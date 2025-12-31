Зеленський привітав українців із Новим роком: "Віримо в мир та боремось за нього"
Президент Володимир Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим 2026 роком.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Привітання президента
Глава держави нагадав, що цей рік став можливим завдяки українським захисникам – тим, хто "відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність".
Прагнення до миру
"Ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців. Далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою. Беремо із собою здатність до спільнодії й людяність – те, що попри все", - наголосив Зеленський.
"Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці!" - додав президент.
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