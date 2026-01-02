РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9502 посетителя онлайн
Новости Кадровые изменения
9 191 83

Зеленский хочет уволить главу СБУ Малюка, - СМИ

зеленский,малюк

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в Офисе президента и силовом блоке.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По данным издания, Малюка могут назначить главой Службы внешней разведки Украины или секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Рустема Умерова.

Отметим, что главу СБУ назначает на должность и освобождает от должности Верховная Рада Украины по представлению президента Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил Федорову возглавить Минобороны. ВИДЕО

Кадровые изменения 2 января

Читайте также: Малюк доложил Зеленскому о результатах СБУ в противодействии российским оккупантам и коллаборационистам. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (23251) СБУ (20741) Малюк Василий (115)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Це більше схоже на якийсь понос, ніж на зважені рішення
показать весь комментарий
02.01.2026 22:19 Ответить
+25
Черчілль: чекати, що дурні порозумнішають, - найнебезпечніша форма оптимізму.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:21 Ответить
+14
Умеров залишиться в США зі своєю сімʼєю, яка там проживає!!
показать весь комментарий
02.01.2026 22:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Контрабандою не ділиться? митниця гуде...
показать весь комментарий
02.01.2026 22:12 Ответить
Пора б уже Малюку звільнити Вову **********. Міндич, Цукерман і д'Єрьмак не дадуть збрехати.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:55 Ответить
Малюка в СЗР чи РНБО, а на голову СБУ - улюбленого кілера Єрмака Поклада.
І хтось ще думає, що Алі-Баба відійшов від справ? 😏
Доречі зараз Умєров голова РНБО на удальонкє, невже його таки звільнять. Призначать послом в Зімбабве
показать весь комментарий
02.01.2026 23:07 Ответить
Почався новий двіж бабла у владі.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:54 Ответить
Зеленський параноїдально боїться Малюка...
показать весь комментарий
02.01.2026 22:14 Ответить
https://censor.net/ua/news/3587905/yermak-hotiv-schob-prezydent-zvilnyv-malyuka
показать весь комментарий
02.01.2026 22:41 Ответить
У чому це проявляється?
показать весь комментарий
03.01.2026 01:15 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2026 22:14 Ответить
А Безуглу куда?
Дайте їй тоже якусь посаду, вона старалася
показать весь комментарий
02.01.2026 23:08 Ответить
на кирилівську
серйозно їй допоможуть там
показать весь комментарий
03.01.2026 07:30 Ответить
Ага, вот значит куда Шмыгаля перетасуют...
показать весь комментарий
02.01.2026 22:14 Ответить
А Умерова тогда куда?? Вот это Володька разошёлся...
показать весь комментарий
02.01.2026 22:16 Ответить
Його вже ФБР завербувало
показать весь комментарий
02.01.2026 22:22 Ответить
Умеров залишиться в США зі своєю сімʼєю, яка там проживає!!
показать весь комментарий
02.01.2026 22:27 Ответить
А жить на что будет?? В США работать надо!
показать весь комментарий
02.01.2026 22:46 Ответить
Житло в оренду здає. У нього в США житла багато.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:00 Ответить
Жартуєте? Він встиг добряче прибарахлитись, нерухомості у США стільки, що тепер навіть його правнуки не знатимуть, що таке крутити шаурму.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:00 Ответить
І де вона ? Хочу поїхати подивитися, може я там Airbnb організую докі він рятує Батьківщину
показать весь комментарий
02.01.2026 23:08 Ответить
Тримайте:

