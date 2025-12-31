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Зеленський призначив Олексія Семенюка новим головою НКЦПФР

зеленський

Президент Володимир Зеленський 31 грудня призначив нового керівника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Ним став Олексій Семенюк.

Про це йдеться в указі голови держави №1019/2025, який опубліковано на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Призначити Семенюка Олексія Володимировича Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - зазначається у документі.

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Більше про Семенюка

Судячи з декларації у реєстрі НАЗК, відношення до фінансового сектору він не мав: основні доходи сформовані від підприємницької діяльності.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку –– це ключовий регулятор фінансового сектору України. Нацкомісія відповідає за роботу фондового ринку, контроль за обігом цінних паперів та захист прав інвесторів.

  • Нагадаємо, 31 грудня президент звільнив Магомедова з посади голови НКЦПФР, яку той обіймав з лютого 2021 року.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28331) призначення (2362) НКЦПФР (302)
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Топ коментарі
+7
Можна не сумніватись - все, що пропонує та просовує зєвлада - це зрадники, корупціонери або дрімучі невігласи!
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31.12.2025 23:18 Відповісти
+5
'Судячи з декларації у https://public.nazk.gov.ua/documents/586c2d7d-aa81-4099-bbf5-b56997c6fa42 реєстрі НАЗК, відношення до фінансового сектору він не мав: основні доходи сформовані від підприємницької діяльеості"-охреніти...черговий баран але слухняний баран
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31.12.2025 23:24 Відповісти
+5
главноє - прєданность.
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31.12.2025 23:36 Відповісти

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