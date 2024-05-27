В Україні вперше протестували зв’язок 5G
В Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі 5G. Його організували компанії Vodafone і Nokia.
Про це повідомляє пресслжба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що компанії організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість звʼязку.
Телеміст провели на території інноваційного центру "Промприлад" в Івано-Франківську та офісі Vodafone у Києві.
"Це одні з перших в Україні майданчиків, де 5G можна було протестувати за допомогою смартфонів і планшетів", – йдеться у повідомленні.
Як наголосили у Мінцифри, зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити технологією територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.
Як повідомлялося, у 2023 році Мінцифри України домовилося з Міністерством транспорту Латвії про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні.
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5G у мобiльному зв'язку - це 5th Generation - п'яте покоління мобільних мереж.
"Передавання даних радіохвилями у міліметровому діапазоні (буде обраний сегмент у діапазоні 30-300 ГГц)."
Якщо важливіше ловити сигнал на більшій дистанції - вибирай 2,4 ГГц.
Це особливості розповсюдження хвиль різної частоти.
Саме для цього і очищали діапазони низьких (700 - 900 МГц) частот від військових, щоби втулити туди мобільний інтернет - на тих частотах базову станцію (БС) ловлять в радіусі 15-20 км (те що треба для малонаселеної сільської місцини), на відміну від діапазона 2,1-2,6 ГГЦ, сигнал якого буквально на пару кілометрів розповсюджується. Але зато на цій частоті набагато більше телефонів може підключитись до однієї БС - це для густонаселених міст.
В Молдові, до прикладу, суттево дорожче... принаймі декілька років тому так було.
А взагалі - при дешевих пакетах у оператора залишається мало грошей для оновлення апаратури. Як приклад - Київстар - в них були останнім часом найдешевші пакети, в результаті під час блекауту вони лягали швидко, і надійно, аж до повної відсутності зв'язку навіть голосового - все через відсутність коштів навіть на закупівлю акумуляторів, не кажучи вже про оновлення апаратури зв'язку для БС.
В той же час оператори з недешевими пакетами тримались по декілька годин, а то і днів на зв'язку, та й швидкість в них трималась на рівні - банальна економіка - відсутність коштів на оновлення заліза погано впливає на якість та надійність.
На цьому і закінчимо.