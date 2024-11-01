В Україні запускають пілотний проєкт зв’язку 5G

В Україні запускають пілотний проєкт 5G. Так, у трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням.

Про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Починаємо впроваджувати 5G – уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. [...] Пілот триватиме два роки та пройде у два етапи. Під час випробувань НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, – ред.) та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж", – розповів Федоров.

Він зазначив, що 5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

"Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року", – заявив Федоров.

Також постанова забезпечить більшу гнучкість для операторів – частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G, а припинення використання частот 694-862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв'язку.

Як повідомлялося, наприкінці травня цього року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі 5G. Його організували компанії Vodafone і Nokia.

У 2023 році Мінцифри України домовилося з Міністерством транспорту Латвії про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні.

У вересня минулого року Федоров заявляв, що в 2024 році в Україні може з'явитися тестовий стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G).