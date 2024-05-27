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Новини
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В Україні вперше протестували зв’язок 5G

5g

В Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі 5G. Його організували компанії Vodafone і Nokia.

Про це повідомляє пресслжба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що компанії організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість звʼязку.

Телеміст провели на території інноваційного центру "Промприлад" в Івано-Франківську та офісі Vodafone у Києві.

"Це одні з перших в Україні майданчиків, де 5G можна було протестувати за допомогою смартфонів і планшетів", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили у Мінцифри, зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити технологією територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

Як повідомлялося, у 2023 році Мінцифри України домовилося з Міністерством транспорту Латвії про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні.

Автор: 

мобільний зв’язок (786) 5G (34) Мінцифри (803)


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Топ коментарі
+6
шапочка з фольгі вирішує все...
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27.05.2024 14:01
+5
Ото зараз дурні заскавчать що 5G все навколо знищить!!!
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27.05.2024 13:18
+5
Радіус дії в діапазоні 5G відчутно менший, це один з головних недоліків цієї технології.
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27.05.2024 13:22
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Це прогес 👍🏼👍🏼👍🏼
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27.05.2024 13:14 Відповісти
Ото зараз дурні заскавчать що 5G все навколо знищить!!!
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27.05.2024 13:18 Відповісти
шапочка з фольгі вирішує все...
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27.05.2024 14:01 Відповісти
Фольга вже замало,треба чавунобетон з зеленим напиленням
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27.05.2024 17:02 Відповісти
Хто в темі, пояніть будь ласка. У мене модем підтримує і 4G, і 5G. На каналі 5G швидкість набагато вища, але з переходом в іншу кімнату видно лише 4G. Схоже, що на каналі 5G частота суттєво вища?
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27.05.2024 13:19 Відповісти
Радіус дії в діапазоні 5G відчутно менший, це один з головних недоліків цієї технології.
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27.05.2024 13:22 Відповісти
я б не казав що маленький радіус дії 5ггц це недолік особливо в багатоповерхівках
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27.05.2024 17:04 Відповісти
Пишуть, що перші 2 майданчика з мобільною технологією 5G протестували у офісі Водафона у Києві та у Івано-Франківську. Ви впевнені, що Ви про той 5G кажете, чи може 5G у домашньому роутері ?
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27.05.2024 13:50 Відповісти
У домашньому модемі (роутері).
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27.05.2024 14:52 Відповісти
Ви плутаєте 5G і 5Ghz
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27.05.2024 16:49 Відповісти
Є невелика різниця, але якщо провайдер дав Вам тільки 100мб/сек, то не важливо в якому стандарті працює роутер. Може у Вас оптокабель з 1 гб/сек, тоді інша справа.
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27.05.2024 14:18 Відповісти
Нема у Вас на роутерi напису 4G Має бути 2.4G та 5G. Це дiапазони Wi-FI - 2.4 та 5 ГГц. I так, проходження хвиль у дiапазонi 5 ГГц значно гiрше, нiж у 2.4 ГГц - це звичайна фiзика

5G у мобiльному зв'язку - це 5th Generation - п'яте покоління мобільних мереж.
"Передавання даних радіохвилями у міліметровому діапазоні (буде обраний сегмент у діапазоні 30-300 ГГц)."
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27.05.2024 14:27 Відповісти
Здається, саме так.
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27.05.2024 14:53 Відповісти
Ви плутаєте різні речі. Діапазон Wi-Fi 5 Ггц не має ніякого відношення до стандарту мобільного зв'язку 5G. До речі, вже набуває широкої популярності 6G Wi-Fi.
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27.05.2024 15:21 Відповісти
Можливо. Букву G я пов'язував з ГГц або з Гбіт/с
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27.05.2024 16:59 Відповісти
Потрібно одягти шолом з примотаним зверху скотчем модем 5Г і не знімати, тоді швидкість ніколи падати не буде.
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27.05.2024 16:15 Відповісти
Гарна ідея, але тоді доведеться тягнути за собою кабель.
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27.05.2024 16:19 Відповісти
Потрібна швидкість, і вільніший, без перешкод від сусідських Wi-Fi, діапазон частот - вибирай 5 ГГц.

