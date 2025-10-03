Тестування 5G в Україні розпочнеться вже в цьому році: у Мінцифри підтвердили плани

Україна готує пілотний запуск 5G – тестування технології заплановано у Львові, Харкові та Бородянці вже цього року.

Повноцінний старт мережі відкладено до завершення воєнного стану, але до 2030 року 5G може покрити значну частину країни, розповів заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, близько 22% телефонів в Україні вже підтримують 5G. В результаті це створює базу для швидшої комерціалізації після війни.

Прибитько призначений у липні 2025 року одним із п’яти нових заступників міністра Михайла Федорова. Раніше він відповідав за розвиток мобільного інтернету – тепер до його компетенції додано і фіксований доступ.

Зазначається, що мета міністерства полягає в підготовці нормативної та технічної бази для швидкого розгортання 5G після скасування воєнного стану. Пілоти мають відпрацювати технічні моделі та потреби абонентського обладнання.

Раніше повідомлялось, що Кабмін додав Харків і Бородянку до переліку міст-учасників експериментального проєкт з тестування технології зв'язку 5G в Україні.

У травні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) надала дозволи ТОВ "Хуавей Україна" (Huawei) та ТОВ "Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" (Nokia) на випробування технології 5G NR у Кропивницькому, Івано-Франківську та Винниках поблизу Львова.

Нагадаємо, мобільний оператор "Vodafone Україна" разом з Nokia вже проводили схоже тестування технології 5G у м. Винники минулого року. Також випробування 5G проводив lifecell у Львові.

Перший тестовий запуск мережі 5G в Україні пройшов майже рік тому. Це був 5G-телеміст між Україною та Фінляндією.