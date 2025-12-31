Зеленський призначив Олексія Семенюка новим головою НКЦПФР

Президент Володимир Зеленський 31 грудня призначив нового керівника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Ним став Олексій Семенюк.

Про це йдеться в указі голови держави №1019/2025, який опубліковано на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Призначити Семенюка Олексія Володимировича Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - зазначається у документі.

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Судячи з декларації у реєстрі НАЗК, відношення до фінансового сектору він не мав: основні доходи сформовані від підприємницької діяльності.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку –– це ключовий регулятор фінансового сектору України. Нацкомісія відповідає за роботу фондового ринку, контроль за обігом цінних паперів та захист прав інвесторів.

Нагадаємо, 31 грудня президент звільнив Магомедова з посади голови НКЦПФР, яку той обіймав з лютого 2021 року.

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