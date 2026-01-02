Зеленский подписал закон о дополнительном 90-дневном отпуске для военных, освобожденных из плена
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим, освобожденным из плена, право на 90-дневный отпуск с полным денежным обеспечением.
Соответствующий документ опубликован на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.
Закон устанавливает, что отпуск предоставляется без разделения на части, без условий принятия решения о продлении или увольнении с военной службы на момент его предоставления и отбытия. Он также гарантирует право военнослужащих на увольнение с военной службы после отпуска.
В обновленной редакции пункта 23 статьи 10 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" указано:
"Военнослужащим после их освобождения из плена по их желанию предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части".
