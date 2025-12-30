РУС
Новости Электронное голосование на выборах
315 25

Минцифры не работает над разработкой системы онлайн-голосования на выборах, - Федоров

Онлайн-голосование на выборах. Что говорят в Минцифре?

В настоящее время никакой работы по подготовке онлайн-голосования на выборах не ведется.

Об этом в эфире телемарафона заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Это сложный вопрос. Потому что, во-первых, учитывая, что полномасштабная война - происходит кибервойна. Есть риски влияния как минимум информационного со стороны россиян на сам процесс.

Выборы — это всегда вопрос доверия. Даже офлайн-выборы — это всегда вопрос доверия, доверяют ли люди результатам выборов или не доверяют этим результатам. Доверяют ли они ЦИК, доверяют ли подсчету и т. д.", — сказал он.

Поэтому, пояснил Федоров, все зависит от того, есть ли у граждан доверие к проведению выборов онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство анонсировало запуск 5G в двух городах Украины

Вопрос законодательства

"Во-вторых, это законодательное урегулирование. Сегодня нет никаких законных оснований проводить выборы онлайн. Для этого нужно изменить законодательство.

ЦИК должна принять решение, затем парламент. После этого может появиться техническое задание на разработку системы", - добавил вице-премьер.

По словам Федорова, сегодня над этим в Минцифры не работают.

"С нами нет такой коммуникации, мы ничего не делали в этом направлении и не можем сделать, потому что у нас нет законных оснований заняться этим вопросом", - подытожил Федоров.

Читайте: Голосование на выборах в "Дії" - это нереалистично, - Стефанчук

Автор: 

выборы (24884) голосование (1400) Федоров Михаил (541) Минцифры (326)
Топ комментарии
+4
Викиньте цю "дію" на смітник.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:39 Ответить
+3
А ми можемо довіряти цифрому аферисту альбертовичу?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:25 Ответить
+1
Вас всіх просто треба розтріляти та й. Вас там не багато 1000 максимум. Стаття - Зрада Батьківшини.

Бо уже сил нема що ворог в москві що в Києві засіли евреї довбодятли
показать весь комментарий
30.12.2025 16:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вас всіх просто треба розтріляти та й. Вас там не багато 1000 максимум. Стаття - Зрада Батьківшини.

Бо уже сил нема що ворог в москві що в Києві засіли евреї довбодятли
показать весь комментарий
30.12.2025 16:24 Ответить
Самоустранились, боятся пожизненного! Неля Штепа повинься к тебе в камеру хотят соседи подселится!
показать весь комментарий
30.12.2025 16:24 Ответить
Дурень думкою багатіє....

"20 вересня 2017 року суд Харкова випустив Штепу з СІЗО під цілодобовий домашній арешт"

"24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі Штепи. Суд визначив, що Україна має виплатити їй 2600 євро моральної компенсації і 1000 євро відшкодування судових витрат. Грошові кошти були виплачені Україною на користь Штепи"
показать весь комментарий
30.12.2025 16:41 Ответить
А её заместителя кульматицкого в.в. нашли с дыркой в черепе и Супрун Неля врёт не уйдёт!
показать весь комментарий
30.12.2025 16:59 Ответить
Для чого ж була ця буря в стакані води? - -вибори вибори вибори
показать весь комментарий
30.12.2025 16:24 Ответить
А ми можемо довіряти цифрому аферисту альбертовичу?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:25 Ответить
Неля Штепа кричала на референдуме "Я вас люблююю !!!!" И розмахивала пионами.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:26 Ответить
З того часу як з'явилася ДіЯ, не полишали думки: щось ця держава стала незвично лагідною до нас. Балує, прям. Не треба нікуди ходити, збирати довідки, лише натиснув кнопачку в телефоні - одразу тобі вавіна тисяча та 3000 км подорож. Зручно, але ж якось не по нашому. Нарешті стало зрозуміло, навіщо їм це: голосувати за них ніхто навіть не прийде - то намалюють на комп'ютері.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:28 Ответить
Так це не новина... У нас всі вибори такі...ще й Марк Твен писав: «Если бы от выборов хоть что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать»?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:52 Ответить
Нічого не маю проти Марка Твена, але ж прикол в тому, що оцю ситуацію, що склалася зараз - дехто вже запланував кілька років тому, та під це, саме під це, розпорядився створити ДіЮ. Інакше б досі по довідки ходили через пів-міста. Отака конспірологія, малята.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:56 Ответить
Ну за 35 років ця держава всіма своїми діями гадила своїм громадянам та всякими методами залазила їм в карман.. Не наведу мабуть ЖОДНОГО прикладу коли б шось путнє зробили для людей.
І Дія така ж сама куйня..Ну шо можна чекати від **********..
І дурень хто те лайно поставив
показать весь комментарий
30.12.2025 17:04 Ответить
Так а хто не поставив - пролітає повз референдум. Ви ще можете встигнути до кінця року)
показать весь комментарий
30.12.2025 17:06 Ответить
В мене Дія почала зависати? Федеров? Це правильна робота Уряду?
показать весь комментарий
30.12.2025 16:29 Ответить
Викиньте цю "дію" на смітник.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:39 Ответить
Не знаю що за, таке. Федеров - Мінцифри не працює над розробкою системи онлайн-голосування на виборах Джерело: https://censor.net/ua/n3593098
показать весь комментарий
30.12.2025 16:42 Ответить
Якщо розумієте.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:43 Ответить
Впроваджує.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:44 Ответить
Цифрове рабство.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:45 Ответить
Хто б сумнівався. Не потрібно ніякої системи. Все рівно ніхто перераховувати, контролювати, або підбивати голоси, не збирається. Результат вже затвердили.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:48 Ответить
Зробили вкид в новини через своїх шісток і дивляться реакцію наріду...
показать весь комментарий
30.12.2025 16:50 Ответить
Собственно, кто есть этот Федоров?
Мойша Альбертович родился в 1991
У 2009-2014 роках навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:01 Ответить
и каким боком этот иудей к диджитализации?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:04 Ответить
Да тим же боком - де було вільне хлібне місце, там і пристроївся
показать весь комментарий
30.12.2025 17:20 Ответить
"Наразі жодної роботи з підготовки онлайн-голосування на виборах не ведеться." Джерело: https://censor.net/ua/n3593098
А чому "не ведеться"? Що заважає додати в "Дії" пункт "За Зє!'?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:16 Ответить
А скільки разів Дія підвисала внаслідок перевантаження чи хакерських атак? А як держреєстри були знищені російськими хакерами на польських серверах вже забули? А як перевірити програмний код підрахунку? Чи може з сервером, який буде в Польщі можна буде прийти до українського суду? Зупиніть цей треш. Зеленський крутиться, як вуж на сковородці, щоб перекласти відповіфдальність на людей за свої провали і підлі договорняки з Трампом і Путіним.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:18 Ответить
 
 