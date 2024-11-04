ЗМІ дізналися, в якому місті першим запустять мережу 5G

Першим містом, де тестуватимуть мережу 5G, стане Львів. Якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ і Одесу.

Про це пише Економічна правда із посиланням на джерела на телеком-ринку.

За їх словами, першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів. У разі, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу.

Водночас зазначається, що говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.

Як повідомлялося, 1 листопада віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні запускають пілотний проєкт 5G. Так, у трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням.

Наприкінці травня цього року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі 5G. Його організували компанії Vodafone і Nokia.

У 2023 році Мінцифри України домовилося з Міністерством транспорту Латвії про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні.

У вересня минулого року Федоров заявляв, що в 2024 році в Україні може з'явитися тестовий стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G).