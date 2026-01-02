Зеленский хочет уволить главу СБУ Малюка, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в Офисе президента и силовом блоке.

Что известно

По данным издания, Малюка могут назначить главой Службы внешней разведки Украины или секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Рустема Умерова.

Отметим, что главу СБУ назначает на должность и освобождает от должности Верховная Рада Украины по представлению президента Украины.

Кадровые изменения 2 января

