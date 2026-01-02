Зеленский наградил государственными наградами 310 защитников Украины, 155 из них - посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 310 военнослужащих, 155 из них - посмертно, за мужество и самоотверженность в защите государства.
Соответствующий указ №2/2026 от 2 января обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В документе указано, что награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.
Защитники получили Крест боевых заслуг, ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", а также медали "За военную службу Украине" и "За спасенную жизнь".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Besya #602532
показать весь комментарий02.01.2026 15:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Віра Чужа #547223
показать весь комментарий02.01.2026 15:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Besya #602532
показать весь комментарий02.01.2026 15:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий02.01.2026 15:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Besya #602532
показать весь комментарий02.01.2026 15:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksa H
показать весь комментарий02.01.2026 15:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль