РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10263 посетителя онлайн
Новости Помощь освобожденным из плена Отпуски военнослужащих
684 8

Зеленский подписал закон о дополнительном 90-дневном отпуске для военных, освобожденных из плена

відпустка,зсу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим, освобожденным из плена, право на 90-дневный отпуск с полным денежным обеспечением.

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Закон устанавливает, что отпуск предоставляется без разделения на части, без условий принятия решения о продлении или увольнении с военной службы на момент его предоставления и отбытия. Он также гарантирует право военнослужащих на увольнение с военной службы после отпуска.

В обновленной редакции пункта 23 статьи 10 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" указано:

"Военнослужащим после их освобождения из плена по их желанию предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил государственными наградами 310 защитников Украины, 155 из них - посмертно

Автор: 

Зеленский Владимир (23251) отпуск (255) военнослужащие (6471)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вони можуть звільнитися по закону після полону с зсу взагалі..чи вже не можуть?
показать весь комментарий
02.01.2026 15:21 Ответить
якшо кацапи їх не розстріляють ц полоні або не закатубть до смерті як хохлів, і їх схочуть обміняти назад -як живих скелетів - то так -можуть
показать весь комментарий
02.01.2026 15:27 Ответить
Ну так це не орки полонені , які відгодовані борщами і відліковані женевою повертаються "на родіну" звідки потім спокійненько продовжують казати як вони будуть вбивати хохлів далі..
показать весь комментарий
02.01.2026 15:29 Ответить
Ті хто прийшли з полону мають до кінця своїх днів отримувати по 100 тис. грн виплат і ніде більше не служити і не працювати, бо кацапи відпускають з полону тільки тих хто вже скоро помре.
показать весь комментарий
02.01.2026 15:33 Ответить
знаю особисто хлопців, більше про це мовчать, що зрозуміло чому... і чому помре? ну хтось нажаль таки помре від хвороб, тяжких пораненнь і т.п., але тут сказано закон: гарантує право військовослужбовців на звільнення з військової служби після відпустки. Джерело: https://censor.net/ua/n3593526
показать весь комментарий
02.01.2026 16:00 Ответить
а читати уважно от не твоє мабуть: "Він також гарантує право військовослужбовців на звільнення з військової служби після відпустки. Джерело: https://censor.net/ua/n3593526"
показать весь комментарий
02.01.2026 15:53 Ответить
Потрапити в полон треба мати небагато розуму і неабияку сміливість. У нас були такі що постійно казали що здадуться в полон в разі повної дупи. А були хто мовчки носив одну ефку, оту саму, щоб з собою ще кілька кацапів забрати.
показать весь комментарий
02.01.2026 16:25 Ответить
 
 