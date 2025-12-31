РУС
Увольнение Магомедова
936

Зеленский назначил Алексея Семенюка новым главой НКЦБФР

зеленський

Президент Владимир Зеленский 31 декабря назначил нового руководителя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Им стал Алексей Семенюк.

Об этом говорится в указе главы государства №1019/2025, который опубликован на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Назначить Семенюка Алексея Владимировича председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - отмечается в документе.

Больше о Семенюке

Судя по декларации в реестре НАПК, отношения к финансовому сектору у него не было: основные доходы сформированы от предпринимательской деятельности.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – это ключевой регулятор финансового сектора Украины. Нацкомиссия отвечает за работу фондового рынка, контроль за обращением ценных бумаг и защиту прав инвесторов.

  • Напомним, 31 декабря президент уволил Магомедова с должности главы НКЦБФР, которую тот занимал с февраля 2021 года.

Автор: 

Зеленский Владимир (23232) назначение (2219) НКЦБФР (13)
Знову на ключову позицію---барана,який абсолютно непрофесіональний.
31.12.2025 22:59 Ответить
Не сынаш бывший депутатши Валентина семенюк? Та тоже вроде тёрлась около ценных бумаг
31.12.2025 23:14 Ответить
Можна не сумніватись - все, що пропонує та просовує зєвлада - це зрадники, корупціонери або дрімучі невігласи!
31.12.2025 23:18 Ответить
'Судячи з декларації у https://public.nazk.gov.ua/documents/586c2d7d-aa81-4099-bbf5-b56997c6fa42 реєстрі НАЗК, відношення до фінансового сектору він не мав: основні доходи сформовані від підприємницької діяльеості"-охреніти...черговий баран але слухняний баран
31.12.2025 23:24 Ответить
главноє - прєданность.
31.12.2025 23:36 Ответить
 
 