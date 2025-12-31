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Зеленський привітав українців із Новим роком: "Віримо в мир та боремось за нього"

Привітання Зеленського з Новим роком

Президент Володимир Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим 2026 роком.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Привітання президента

Глава держави нагадав, що цей рік став можливим завдяки українським захисникам – тим, хто "відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність".

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Прагнення до миру

"Ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців. Далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою. Беремо із собою здатність до спільнодії й людяність – те, що попри все", - наголосив Зеленський.

"Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці!" - додав президент.

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Топ коментарі
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31.12.2025 17:22 Відповісти
+27
Краще поздоров : Міндча , Єрака , Чернишова І особливо Юзіка - коряченця. А про нас , **** , забудь ... і вали на ....
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31.12.2025 17:15 Відповісти
+26
Боротися треба зброєю, а не відосиками.
4 роки. Де балістичні ракети власного виробництва?
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31.12.2025 17:18 Відповісти

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