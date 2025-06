Після підвищення тарифів "Київстар" накупив валютних облігацій на 5 мільярдів

Найбільший в Україні мобільний оператор "Київстар" з грудня 2024 року по квітень 2025 року придбав на позабіржовому ринку номіновані в іноземній валюті облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 5,2 мільярда гривень.

Про це свідчать дані фінансових операцій з ОВДП на позабіржовому ринку, пише ЕП.

Зокрема, у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року "Київстар" уклав 11 угод із купівлі номінованих у євро облігацій на понад 4,57 млрд грн. Прибутковість цих цінних паперів становила 3,25%. Погашення відбулося 13 березня 2025 року.

У лютому-квітні цього ж року компанія також уклала вісім угод із купівлі доларових ОВДП на понад 630 млн грн із прибутковістю 4,62%. Ці облігації Міністерство фінансів погасило 24 квітня 2025 року.

За словами джерела видання, знайомого з фінансовою ситуацією компанії, "Київстар" має вільні кошти і розміщує частину з них в ОВДП.

Виходячи з наявної інформації, всі згадані угоди укладалися в гривні і незадовго до погашення облігацій Міністерством фінансів. Останнє здійснює виплати у валюті, в якій номіновані цінні папери, тобто в євро та доларі відповідно.

Раніше у Нацбанку пояснювали, що такі операції здійснюються з метою придбання іноземної валюти в обхід установлених НБУ обмежень. Так, наразі валютні ОВДП можна придбати на позабанківському ринку за гривню, а після їх погашення – отримати валюту. Щоб закрити цю схему НБУ вимагає від НКЦПФР змінити механізм розрахунків за позабіржовими операціями з валютними ОВДП.

Як повідомлялося, у квітні 2025 року найбільший мобільний оператор "Київстар" закрив угоду з придбання розробника онлайн-платформи та застосунку замовлення авто Uklon.

За умовами угоди, "Київстар" придбав 97% корпоративних прав Uklon за $155,2 млн, решта 3% залишаються у власності одного зі співзасновників Uklon Віталія Дятленка. При цьому розрахунок за угодою відбувався у гривні.

Перед цим, у грудні минулого року "Київстар" підвищив тарифи на свої послуги в середньому на 25%. Необхідність перегляду тарифів у компанії тоді пояснювали зростанням обсягів споживання послуг, економічною ситуацією в країні та зростанням витрат на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії.

Нагадаємо, влітку 2022 року "Київстар" придбав контрольну частку в найбільшій українській медичній інформаційній системі Helsi, яку офіційно використовують у тому числі державні установи.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Єдиний акціонер ПрАТ "Київстар" – зареєстрована у Нідерландах телекомунікаційна група компаній Veon, яка восени минулого року перенесла штаб-квартиру з Амстердама в Дубай (ОАЕ).

Групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Білайн") місцевому менеджменту.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту не називалися.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджують, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.

"Загальнодоступною є інформація, що 100% акціонером "Київстар" є міжнародна група VEON ltd, з керуючим офісом у Нідерландах. Михайло Фрідман є одним з акціонерів компанії Letter One, яка володіє міноритарною часткою акцій у VEON ltd", – заявляли в компанії.

Крім того, відповідно до заяви СEO LetterOne Мервіна Девіса, підсанкційні особи не отримують дивіденди, комунікації або будь-які кошти чи економічні ресурси прямо або побічно від діяльності LetterOne (і, відповідно, VEON), їхні активи в бізнесі фактично заморожені, наполягають у "Київстарі".