення набудуть чинності 1 січня 2026 року. Правила "Roam like at Home" діють у ЄС із 2017 року і дозволяють споживачам користуватися мобільним зв’язком у межах Союзу за домашніми тарифами без додаткових націнок.

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Як повідомлялося, раніше Кабмін схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про старт "роумінгового безвізу" — з 1 січня 2026 року.

До того часу мобільні оператори України та ЄС домовилися не піднімати тарифи в роумінгу.

Автор: 

Київстар (286) мобільний зв’язок (816) роумінг (57) Євросоюз (5312)


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26.07.2025 19:45 Відповісти

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