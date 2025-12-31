Зеленский уволил главу НКЦБФР Магомедова: комиссия может потерять кворум

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующий указ №1018 от 31 декабря обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Руслан Магомедов был назначен председателем НКЦБФР 23 февраля 2021 года. До этого он был внештатным советником главы Офиса президента и возглавлял компанию "Аструм Капитал". Магомедов сменил на посту Тимура Хромаева, у которого истек срок полномочий вместе с еще тремя членами комиссии.

Принятие закона о личных инвестиционных счетах

В середине декабря Магомедов заявлял агентству "Интерфакс-Украина", что до завершения своего срока полномочий в феврале 2027 года планирует добиться принятия закона о личных инвестиционных счетах. По его словам, этот закон вместе с идеей продажи по 7% акций государственных компаний и банков должен был стать основой перезагрузки фондового рынка.

В то же время в течение осени и декабря стало известно о кадровых проблемах в НКЦБФР. В октябре член комиссии Ираклий Барамия подал заявление об увольнении, а председатель комиссии направил представление об увольнении Максима Либанова в связи с истечением срока полномочий. По данным "Экономической правды", в первых числах декабря с просьбой об увольнении также обратились Юрий Бойко и Ярослав Шляхов.

Потеря кворума

В случае увольнения всех четырех членов без назначения новых НКЦБФР может потерять кворум. Кроме того, с 1 января 2026 года вступает в силу норма нового закона, которая предусматривает обязательное прохождение кандидатами конкурсной комиссии перед назначением, что может осложнить и затянуть кадровые решения.

НКЦБФР является коллегиальным органом в составе председателя и семи членов, которые назначаются президентом Украины сроком на шесть лет.

В октябре компания KPMG, которая оценивала работу комиссии в рамках сотрудничества Украины с МВФ, предупреждала, что одновременная замена председателя и всех членов НКЦБФР может привести к потере институциональной памяти и проблемам с непрерывностью принятия решений. Консультанты рекомендовали внедрить ротационный принцип назначений для сохранения стабильности работы регулятора.