https://antac.org.ua/news/tspk-znayshly-v-rodyny-umierovykh-8-elitnykh-ob-iektiv-nerukhomosti-u-ssha-try-kvartyry-u-florydi-odnu-u-niu-yorku-ta-4-villy-bilia-maiami/
показать весь комментарий
02.01.2026 23:26 Ответить
Це ПИСЕЦЬ, це скільки ж грошей потрібно заробити чи не заробити
показать весь комментарий
03.01.2026 07:07 Ответить
заробити в нас можна тільки горба..
показать весь комментарий
03.01.2026 08:40 Ответить
Як так - і "Павутина" не допомогла
показать весь комментарий
02.01.2026 22:16 Ответить
Верховна Рада підмахне?
показать весь комментарий
02.01.2026 22:19 Ответить
Ну, тепер, коли ВР очистили від тих хто голосував "за конверти" (аж 5 зелених гнид), решта чесних слуг урода мабуть вже не підтримають свого вошдя 🤔
показать весь комментарий
03.01.2026 09:25 Ответить
Це до НАБУ - чого вони вийшли тільки на п"ятьох
показать весь комментарий
03.01.2026 09:28 Ответить
Від тої" павутини " більше піару ,ніж знищених літаків.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:34 Ответить
Яка павутина? Там працювали зовсім інші люди. Максимальний рівень Малюка - два застрелених бомжі біля купи хмизу.
показать весь комментарий
03.01.2026 00:36 Ответить
Якісь незрозумілі здвиги ліжок
показать весь комментарий
02.01.2026 22:16 Ответить
Рухи наперсточника якраз повністю зрозумілі.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:01 Ответить
Це більше схоже на якийсь понос, ніж на зважені рішення
показать весь комментарий
02.01.2026 22:19 Ответить
В Зеленського з 2019 року суцільна діарея на піаніно.
Смердить жахливо - звикнути не можливо - а для Зєлі норма.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:22 Ответить
Казали ж йому грамотнi люди, https://youtu.be/b6gooEyHGZM шо плагiат добром не зкiнчиться.
показать весь комментарий
03.01.2026 07:09 Ответить
Вчора ліквідували канал постачання наркоти.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:56 Ответить
Продовження найгірших кадрових рішень, починаючи з Залужного. Тепер вже комплексно.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:20 Ответить
Єрмак консультує.Чи хтось подумав,що звільнення щось змінить?.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:22 Ответить
Черчілль: чекати, що дурні порозумнішають, - найнебезпечніша форма оптимізму.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:21 Ответить
ну треба ж зєлі дєрьмака десь пристроїти ))
показать весь комментарий
02.01.2026 22:22 Ответить
краще б зєлупа самоліквідувався.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:23 Ответить
Совсем озверел!😳
показать весь комментарий
02.01.2026 22:24 Ответить
Малюку вже час на ВИХІД!
Копняка під зад й на фронт!
показать весь комментарий
02.01.2026 22:24 Ответить
Ліжка в борделі шукають нове положення.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:25 Ответить
Це той гіпертрофований качок без ознак інтелекту на обличчі?
показать весь комментарий
02.01.2026 22:31 Ответить
Розійшовся як.
І це все, щоб не питали "де єрмак?"
показать весь комментарий
02.01.2026 22:34 Ответить
Мабуть потрібно повернути Баканова Івана .

показать весь комментарий
02.01.2026 22:34 Ответить
Не смішно. Але в цьому випадку, можливо.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:58 Ответить
Тоб то, Чебурек не повернется в країну.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:34 Ответить
Як у вас у щелепi язицяра повертаеться такее говорити. Його ж, коли анонсували, то казали, що це скромний виходець iз степенноi сiм`i. Правда, опоненти казали, що у тихому вирi й дiдько водиться.
показать весь комментарий
03.01.2026 07:23 Ответить
Так так, я пам'ятаю це. І скромність і степенність і як чубаров з джамілевим відразу кудись зникли після його призначення на посаду МО і досі ані пари з вуст.
показать весь комментарий
03.01.2026 08:29 Ответить
Вже опреацій на території рф не треба?(((
показать весь комментарий
02.01.2026 22:37 Ответить
Як і хотів єрмак...
показать весь комментарий
02.01.2026 22:39 Ответить
ну як хйло може підписати мирну угоду, якщо є такий квартальний зрадник і дибіл, який сам своїми діями риє могилу країні?
показать весь комментарий
02.01.2026 22:41 Ответить
Малюк піарник. Його операції витрачають гроші, радують душу, але ніяк не допомагають фронту. Не люблю клоуна, але в даному випадку з ним згоден.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:45 Ответить
Малюк сам розповідав в якомусь інтервю, що ота супер-пупер операція "павутина" затрималась на кілька тижнів, тому що не врахували запій кацапів від Пасхи до 9-го травня - така операція і такий прорахунок, як так? Але так - на морді ліца усе написано...
показать весь комментарий
02.01.2026 22:51 Ответить
Ви мені відповідаєте? Про всяк випадок повністю згоден!
показать весь комментарий
02.01.2026 23:35 Ответить
Прорахунок у чому?
показать весь комментарий
03.01.2026 01:20 Ответить
це не малюк придумав 💯
показать весь комментарий
03.01.2026 07:32 Ответить
Щось він разашовся не на шутку.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:47 Ответить
Ішак намагається врятуватись шляхом перестановки табуреток та представити це, як "великий прогрес" перед очікуваними виборами та сподіванням уникнути відповідальності, а то і залишитись при владі.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:47 Ответить
малюк відпрацював собачім хвістом в ОПі ...і як результат 🤡 зреагував ...
показать весь комментарий
02.01.2026 22:48 Ответить
Дайош Йвана баканова взад, а то на болотах виють
показать весь комментарий
02.01.2026 22:54 Ответить
А може й самого Капустіна...
показать весь комментарий
02.01.2026 23:23 Ответить
"Дайті їму сільодкі"
показать весь комментарий
02.01.2026 22:56 Ответить
Якою сiльоТкою ? ЧЕТВЕРТИНОЮ САЛА.
показать весь комментарий
03.01.2026 07:29 Ответить
Неважные дела в королевской гавани. Было пророчество(не от буданги), шо грядет Юлия Таргариенко и будет п@a. К 8-му сезону году узнаем.
показать весь комментарий
02.01.2026 22:56 Ответить
Велике пересадівництво
показать весь комментарий
02.01.2026 23:08 Ответить
Тим часом ЗЕшаболда Меланія Подоляк вийшла заміж не за рекса-штурмовика, а за 29-річного фотокореспондента Волинського обласного ТЦК Максима Цьороха.

