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Новини Допомога звільненим з полону Відпустки військовослужбовців
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Зеленський підписав закон про додаткову 90-денну відпустку для військових, звільнених із полону

відпустка,зсу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям, звільненим із полону, право на 90-денну відпустку з повним грошовим забезпеченням.

Відповідний документ опубліковано на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

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Закон встановлює, що відпустка надається без поділу на частини, без умов прийняття рішення про продовження чи звільнення з військової служби на момент її надання та відбуття. Він також гарантує право військовослужбовців на звільнення з військової служби після відпустки.

В оновленій редакції пункту 23 статті 10 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" зазначено:

"Військовослужбовцям після їх звільнення з полону за їх бажанням надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини".

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Автор: 

Зеленський Володимир (28348) відпустка (133) військовослужбовці (5314)
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Топ коментарі
+4
Так вони можуть звільнитися по закону після полону с зсу взагалі..чи вже не можуть?
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02.01.2026 15:21 Відповісти
+2
Потрапити в полон треба мати небагато розуму і неабияку сміливість. У нас були такі що постійно казали що здадуться в полон в разі повної дупи. А були хто мовчки носив одну ефку, оту саму, щоб з собою ще кілька кацапів забрати.
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02.01.2026 16:25 Відповісти
+1
знаю особисто хлопців, більше про це мовчать, що зрозуміло чому... і чому помре? ну хтось нажаль таки помре від хвороб, тяжких пораненнь і т.п., але тут сказано закон: гарантує право військовослужбовців на звільнення з військової служби після відпустки. Джерело: https://censor.net/ua/n3593526
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02.01.2026 16:00 Відповісти

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