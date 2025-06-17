БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Єврокомісія пропонує інтегрувати Україну в систему роумінгу ЄС з 2026 року

Європейська Комісія оголосила пропозицію інтегрувати України в європейську систему роумінгу вже з початку 2026 року, що дозволить українцям та європейським громадянам на території України підтримувати зв'язок у країнах Європейського Союзу без додаткових витрат.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Укрінформ. 

"Європейська Комісія сьогодні запропонувала інтегрувати Україну в простір роумінгу ЄС з січня 2026 року. Це дозволить українцям здійснювати дзвінки, писати текстові повідомлення та використовувати мобільні дані з українських номерів в усіх 27 країнах ЄС без додаткових витрат і поширить такі самі переваги на європейців, які можуть перебувати в Україні", – сказано в повідомленні.

Роумінг є першою сферою в українській економіці, на яку Євросоюз поширить правила власного Єдиного ринку.

Це означає, що люди, які подорожують з України до Євросоюзу, або громадяни ЄС на території України, не будуть сплачувати додатково за вартість роумінгу, а всі мобільні послуги будуть оплачуватися за внутрішніми цінами.

При цьому споживачам гарантується надання якісних та швидких мобільних послуг, а зв'язок із надзвичайними службами здійснюватиметься безкоштовно.

Поточна угода між телекомунікаційними операторами Євросоюзу та України буде продовжена до 31 грудня 2025 року й діятиме до входження України до сфери внутрішнього роумінгу ЄС.

Згадана пропозиція Єврокомісії має пройти затвердження країнами-членами у Раді ЄС.

Нагадаємо, на початку червня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який наближає Україну до єдиного роумінгу з Європейським Союзом.

У середині квітня Верховна Рада ухвалила останній закон для інтерації України до єдиного роумінгового простору ЄС.

У липні 2024 року ЄС продовжив ще на 12 місяців дію угоди між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв'язку за кордоном, сплачуючи тарифи українських операторів.

Окремо в лютому 2023 року Єврокомісія запропонувала приєднати Україну до єдиної зони роумінгу ЄС. У квітні того ж року Комітет асоціації між Україною та ЄС схвалив цю пропозицію. Разом із тим Україна мали привести законодавство у відповідність до норм ЄС у цьому питанні.

Основний закон про імплементацію норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу президент Володимир Зеленський підписав у червні 2024 року.

Автор: 

Єврокомісія (1135) інтернет (1401) мобільний зв’язок (827) роумінг (57) Євросоюз (5392)
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я сьогодні дзвонив з Кракова у Приватбанк, все ок
показати весь коментар
17.06.2025 20:17 Відповісти
Шо, знову плату за пакет послуг піднімати будуть?
показати весь коментар
17.06.2025 20:39 Відповісти
скільки коштує інтернет в ЄС? отакі ціни будуть в лайфі, водафоні, кучмастар. для німців це не важко, тому що зарплати і пенсії не зрівняти з українськими. у Німеччині домашній інтернет можна платити від 20 до 50 євро по курсу привата 48грн 960-2400 на місяць. Мобільний інтернет, як правило, дорожчий, тарифи можуть починатися від 10 євро за невеликий обсяг даних, а безлімітні пакети коштують від 40 євро і вище. .
показати весь коментар
17.06.2025 21:22 Відповісти
А чому ви тільки Німеччину для порівняння берете? В Іспанії дуже дешеві тарифи, в Болгарії дешеві тарифи. Навіщо маніпулювати? Ідея в тому, що ви не будете переплачувати за користування зв'язком. Якщо ви придбали пакет в Іспанії - то і тарифи в Україні у вас будуть, що відповідають пакету, придбанному в Іспанії. Так само це працює і для Україні. За 10-20 євро в Іспаніє можна придбати 25-100 Гб інтернету і безмежне спілкування в мережі. В Болгарії, наприклад, можливо підключити безлімітний по країні і 30 ГБ Європі, швидкість 20 мбіт/с, коштує десь 700 грн, безлімітні хвилини і СМС в країні і ЄС. Так що все залежить від оператора.
показати весь коментар
18.06.2025 11:21 Відповісти
оператори в Україні піднімуть ціни до болгарських, можливо і до німецьких українські оператори зв'язку не оставлять сьогоднішні тарифи по тому бесплатному роцмінгу. Німеччина, як приклад. є ще Франція, Швейцарія, Бельгія і т.д. а в цих країнах ЄС набагато дорожче.
показати весь коментар
18.06.2025 21:09 Відповісти

