Зеленский наградил государственными наградами 310 защитников Украины, 155 из них - посмертно

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 310 военнослужащих, 155 из них - посмертно, за мужество и самоотверженность в защите государства.

Соответствующий указ №2/2026 от 2 января обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Защитники получили Крест боевых заслуг, ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", а также медали "За военную службу Украине" и "За спасенную жизнь".

310 на 155 це виходить втрати 1 до 3. Тобто кожен 3 загинув.🤔😿
02.01.2026 15:14 Ответить
Ні , кожний 2-й.
02.01.2026 15:22 Ответить
.... мда.
02.01.2026 15:22 Ответить
Потрібно більше нагороджувати! Так мало нагород ніби в нас не мільйон солдат воює а 10 тис. Невже жалко роздати в достатній кількості ці медалі та ордени? На фронті сотні тисяч солдат, сержантів, офіцерів достойні державних нагород, йде 12 рік війни, 4 рік повномасштабного вторгнення, а ми досі ці нагороди видаємо поштучно!
02.01.2026 15:41 Ответить
Нагороди потрібно підкріплювати фінансовим забезпеченням, а влада не любить з грошиками розлучатися
02.01.2026 15:46 Ответить
улюблена справа Оманської Гниди нагороджувати українських захисників посмертно
02.01.2026 15:17 Ответить
 
 