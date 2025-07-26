Мобільний зв’язок як удома: Євросоюз остаточно затвердив приєднання України до зони Roam like at home

Рада ЄС ухвалила фінальне рішення поширити правила зони "roam like at home" на Україну та Молдову з 1 січня 2026 року.

Відтак українці та молдовани, подорожуючи ЄС, а також громадяни ЄС у цих двох країнах зможуть телефонувати, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом без додаткових плат за роумінг і з тією самою якістю та швидкістю зв’язку, що й удома. Виклики до служб екстреної допомоги також будуть безкоштовними, повідомляється у прессрелізі Ради ЄС.

Для України це означає перехід від нинішньої добровільної домовленості між європейськими та українськими операторами, укладеної у 2022 році й чинної до кінця 2025‑го, до повноцінного приєднання до режиму "роумінгу як вдома".

Молдова вже з 2024 року користується зниженими тарифами на підставі окремої угоди. Тепер же країна фактично інтегрується до спільного роумінгового простору, що є одним з кроків, які підтримують її поступову економічну інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, передбачену Угодою про асоціацію 2016 року, зазначається у пресрелізі.

Обидва рішення набудуть чинності 1 січня 2026 року. Правила "Roam like at Home" діють у ЄС із 2017 року і дозволяють споживачам користуватися мобільним зв’язком у межах Союзу за домашніми тарифами без додаткових націнок.

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Як повідомлялося, раніше Кабмін схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про старт "роумінгового безвізу" — з 1 січня 2026 року.

До того часу мобільні оператори України та ЄС домовилися не піднімати тарифи в роумінгу.