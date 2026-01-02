Зеленський підписав закон про додаткову 90-денну відпустку для військових, звільнених із полону

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям, звільненим із полону, право на 90-денну відпустку з повним грошовим забезпеченням.

Відповідний документ опубліковано на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

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Закон встановлює, що відпустка надається без поділу на частини, без умов прийняття рішення про продовження чи звільнення з військової служби на момент її надання та відбуття. Він також гарантує право військовослужбовців на звільнення з військової служби після відпустки.

В оновленій редакції пункту 23 статті 10 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" зазначено:

"Військовослужбовцям після їх звільнення з полону за їх бажанням надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини".

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