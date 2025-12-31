Зеленский назначил Алексея Семенюка новым главой НКЦБФР
Президент Владимир Зеленский 31 декабря назначил нового руководителя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Им стал Алексей Семенюк.
Об этом говорится в указе главы государства №1019/2025, который опубликован на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Назначить Семенюка Алексея Владимировича председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - отмечается в документе.
Больше о Семенюке
Судя по декларации в реестре НАПК, отношения к финансовому сектору у него не было: основные доходы сформированы от предпринимательской деятельности.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – это ключевой регулятор финансового сектора Украины. Нацкомиссия отвечает за работу фондового рынка, контроль за обращением ценных бумаг и защиту прав инвесторов.
- Напомним, 31 декабря президент уволил Магомедова с должности главы НКЦБФР, которую тот занимал с февраля 2021 года.
