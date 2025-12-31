Зеленський звільнив голову НКЦПФР Магомедова: комісія може втратити кворум

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідний указ №1018 від 31 грудня оприлюднений на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

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Руслана Магомедова було призначено головою НКЦПФР 23 лютого 2021 року. До цього він був позаштатним радником керівника Офісу президента та очолював компанію "Аструм Капітал". Магомедов змінив на посаді Тимура Хромаєва, в якого завершився термін повноважень разом із ще трьома членами комісії.

Ухвалення закону про особисті інвестиційні рахунки

У середині грудня Магомедов заявляв агентству "Інтерфакс-Україна", що до завершення свого строку повноважень у лютому 2027 року планує домогтися ухвалення закону про особисті інвестиційні рахунки. За його словами, цей закон разом із ідеєю продажу по 7% акцій державних компаній і банків мав стати основою перезавантаження фондового ринку.

Водночас упродовж осені та грудня стало відомо про кадрові проблеми в НКЦПФР. У жовтні член комісії Іраклій Барамія подав заяву на звільнення, а голова комісії направив подання щодо звільнення Максима Лібанова у зв’язку із завершенням строку повноважень. За даними "Економічної правди", у перших числах грудня з проханням про звільнення також звернулися Юрій Бойко та Ярослав Шляхов.

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Втрата кворума

У разі звільнення всіх чотирьох членів без призначення нових НКЦПФР може втратити кворум. Крім того, з 1 січня 2026 року набирає чинності норма нового закону, яка передбачає обов’язкове проходження кандидатами конкурсної комісії перед призначенням, що може ускладнити та затягнути кадрові рішення.

НКЦПФР є колегіальним органом у складі голови та семи членів, які призначаються президентом України строком на шість років.

У жовтні компанія KPMG, яка оцінювала роботу комісії в межах співпраці України з МВФ, застерігала, що одночасна заміна голови та всіх членів НКЦПФР може призвести до втрати інституційної пам’яті та проблем із безперервністю ухвалення рішень. Консультанти рекомендували впровадити ротаційний принцип призначень для збереження стабільності роботи регулятора.

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