Якщо важливіше ловити сигнал на більшій дистанції - вибирай 2,4 ГГц.

Це особливості розповсюдження хвиль різної частоти.

Саме для цього і очищали діапазони низьких (700 - 900 МГц) частот від військових, щоби втулити туди мобільний інтернет - на тих частотах базову станцію (БС) ловлять в радіусі 15-20 км (те що треба для малонаселеної сільської місцини), на відміну від діапазона 2,1-2,6 ГГЦ, сигнал якого буквально на пару кілометрів розповсюджується. Але зато на цій частоті набагато більше телефонів може підключитись до однієї БС - це для густонаселених міст.
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27.05.2024 18:21 Відповісти
Цікаво, Свідки Рептілоїдів та Адепти Пласкої Землі прибіжать сюди, щоб висловити свою вагому та аргументовану позицію чи ніт?
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27.05.2024 13:25 Відповісти
Вони вже понабігли. На фейсбуку і телеграмі розгорнулись перші баталії. Поки перемагають досі живі свідки непорочного зачаття і загрожують ввімкнути трансформатор Тесли.
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27.05.2024 14:14 Відповісти
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27.05.2024 18:22 Відповісти
Ніт. У ті локації вже я не полізу. У фейсбукові - чорт ногу вломить, а вигрібні ями тєлєги - то для кацапів.
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27.05.2024 21:44 Відповісти
Хай протестують на реакцію населення назвавши скільки буде коштувати послуга користування 5G.
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27.05.2024 15:17 Відповісти
Зазвичай вона коштує так само, як і 4G. Нюанси там в ціні апарата і в епізодичності рваного покриття.
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27.05.2024 16:50 Відповісти
В Україні, до речі, досить недорогий мобільний зв'язок і передача даних.

В Молдові, до прикладу, суттево дорожче... принаймі декілька років тому так було.
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27.05.2024 18:24 Відповісти
В 2019 в ЄС самий дорогий мобільний Інет був в Чехії. 200 корун (тоді трошечки більше 200 грн) середня ціна пакету на місяць. Це тоді, коли в нас майже аналогічний був 75 грн.
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27.05.2024 20:28 Відповісти
Досвід з введенням 3G, а потів 4G показує зовсім друге. Ціни за надання таких послух набагато більші ніж старі.
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27.05.2024 20:31 Відповісти
Якщо і більші, то виключно через об'єм трафіка в пакеті!

А взагалі - при дешевих пакетах у оператора залишається мало грошей для оновлення апаратури. Як приклад - Київстар - в них були останнім часом найдешевші пакети, в результаті під час блекауту вони лягали швидко, і надійно, аж до повної відсутності зв'язку навіть голосового - все через відсутність коштів навіть на закупівлю акумуляторів, не кажучи вже про оновлення апаратури зв'язку для БС.

В той же час оператори з недешевими пакетами тримались по декілька годин, а то і днів на зв'язку, та й швидкість в них трималась на рівні - банальна економіка - відсутність коштів на оновлення заліза погано впливає на якість та надійність.
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28.05.2024 00:31 Відповісти
Ви мені банальщину розказуєте. Просте запитання - на скільки ще подорожчає користування Інтернетом? Якщо тут підуть байки, що мусять, бо купують нову апаратуру, то чому за всі роки користування 3G, а потім і 4G, ціни не падали, а тільки б'ють рекорди? Питання риторичне. Але актуальне. Решта казки. 5G все рівно потрібне, і це буде повсюди. Але користування ним може стати занадто дороге.
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28.05.2024 11:32 Відповісти
Ви вже там якось дійдіть до згоди, чи це банальщина, чи таки казки.
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28.05.2024 14:33 Відповісти
Добре, що по суті не знайшов до чого доколупатись, тому стрілки пробуєш перевести на ХЗ що. А може і не зрозумів нічого. В обох випадках продовжувати спілкування не бачу сенсу.
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28.05.2024 19:46 Відповісти
Теж не бачу сенсу розмовляти з людиною, яка не розуміє того, що вона сама пише, і в другому реченні заперечує те, що говорить у першому.

На цьому і закінчимо.
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28.05.2024 21:16 Відповісти

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