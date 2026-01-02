9 191 83
Зеленский хочет уволить главу СБУ Малюка, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в Офисе президента и силовом блоке.
Что известно
По данным издания, Малюка могут назначить главой Службы внешней разведки Украины или секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Рустема Умерова.
Отметим, что главу СБУ назначает на должность и освобождает от должности Верховная Рада Украины по представлению президента Украины.
Кадровые изменения 2 января
- Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
- Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.
- Президент предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
І хтось ще думає, що Алі-Баба відійшов від справ? 😏
Доречі зараз Умєров голова РНБО на удальонкє, невже його таки звільнять. Призначать послом в Зімбабве
Дайте їй тоже якусь посаду, вона старалася
серйозно їй допоможуть там
https://antac.org.ua/news/tspk-znayshly-v-rodyny-umierovykh-8-elitnykh-ob-iektiv-nerukhomosti-u-ssha-try-kvartyry-u-florydi-odnu-u-niu-yorku-ta-4-villy-bilia-maiami/
Смердить жахливо - звикнути не можливо - а для Зєлі норма.
Копняка під зад й на фронт!
І це все, щоб не питали "де єрмак?"
сезонугоду узнаем.
Батько Максима, Юрій Цьорох, працює начальником Стрийського районного ТЦК.
ТЦК - нова еліта Галичини.
А які там ще "посади" передбачено для ухилянтів? І скільки?
опитного..
Де карт меншає, чомусь.
Маскуя злодійську природу,
Передає відповідальність комусь.