Зеленский назначил Алексея Семенюка новым главой НКЦБФР

Президент Владимир Зеленский 31 декабря назначил нового руководителя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Им стал Алексей Семенюк.

Об этом говорится в указе главы государства №1019/2025, который опубликован на сайте Офиса президента.

Что известно

"Назначить Семенюка Алексея Владимировича председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - отмечается в документе.

Больше о Семенюке

Судя по декларации в реестре НАПК, отношения к финансовому сектору у него не было: основные доходы сформированы от предпринимательской деятельности.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – это ключевой регулятор финансового сектора Украины. Нацкомиссия отвечает за работу фондового рынка, контроль за обращением ценных бумаг и защиту прав инвесторов.

Напомним, 31 декабря президент уволил Магомедова с должности главы НКЦБФР, которую тот занимал с февраля 2021 года.

