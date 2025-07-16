Голова "Київстару" попередив про зменшення кількості гігабайтів і хвилин у тарифах через "роумінговий безвіз" із ЄС

Після приєднання України до спільної роумінгової зони ЄС за принципом "Роумінг, як вдома", українські мобільні оператори можуть поступово зменшити обсяги хвилин та інтернету в пакетах.

Причина – високий рівень використання українських SIM-карт за кордоном, який впливає на економіку тарифів для операторів, розповів президент найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров в інтерв’ю LIGA.net.

Він припустив, що вартість тарифів ймовірно не зміниться, але можливе скорочення обсягів гігабайтів та хвилин у пакетах. За його словами, це один із сценаріїв адаптації до нових умов.

Комаров зауважив, що пакет "роумінг, як вдома" був створений для короткотермінових поїздок, тоді як мільйони українців закордоном роками користуються українськими SIM-картами за тарифами як в Україні.

"І це трохи спотворює картину використання. Тобто вони користуються мобільним зв'язком, як вдома. А це зовсім інші рівні споживання, це дуже суттєво впливає на економіку відповідних тарифних планів", – зазначив керівник "Київстару".

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Як повідомлялося, раніше Кабмін схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про старт "роумінгового безвізу" — з 1 січня 2026 року.

До того часу мобільні оператори України та ЄС домовилися не піднімати тарифи в роумінгу.