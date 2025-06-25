Мобільні оператори України та ЄС домовилися не піднімати тарифи в роумінгу до кінця року, – НКЕК

Українські та європейські оператори мобільного зв'язку підтвердили попередню готовність до продовження до кінця року Спільної заяви, котра дозволяє користуватися мобільним зв'язком у роумінгу за зниженими тарифами.

Про це йдеться в повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), передає Інтерфакс-Україна.

"Українські оператори вже підтвердили свою готовність до пролонгації дії Спільної заяви, усвідомлюючи її критичне значення для мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України. Європейська сторона також висловила попередню готовність продовжити дію Спільної заяви з липня до кінця грудня 2025 року", – сказано в повідомленні.

У НКЕК нагадали, що поточний термін дії Спільної заяви спливає 9 липня 2025 року.

Відтак, НКЕК спільно з Єврокомісією та операторами працюють над продовженням терміну дії заяви до 31 грудня 2025 року, фактично до моменту повноцінного запровадження Roam like at home (RLAH) в Україні з 1 січня 2026 року.

"Щодо тарифів варто зазначити, що їхня кінцева вартість формується з урахуванням собівартості послуг, включно з витратами на міжоператорські розрахунки, доступом до мереж, а також особливостями ринку кожної конкретної країни. Саме тому збереження домовленостей, закладених у межах Спільної заяви, є ключовим інструментом захисту споживачів від різкого зростання вартості послуг у роумінгу", – зазначили в НКЕК.

У рамках Спільної заяви українські громадяни мають змогу користуватися мобільним зв'язком у роумінгу на території країн-членів ЄС за зниженими тарифами або без додаткових доплат. Це фактично наближає умови до моделі RLAH, яка діє для країн Європейського Союзу.

Раніше стало відомо, що Європейська Комісія оголосила пропозицію інтегрувати України в європейську систему роумінгу вже з початку 2026 року, що дозволить українцям та європейським громадянам на території України підтримувати зв'язок у країнах Європейського Союзу без додаткових витрат.

У липні 2024 року ЄС продовжив ще на 12 місяців дію угоди між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв'язку за кордоном, сплачуючи тарифи українських операторів.

Окремо в лютому 2023 року Єврокомісія запропонувала приєднати Україну до єдиної зони роумінгу ЄС. У квітні того ж року Комітет асоціації між Україною та ЄС схвалив цю пропозицію. Разом із тим Україна мали привести законодавство у відповідність до норм ЄС у цьому питанні.

Нагадаємо, з 2022 року українці в Європі можуть користуватися тарифами українських мобільних операторів без додаткової сплати за роумінг – завдяки тимчасовим спільним домовленостям між операторами України та ЄС, які були зафіксовані Спільною заявою (Joint Statement).