В Україні вперше протестували зв’язок 5G

В Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі 5G. Його організували компанії Vodafone і Nokia.

Про це повідомляє пресслжба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що компанії організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість звʼязку.

Телеміст провели на території інноваційного центру "Промприлад" в Івано-Франківську та офісі Vodafone у Києві.

"Це одні з перших в Україні майданчиків, де 5G можна було протестувати за допомогою смартфонів і планшетів", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили у Мінцифри, зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити технологією територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

Як повідомлялося, у 2023 році Мінцифри України домовилося з Міністерством транспорту Латвії про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні.