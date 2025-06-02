Українці зможуть не платити за роумінг у ЄС – президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який наближає Україну до єдиного роумінгу з Європейським Союзом.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Українці зможуть користуватися тарифами свого оператора та не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв'язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Такі самі умови будуть для користувачів європейських операторів в Україні", – сказано в повідомленні.

Надалі очікується позитивна оцінка та рішення від європейської сторони щодо офіційного вступу до політики Roam like at Home.

"Раніше жодна з країн поза межами ЄС не доєднувалася до RLAH. Ще одне підтвердження, що Україна – важливий цифровий гравець на європейській арені", – підкреслили в Мінцифри.

Як повідомлялося, в середині квітня Верховна Рада ухвалила останній закон для інтерації України до єдиного роумінгового простору ЄС.

У липні 2024 року ЄС продовжив ще на 12 місяців дію угоди між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв'язку за кордоном, сплачуючи тарифи українських операторів.

Окремо в лютому 2023 року Єврокомісія запропонувала приєднати Україну до єдиної зони роумінгу ЄС. У квітні того ж року Комітет асоціації між Україною та ЄС схвалив цю пропозицію. Разом із тим Україна мали привести законодавство у відповідність до норм ЄС у цьому питанні.

Основний закон про імплементацію норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу президент Володимир Зеленський підписав у червні 2024 року.