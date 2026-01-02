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Костенко: Альтернативи Малюку на посаді голови СБУ немає. Його звільнення підтримувати не буду

глава СБУ Василь Малюк

Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко виступив проти звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ, наголосивши, що станом на зараз йому немає альтернативи. 

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Можливе звільнення Малюка

"Спостерігаємо масоване кадрове перезавантаження. Когось звільняють, когось перепризначають. Логіка частини рішень поки неочевидна. І в цьому пориві головне — не зламати ключові напрями роботи та не нівелювати досягнення інституцій. До прикладу, за інформацією з моїх джерел, президент розглядає звільнення Голови СБУ Василя Малюка. На мою думку, з таким рішенням поспішати не варто", - вважає депутат.

СБУ суттєво наростила спроможності 

Костенко зазначив, що за керівництва Малюка СБУ суттєво наростила спроможності як спецслужба - щодня проводяться системні, складні й часто зухвалі операції. Крім того, СБУ ефективно ловить шпигунів, викриває агентурні мережі та послідовно протидіє спецслужбам ворога.

"Станом на зараз альтернативи Василю Малюку на посаді Голови СБУ я не бачу. Його звільнення підтримувати не буду. Зміна керівництва в СБУ — як мінімум не на часі", - підсумував нардеп.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

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Автор: 

СБУ (14075) звільнення (2778) Костенко Роман (213) Малюк Василь (167)
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Топ коментарі
+14
Ще будуть ефективні менеджери втікати, треба супровід забезпечити
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03.01.2026 00:00 Відповісти
+14
У грі в перевідного дурня головне - якомога швидше лайно по колу пускати.
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03.01.2026 00:01 Відповісти
+11
Хоть би за шоблу деркача(баканова+замів, кулініча з кодлом зрадників по областях) та не забули в СБУ!!!???
Пильнуймо за зеленським з кабміндічами і єрмаком!!! Готуймо їм вірьовки, по 3 метра …
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02.01.2026 23:59 Відповісти

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