Батько Максима, Юрій Цьорох, працює начальником Стрийського районного ТЦК.

ТЦК - нова еліта Галичини.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:12 Ответить
Це колишня дружина міші подоляка, чи ні ?
показать весь комментарий
03.01.2026 07:03 Ответить
Фотокореспондент ТЦК???
А які там ще "посади" передбачено для ухилянтів? І скільки?
показать весь комментарий
03.01.2026 09:30 Ответить
Ну якщо так, то готується щось дуже серйозне...
показать весь комментарий
02.01.2026 23:43 Ответить
Умєрова треба звільнити і хай гріє попу в гамериках, девся сімʼя. Бо вже добряче напаскудив.Малюк- кремінь, правильне рішення.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:55 Ответить
Якщо Малюк стане секретарем РНБО,значить усі ці перестановки тільки для того щоб потихеньку звільнити Умерова який давно сдриснув і це поки прикривають його ну дуже-дуже "Важливими" і довгими відродженнями по пошуку мира!Наперсточники!
показать весь комментарий
03.01.2026 00:00 Ответить
Як можна звільнити Умерова "потихеньку"?
показать весь комментарий
03.01.2026 01:24 Ответить
Не виправдав надій - не зміг завадити НАБУ та САП проводити слідчи дії.
показать весь комментарий
03.01.2026 00:04 Ответить
Мабуть вже пора Ваню Баканова в СБУ повертати....
показать весь комментарий
03.01.2026 00:04 Ответить
Хай 4ухилянт-відразу ЗАСТРЕЛИТЬСЯ, або воно-200
показать весь комментарий
03.01.2026 00:14 Ответить
"Креативність" на рівні кретинізму...
показать весь комментарий
03.01.2026 00:45 Ответить
баканова поставить...
опитного..
показать весь комментарий
03.01.2026 02:43 Ответить
Бойко - толкова людина.
показать весь комментарий
03.01.2026 07:26 Ответить
зеленська Моська у посудній лавці.. вередливе дитя тішиться - усі навколо плачуть..
показать весь комментарий
03.01.2026 03:33 Ответить
Якось похрін на всю цю зелену зграю шакалів. Всеодне нічого доброго не буде - тіки смертя та сльози та втрати.
показать весь комментарий
03.01.2026 04:04 Ответить
Добре.
показать весь комментарий
03.01.2026 05:07 Ответить
Тепер я остаточно вiрю, що у Криму вiдберуть автономiю.
показать весь комментарий
03.01.2026 07:25 Ответить
Тасуя велично колоду,
Де карт меншає, чомусь.
Маскуя злодійську природу,
Передає відповідальність комусь.
показать весь комментарий
03.01.2026 07:53 Ответить
 
 