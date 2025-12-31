Зеленський призначив Олексія Семенюка новим головою НКЦПФР
Президент Володимир Зеленський 31 грудня призначив нового керівника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Ним став Олексій Семенюк.
Про це йдеться в указі голови держави №1019/2025, який опубліковано на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Призначити Семенюка Олексія Володимировича Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - зазначається у документі.
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Судячи з декларації у реєстрі НАЗК, відношення до фінансового сектору він не мав: основні доходи сформовані від підприємницької діяльності.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку –– це ключовий регулятор фінансового сектору України. Нацкомісія відповідає за роботу фондового ринку, контроль за обігом цінних паперів та захист прав інвесторів.
- Нагадаємо, 31 грудня президент звільнив Магомедова з посади голови НКЦПФР, яку той обіймав з лютого 2021 року.
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