Минцифры не работает над разработкой системы онлайн-голосования на выборах, - Федоров

В настоящее время никакой работы по подготовке онлайн-голосования на выборах не ведется.

Об этом в эфире телемарафона заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Это сложный вопрос. Потому что, во-первых, учитывая, что полномасштабная война - происходит кибервойна. Есть риски влияния как минимум информационного со стороны россиян на сам процесс.

Выборы — это всегда вопрос доверия. Даже офлайн-выборы — это всегда вопрос доверия, доверяют ли люди результатам выборов или не доверяют этим результатам. Доверяют ли они ЦИК, доверяют ли подсчету и т. д.", — сказал он.

Поэтому, пояснил Федоров, все зависит от того, есть ли у граждан доверие к проведению выборов онлайн.

Вопрос законодательства

"Во-вторых, это законодательное урегулирование. Сегодня нет никаких законных оснований проводить выборы онлайн. Для этого нужно изменить законодательство.

ЦИК должна принять решение, затем парламент. После этого может появиться техническое задание на разработку системы", - добавил вице-премьер.

По словам Федорова, сегодня над этим в Минцифры не работают.

"С нами нет такой коммуникации, мы ничего не делали в этом направлении и не можем сделать, потому что у нас нет законных оснований заняться этим вопросом", - подытожил Федоров.

