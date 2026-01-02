Зеленский наградил государственными наградами 310 защитников Украины, 155 из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 310 военнослужащих, 155 из них - посмертно, за мужество и самоотверженность в защите государства.

Соответствующий указ №2/2026 от 2 января обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Защитники получили Крест боевых заслуг, ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", а также медали "За военную службу Украине" и "За спасенную жизнь".

