Кабмін додав Харків і Бородянку до переліку міст для тестування зв’язку 5G

Кабінет Міністрів додав Харків і Бородянку до переліку міст-учасників експериментального проєкт з тестування технології зв'язку 5G в Україні.

Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Уряд оновив постанову. Попри війну активно працюємо над запуском 5G в Україні. До тестування технології окрім Львова приєднаються ще 2 міста: Харків та Бородянка. Старт – вже цієї осені", – написав Федоров.

Він нагадав, що Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань, тестування нової технології у цих містах дозволить випробувати її у найскладніших обставинах.

"Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів. Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян", – зауважив Федоров.

Він додав, що до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема – 4G.

"Це відбуватиметься крок за кроком, щоб ви не відчули різких змін. Нові технології забезпечать швидший інтернет і стабільніший зв’язок, а робота мереж стане ще ефективнішою", – пообіцяв віцепрем’єр.

Як повідомлялося, у травні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) надала дозволи ТОВ "Хуавей Україна" (Huawei) та ТОВ "Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" (Nokia) на випробування технології 5G NR у Кропивницькому, Івано-Франківську та Винниках поблизу Львова.

Нагадаємо, мобільний оператор "Vodafone Україна" разом з Nokia вже проводили схоже тестування технології 5G у м. Винники минулого року. Також випробування 5G проводив lifecell у Львові.

Перший тестовий запуск мережі 5G в Україні пройшов майже рік тому. Це був 5G-телеміст між Україною та Фінляндією.