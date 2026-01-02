Зеленський відзначив державними нагородами 310 захисників України, 155 із них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками 310 військовослужбовців, 155 із них - посмертно, за мужність і самовідданість у захисті держави.

Відповідний указ №2/2026 від 2 січня оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

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У документі зазначено, що нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Захисники отримали Хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", а також медалі "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".

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