РУС
1 227 30

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом: "Верим в мир и боремся за него"

Поздравление Зеленского с Новым годом

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым 2026 годом.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Поздравление президента

Глава государства напомнил, что этот год стал возможным благодаря украинским защитникам – тем, кто "отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство".

Стремление к миру

"Еще один год проходит, избранный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев. Далее вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к совместному действию и человечность - то, что несмотря ни на что", - подчеркнул Зеленский.

"Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!" - добавил президент.

Автор: 

Топ комментарии
+10
31.12.2025 17:22 Ответить
+8
Боротися треба зброєю, а не відосиками.
4 роки. Де балістичні ракети власного виробництва?
31.12.2025 17:18 Ответить
+7
Главноє сойтісь по сєредінє (С) Зелене уйобіще .
31.12.2025 17:18 Ответить
Москва буде знищена! ☢️🚀💣
31.12.2025 17:14 Ответить
Єдиний марафон "побажань" Найзеленішому - оголошується відкритим!
31.12.2025 17:15 Ответить
Краще поздоров : Міндча , Єрака , Чернишова І особливо Юзіка - коряченця. А про нас , **** , забудь ... і вали на ....
31.12.2025 17:15 Ответить
Рік за роком і ніякого просвітку - путлєр вгризається в Україну
31.12.2025 17:16 Ответить
Боротися треба зброєю, а не відосиками.
4 роки. Де балістичні ракети власного виробництва?
31.12.2025 17:18 Ответить
В Ізраїлі ходять по вулицях в темних окулярах.
31.12.2025 17:20 Ответить
31.12.2025 17:54 Ответить
Главноє сойтісь по сєредінє (С) Зелене уйобіще .
31.12.2025 17:18 Ответить
А де косоворотка?
31.12.2025 17:20 Ответить
Блін ,,, це ж Порошенко !!!!
31.12.2025 17:30 Ответить
Та бачимо як ти "борешся" з скумбрією по 8, братаном по 17 і дружбаном з двушечкою на маскву... Щоб тебе побили метастази...
31.12.2025 17:22 Ответить
31.12.2025 17:22 Ответить
Це Безлєр. Ватажок ДНР. Йому вже Zeботи домалювали наш шеврон.
31.12.2025 17:37 Ответить
Кацапи зіпсували свято нового року в 2014 році, а Зєля добив його в 2019.
31.12.2025 17:38 Ответить
То він з Японії так рано, чи шо? Пам'ятаю, як колись воно "подвинуло" чинного Президента (!) та привітало на центральному телеканалі у 23:59:30, під бій курантів
31.12.2025 17:22 Ответить
Про какую_разніцу не казав?
Чудово ж заходило малоросам!

Кінець 2019 року, 5 років від початку війни роZії проти України, тисячі загиблих, закатованих українців.
Зеленський заявив:
"украинцам стоит быть «единой страной каждый день», где «не имеет значения, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, где нет разницы, у которого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».
31.12.2025 17:28 Ответить
А че традиционное Уйло без жены с н г поздравляет? Куда он ее вообще дел?
31.12.2025 17:34 Ответить
з'їв
31.12.2025 17:36 Ответить
Американський президент Дональд Трамп під час переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі в серпні несподівано зателефонував колишній "Міс Україна" Олександрі Ніколаєнко й організував її розмову з українським лідером.
31.12.2025 17:34 Ответить
У певний момент Трамп зауважив своїм помічникам, що коли він був власником конкурсу "Міс Всесвіт", українські конкурсантки часто були найкрасивішими, тож він вигукнув: "Українські жінки красиві". "Я знаю, я одружився з однією з них", - відповів на це Зеленський.
31.12.2025 17:35 Ответить
Вже сьомий рік віримо що борешся за перемогу, але не за перемогу України.
31.12.2025 17:37 Ответить
- Да мнє ж толька ваших дєньог і нада било! (Голохвастов)
31.12.2025 17:42 Ответить
Привітав, але сам на поготові з ізраїльським паспортом у кишені.
31.12.2025 17:53 Ответить
31.12.2025 18:03 Ответить
 
 