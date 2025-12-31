РУС
Увольнение Магомедова
Зеленский уволил главу НКЦБФР Магомедова: комиссия может потерять кворум

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующий указ №1018 от 31 декабря обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Руслан Магомедов был назначен председателем НКЦБФР 23 февраля 2021 года. До этого он был внештатным советником главы Офиса президента и возглавлял компанию "Аструм Капитал". Магомедов сменил на посту Тимура Хромаева, у которого истек срок полномочий вместе с еще тремя членами комиссии.

Принятие закона о личных инвестиционных счетах

В середине декабря Магомедов заявлял агентству "Интерфакс-Украина", что до завершения своего срока полномочий в феврале 2027 года планирует добиться принятия закона о личных инвестиционных счетах. По его словам, этот закон вместе с идеей продажи по 7% акций государственных компаний и банков должен был стать основой перезагрузки фондового рынка.

В то же время в течение осени и декабря стало известно о кадровых проблемах в НКЦБФР. В октябре член комиссии Ираклий Барамия подал заявление об увольнении, а председатель комиссии направил представление об увольнении Максима Либанова в связи с истечением срока полномочий. По данным "Экономической правды", в первых числах декабря с просьбой об увольнении также обратились Юрий Бойко и Ярослав Шляхов.

Потеря кворума

В случае увольнения всех четырех членов без назначения новых НКЦБФР может потерять кворум. Кроме того, с 1 января 2026 года вступает в силу норма нового закона, которая предусматривает обязательное прохождение кандидатами конкурсной комиссии перед назначением, что может осложнить и затянуть кадровые решения.

НКЦБФР является коллегиальным органом в составе председателя и семи членов, которые назначаются президентом Украины сроком на шесть лет.

В октябре компания KPMG, которая оценивала работу комиссии в рамках сотрудничества Украины с МВФ, предупреждала, что одновременная замена председателя и всех членов НКЦБФР может привести к потере институциональной памяти и проблемам с непрерывностью принятия решений. Консультанты рекомендовали внедрить ротационный принцип назначений для сохранения стабильности работы регулятора.

+4
Українці десь є у владі?
31.12.2025 17:38
+3
арахамії, мугамедови, жумаділови
31.12.2025 17:47
+3
Там ще "Іраклій Барамія" згадується за текстом, ще один члєн, вибачте мою французьку.
31.12.2025 17:51
Ну, мабуть таки, хоть встиг трохи «накабміндічити» для родичів, як умеров чи данилов, або оті генпрокурорські з бакановим.!?!
31.12.2025 17:34
Зелені швондєри понабирали людей ,
невідомої національності на високі посади,
тільки не украінців !
Я не є антисемітом , але досить призначати
,, хороших хлопців " на рибні місця , а потрібно призначати
професіоналів , так як хороший хлопець - не професія !!
31.12.2025 17:38
Головна проблема ще в тому, що ті, кого він розставляє на найвідповідальніші посади, не хороші хлопці, а часто-густо є покидьками, шахраями, збоченцями і зрадниками України.
31.12.2025 17:50
Українці десь є у владі?
31.12.2025 17:38
Українці на фронті...
31.12.2025 17:57
Нема. Як і жодного європейця.
31.12.2025 18:00
Голову треба звільнять від тулуба.
31.12.2025 17:44
арахамії, мугамедови, жумаділови
31.12.2025 17:47
Там ще "Іраклій Барамія" згадується за текстом, ще один члєн, вибачте мою французьку.
31.12.2025 17:51
о, снова иностранный специалист на руководящей должности
31.12.2025 17:53
>Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ринку немає, а комісія є
31.12.2025 18:01
 
 