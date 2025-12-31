Зеленский поздравил украинцев с Новым годом: "Верим в мир и боремся за него"

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым 2026 годом.

Поздравление президента

Глава государства напомнил, что этот год стал возможным благодаря украинским защитникам – тем, кто "отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство".

Стремление к миру

"Еще один год проходит, избранный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев. Далее вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к совместному действию и человечность - то, что несмотря ни на что", - подчеркнул Зеленский.

"Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!" - добавил президент.

