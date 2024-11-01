БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні запускають пілотний проєкт зв’язку 5G

В Україні запускають пілотний проєкт 5G. Так, у трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. 

Про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Починаємо впроваджувати 5G – уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. [...] Пілот триватиме два роки та пройде у два етапи. Під час випробувань НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, – ред.) та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж", – розповів Федоров.

Він зазначив, що 5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

"Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року", – заявив Федоров.

Також постанова забезпечить більшу гнучкість для операторів – частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G, а припинення використання частот 694-862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв'язку.

Як повідомлялося, наприкінці травня цього року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі 5G. Його організували компанії Vodafone і Nokia.

У 2023 році Мінцифри України домовилося з Міністерством транспорту Латвії про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні.

У вересня минулого року Федоров заявляв, що в 2024 році в Україні може з'явитися тестовий стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G).

мобільний зв'язок (827) тестування (152) 5G (37) Федоров Михайло (291)
В Узбекистане 5G появилась в 21 году..господин, евроинтегратор, державник в смарфоне пан Хфедоров!))
01.11.2024 18:53 Відповісти
"Плашек 5/8 нету, а они трамвай пускать собрались!" (с) Слесарь-интеллигент со средним образованием Полесов В.М. - 12 стульев.
01.11.2024 19:06 Відповісти
Тут в Киеве и области даже 4G не везде ловит, в мобильных пакетах интеренета почти не дают только рекламу посмотреть а они уже 5G будут запускать. Видно чтобы был очередной повод поднять тарифы
01.11.2024 18:59 Відповісти
Тут 4G такий паршивий став навіть без відключень світла - постійно дзвінки розриває...
01.11.2024 18:47 Відповісти
4G не використовується для дзвінків - це стандарт передачі даних.
показати весь коментар
01.11.2024 20:25 Відповісти
Voice over LTE (VoLTE) дозволяє телефонувати через 4G (LTE) замість традиційної голосової мережі 2G/3G. VoLTE забезпечує чіткіше та природніше звучання голосу, якщо обидва учасники дзвінка використовують телефони з підтримкою VoLTE: сертифіковані та підключені до мережі 4G (LTE) від Київстар.
01.11.2024 20:37 Відповісти
Далеко не всі телефони підтримують таку функцію!
Ну і найголовніше - при поганому 4G телефони все рівно переходять на 1G, бо це стандарт голосового зв'язку!
01.11.2024 21:15 Відповісти
В Узбекистане 5G появилась в 21 году..господин, евроинтегратор, державник в смарфоне пан Хфедоров!))
01.11.2024 18:53 Відповісти
ваш Зе найкращий для вас
01.11.2024 20:02 Відповісти
5 Зе!
01.11.2024 20:38 Відповісти
Думкозлочинець! Не приділяєш потрібної кількості діб на тиждень Величному Марвфону!
01.11.2024 19:17 Відповісти
таргани вже зникли...
наступна фаза: зникнуть ...?!
01.11.2024 18:54 Відповісти
Відставання від боліт - 5 років.
01.11.2024 18:55 Відповісти
Тут в Киеве и области даже 4G не везде ловит, в мобильных пакетах интеренета почти не дают только рекламу посмотреть а они уже 5G будут запускать. Видно чтобы был очередной повод поднять тарифы
01.11.2024 18:59 Відповісти
"Плашек 5/8 нету, а они трамвай пускать собрались!" (с) Слесарь-интеллигент со средним образованием Полесов В.М. - 12 стульев.
01.11.2024 19:06 Відповісти
Савелій Крамаров.
01.11.2024 21:21 Відповісти
зробіть спочатку щоб 4g всюди був
01.11.2024 19:21 Відповісти
Чим вища частота, тим на меншу дальність розповсюджуються хвилі, але тим білшу кількість клієнтів може обслужити одна базова станція.
Відповідно - низьки частоти дуже потрібні для інтернету у селах - там одні базова станція може давати інтернет в радіусі біля 20 км!
01.11.2024 20:29 Відповісти

